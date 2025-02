CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA POMERIGGIO: «RESPINTA LA MOZIONE STANCHINA / SÌ AD ANGELI SU PIETRAMURATA E A DEGASPERI SU PSICHIATRIA / NO ALLA COMMISSIONE STUDIO SUI GRANDI CARNIVORI»

18.43 - martedì 11 febbraio 2025

Respinta la mozione Stanchina. Sì ad Angeli su Pietramurata e a Degasperi su psichiatria

No alla Commissione di studio sui grandi carnivori

Domattina i lavori riprendono dalla mozione Biada di ringraziamento alle forze dell’ordine

Nel pomeriggio il Consiglio provinciale si è dedicato alle prime proposte di mozione all’ordine del giorno. Approvato il testo della consigliera Eleonora Angeli (Lista Fugatti) per garantire un medico di base nel comune di Dro. Approvata anche, all’unanimità, la mozione presentata da Filippo Degasperi (Onda) per la sicurezza di operatori e pazienti all’ospedale Santa Chiara di Trento e per la riconsiderazione della chiusura del reparto psichiatrico di Arco.

Respinta la mozione di istituire una commissione di studio sulla gestione dei grandi carnivori proposta dal consigliere Roberto Stanchina (Campobase). Si è aperta la discussione sulla richiesta di Fratelli d’Italia che chiede “un grazie alle forze dell’ordine per l’impegno a favore dei cittadini”.

Domani si riprende dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00.

Le mozioni in aula.

APPROVATA – Azioni volte a sopperire all’assenza del medico di base nella frazione di Pietramurata nel Comune di Dro”. Eleonora Angeli (Lista Fugatti)

A partire da gennaio 2025, in seguito al pensionamento, la frazione di Pietramurata del comune di Dro si ritrova senza medico di base. La situazione, come riportato nella mozione della consigliera della Lista Fugatti, sta creando notevoli disagi per i circa 1.200 residenti, in particolare per gli anziani e le persone fragili, che devono recarsi in altri ambulatori. Riprende dunque in aula – iniziata nella precedente convocazione – la discussione della mozione, emendata su proposta dell’assessore Tonina, della consigliera Angeli che chiede di verificare, insieme all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, possibili soluzioni per garantire una presenza ambulatoriale anche ricercando medici già inseriti nella zona, ovvero prevedendo nel prossimo bando la ripubblicazione di una zona carente presso il Comune di Dro con indicazione di sede ambulatoriale principale nella frazione di Pietramurata.

Ricordando che a marzo verrà pubblicato un bando per l’ambulatorio medico, al centro della discussione “un problema che riguarda anche altre zone”, come evidenziato da Roberto Stanchina e Michela Calzà . La richiesta è stata dunque quella di ampliare il raggio di azione non solo su Pietramurata, ma su tutto il Trentino. Ad Angeli è stato chiesto di modificare il dispositivo e ampliare il raggio dell’impegno dove mancano i medici. Così Stanchina: “In Trentino da qui al 2026 saranno oltre 70 i medici che andranno in pensione. I medici trattano più di 1500 pazienti a testa. C’è un’emergenza. La mozione va emendata per tutti i territori facendo un piano strutturale per i medici di base. L’assessore sta vagliando questa opportunità? L’Azienda Sanitaria sta vagliando le casistiche? La mozione va riportata in aula”. A seguire un botta e risposta tra Angeli e Calzà, a cui è seguito un chiaro diniego di Angeli alla proposta di emendamento. Appoggio alla mozione di Angeli è arrivato da: Guglielmi, Demagri Coppola che ha evidenziato “con i principi dei massimi sistemi non si salva il mondo. Chiaro che il problema necessità di risposte più generali, ma intanto si vota una proposta che ritengo corretta”. Favorevole alla mozione anche Girardi che ha commentato: “Mi domando se la bandierina su Dro non volesse piantarla proprio Calzà”.

VOTAZIONE – APPROVATA

SI’ 22 – NON PARTECIPANO 18

APPROVATA – Psichiatria del Santa Chiara, garantire la sicurezza per operatori e pazienti. Valutare la sostenibilità della riorganizzazione del reparto SPDC di Arco. Filippo Degasperi (Onda)

La mozione, emendata di concerto con l’assessore Tonina, impegna la Giunta a sottoporre ai responsabili della sanità la necessità di potenziare il posto di Polizia dell’ospedale Santa Chiara; a condividere protocolli di azione per permettere alle forze dell’ordine di intervenire all’interno del Servizio psichiatrico. Impegna poi l’esecutivo a potenziare la vigilanza prevedendo la presenza stabile di un operatore di psichiatria e a riconsiderare la chiusura del reparto di Arco. Cosi Degasperi: “Una mozione del 28 maggio del 2024 che ancora è attuale. Il problema parte da un utilizzo improprio del reparto di psichiatria di Trento nel vano tentativo di contenere esagitati che non hanno alcun tipo di patologia”. I dati sono allarmanti: aggressioni fisiche agli operatori da 58 nel 2022 a 132 nel 2023; danneggiamenti 127. Aggressioni in costante crescita, cosi come gli interventi dei sorveglianti che cercando di garantire la sicurezza. Ancora, per Degasperi: “pur con l’alleggerimento dell’emendamento, la mozione serve ad avere un rafforzamento del posto di polizia. Positivo il voler riconsiderare la chiusura del reparto di Arco, visto che non sono stati potenziati i due reparti di Trento e Borgo. Restano invece da verificare le condizioni di lavoro dei sorveglianti escluse dall’emendamento”. Cosi il consigliere Bisesti: “Mi è capitato di assistere in prima persona a una delle situazioni che Degasperi ha portato in aula. Ci sono delle cose che non funzionano in pronto soccorso, ci sono casi limite e si deve intervenire anche per migliorare l’organizzazione del lavoro degli agenti preposti alla sicurezza”. Per Angeli: “Bisognerà tornare sulla situazione economica e lavorativa dei sorveglianti su cui si è intervenuti con emendamento”. Angeli ha quindi ricordato i dati di aggressione negli ospedali. Valduga nel suo intervento ha evidenziato le difficoltà, non solo nei pronto soccorso, ma anche nei reparti. “Convince la mozione – ha detto Valduga – perché non si tratta solo di ordine pubblico, ma si sta parlando di patologia e di persone che necessitano di cure”. Kaswalder: “Sarebbe importante ripristinare una guardiola con polizia/carabinieri h24”. Ancora, Coppola ha evidenziato positivamente la mozione “che raccoglie parte degli elementi che avevo sollevato con l’assessore Tonina con una mia interrogazione”; Zanella si è soffermato sulle misure da mettere in atto anche di tipo preventivo. “Perché questi episodi stanno aumentando? Perché ci troviamo di fronte a fragilità sociali e psicologiche sempre maggiori? – ha chiesto il consigliere Dem -. Si deve investire sulle politiche sociali e di sostegno psicologico prima di arrivare a misure di tutela dei professionisti”. Anche il voler chiudere il reparto di salute mentale di Arco o ridurre posti di psichiatria, per Zanella, deve essere fonte di riflessione riorganizzativa, con un riequilibrio tra sostegno psicologico e psichiatrico. Girardi:“Siamo di fronte a una patologia delicata, cosi come la diagnosi. Trovo qualche analogia con un intervento di Masè per i Tso con la richiesta di un protocollo più chiaro. Serve un monitoraggio attento ‘sul chi e sul quando si deve intervenire’ da parte dell’Azienda Sanitaria. Si può fare un po’ di più. Quanto riportato dalla mozione non può che trovare la condivisione di tutti”. A seguire, quini, l’intervento della consigliera Masè: “Bene l’emendamento perché è importane arrivare a una proposta di mozione condivisa. Avevo fatto una question time in merito a un’aggressione avvenuta, la mozione ci permette di entrare più nel dettaglio e nel merito. Riorganizzare i posti ad Arco è positivo, per le problematiche di salute mentale abbiamo bisogno di aumentare l’organico perché è molto complesso”. In replica Degasperi ha colto positivamente gli spunti arrivati e ha ribadito che il reparto di Arco deve rimanere aperto. Nelle dichiarazioni di voto Valduga, Bisesti, Bosin, Brunet hanno voluto soffermarsi sulla distinzione tra episodi violenti causati da ordine pubblico e causati da parte di chi soffre di fragilità e patologie. Bosin: “La richiesta è che su questi temi ci si interroghi ancora e in modo più trasversale”. Per Brunet: “Il tema delle sicurezza è importantissimo come l’appropriato servizio delle cure”.

VOTAZIONE: APPROVATA ALL’UNANIMITÀ’

SI’ 28

NON APPROVATA – Istituire una commissione di studio sulla gestione dei grandi carnivori. Roberto Stanchina (Campobase)

La mozione, emendata del consigliere di Campobase, avrebbe impegnato l’esecutivo a istituire una Commissione consiliare di studio sulla gestione dei grandi carnivori per ricostruire quanto avvenuto dalla costituzione del “Progetto Life Ursus”, acquisendo informazioni anche rispetto alle esperienze di altri Paesi europei. Tra gli obiettivi contenuti nella mozione quello di individuare una soluzione, compatibile con le esigenze dei residenti e dei turisti, che si basi sui dati raccolti, per garantire sicurezza alle persone nelle zone con presenza dell’orso. Stanchina nel presentare la mozione ha evidenziato che “la mozione non vuole essere un’accusa, ma il mettere assieme un insieme di dati per limitare azioni di avvicinamento e utilizzo del territorio per i privati e le attività economiche”.

Ad intervenire la consigliera Angeli: “Occorre lavorare non nell’emergenza, ma come sta già facendo l’assessorato competente e questo Consiglio attraverso dati, pareri di esperti, osservazioni, confronti. Il problema necessita di un intervento concreto”. Angeli ha ricordato la gestione dell’Alto Adige e della Slovenia. “I conflitti – ha aggiunto – vanno gestiti con prevenzione e rimozione. Il Trentino sta applicando soluzioni già in uso in altri Paesi”, ricordando l’utilizzo dello spray ancora non consentito e chiedendo uno “sblocco” dell’utilizzo dell’Autonomia.

Parere negativo è arrivato dall’assessore Failoni: “Il parere è negativo. c’è un lavoro in essere da parte di tutti, anche a Roma da parte dei sindaci. Una commissione di studio creerebbe anche a noi un problema, abbiamo professionisti che sanno il fatto loro su lupo e orso. Di commissioni di studio ne abbiamo abbastanza, se vogliamo fare passi in avanti continuiamo con il tavolo convocato per il prossimo 20 febbraio. Se ci sono altre informazioni e indicazioni siamo disponibili”.

Ad intervenire Paccher parzialmente in disaccordo con la proposta di Stanchina. “C’è stata una grave indifferenza e superficialità da parte di chi ci ha preceduto”. Paccher ha ricordato le dichiarazioni nel 2016 dell’assessore competente “l’orso è una risorsa”, “convivere con l’orso si deve e si può” e altre “dichiarazioni sconcertanti – ha detto Paccher che ha proseguito: “Abbiamo visto quante inadeguate si sono rilevate queste dichiarazioni. Fate chiarezza sui turisti che scappano dal Trentino, i dati ci dicono altro”. A far sorridere l’aula il termine “mamma orsa” che secondo Paccher, seguendo la logica della sinistra, dovrebbe essere chiamata “genitore 1 o genitore 2” .

Cia: “Non credo che con nuovi studi arriveremo ad arginare il problema, finché il numero di orsi sarà tale e sarà sempre più vicino ai centri abitati. Serve coraggio e serve interviene in modo selettivo”. In replica la risposta di Stanchina: “La richiesta era quella di un atto ufficiale dove inserire passi concreti da votare in aula. Se tutto va bene capiamo perché c’è allarme sui territori, i sindaci vanno a Roma, ci sono i referendum. Sentire che i professionisti potrebbero offendersi, trovo la cosa inaccettabile. Proviamo a rispondere alle preoccupazioni. E’ davvero tutto sotto controllo e stiamo facendo ciò che serve?” Ancora Failoni: “Chi ha detto che va tutto bene? Tutti abitiamo dove ci sono orsi e lupi, stiamo lavorando e i professionisti vanno rispettati, cosi come va portato avanti il confronto”.

Nel botta e risposta delle dichiarazioni di voto, Guglielmi si è soffermato ricordando quando gli orsi sono stati introdotti aggiungendo che “non c’è necessità di un’altra commissione”. Kaswalder: “Il progetto Life Ursus è fallito, ora bisogna risolvere il problema”.

VOTAZIONE – NON APPROVATA

SI’ 12

NO 17

IN DISCUSSIONE – Un grazie alle forze dell’ordine per l’impegno a favore dei cittadini. Daniele Biada, Christian Girardi, Carlo Daldoss (FdI)

I consiglieri di Fratelli d’Italia esprimono un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine per il costante impegno nella tutela della sicurezza dei cittadini e dell’ordine pubblico, anche in riferimento alle quotidiane aggressioni e i rischi a cui essi sono esposti nell’assolvimento del loro dovere. La mozione, presentata in aula dal consigliere Biada, impegna il Presidente del Consiglio a trasmettere una copia del documento, contenente il formale ringraziamento, alle istituzioni competenti del territorio provinciale, come segno concreto di vicinanza e solidarietà.

A sollevare alcune perplessità il consigliere Valduga: “Mi lascia perplesso lo strumento della mozione per ribadire una solidarietà, che è un atto dovuto. Un riconoscimento che non ha bisogno, ad eccezione di situazioni particolari, di un impegno politico. Attraverso queste mozioni – ha poi proseguito – sembra più il voler mettere un cappello di relazione privilegiata di Fratelli d’Italia con le forze dell’ordine e ciò non mi piace per niente”. Per il consigliere di Campobase il modo migliore per ringraziare le forze dell’ordine rimane quello “di metterli nelle condizioni di lavorare al meglio. E vale per tante altre categorie professionali. Serve equità, da qui mi faccio portavoce di un voto di astensione ma certo non contrario”.

A seguire Degasperi: “Spesso le forze dell’ordine hanno bisogno di un attestato di solidarietà e sostegno da parte della politica. Anche per gli operatori sanitari abbiamo espresso solidarietà e messo in chiaro azioni operative. Sarebbe però più interessante individuare strumenti per migliorare il lavoro delle forze dell’ordine. Avvilente poi sarebbe per l’Autonomia promuovere un’operazione fotocopia rispetto ad altre mozioni approvate nel resto d’Italia, almeno la nostra poteva essere curvata in modo più preciso sul contesto trentino. Anche Manica per il Pd, si è unito al voto di astensione di Campobase: “Le parole di Mattarella, ricordate dal consigliere Biada e contenute nella premessa della mozione, sono le nostre”.

La seduta cosi si è chiusa, rimandata a domani la votazione.