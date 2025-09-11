CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA POMERIGGIO – MOZIONI: «ESUBERI AQUAFIL E CASSA INTEGRAZIONE FEDRIGONI / SOSTEGNO AI COMUNI PER NIDI D’INFANZIA»

18.46 - giovedì 11 settembre 2025

nota sull'ultima mozione trattata in aula oggi pomeriggio e sulla risoluzione seguita all'informativa dell'assessore Spinelli in ordine a esuberi Aquafil e cassa integrazione Fedrigoni.

Maria Bosin (Patt)

Potenziare il sostegno ai Comuni che gestiscono nidi d’infanzia

Unanimità sulla mozione dell’esponente del Patt, che dopo una riscrittura d’accordo con l’assessore Giulia Zanotelli, impegna la Giunta ad avviare con le prossime manovre finanziarie Pat e in condivisione con il Cal, un percorso di analisi per la revisione dei trasferimenti ai Comuni relativi ai servizi socio-educativi per la prima infanzia. Si chiedere di tenere in conto le elevate differenze attuali nelle politiche tariffarie dei Comuni; il budget complessivo stanziato, che deve considerare le nuove strutture di asilo nido finanziate dal Pnrr e anche gli oneri che derivano dai rinnovi contrattuali del personale.

Chiara Maule ha lamentato che questo dispositivo finale del testo depotenzia purtroppo la mozione, con troppe modifiche che introducono condizionali sulle cose da fare. Francesca Parolari: c’è già la mozione n. 158 del 2025 che chiede alla Giunta l’accesso universale e tendenzialmente gratuito al servizio di nido e il testo Bosin purtroppo non ne accenna (un limite questo che la consigliera proponente ha riconosciuto, spiegando che la gratuità del nido come obiettivo tendenziale è davvero un tema importante).

L’assessora Giulia Zanotelli ha evidenziato l’importanza ineludibile dei servizi conciliativi, ha ricordato che i Comuni hanno diverse capacità finanziarie e concluso che la proposta emendativa sul testo della mozione non è debole, è realistica.

Emanuela Brunet ha condiviso che i bambini devono essere accolti nei nidi alle stesse condizioni su tutto il territorio provinciale.

Paola Demagri: assessora, vanno bene i piedi per terra, ma senza arretrare – ha detto la consigliera – sull’effettività delle politiche per la famiglia e la natalità.

Christian Girard: è opportuno che nel riparto dei fondi Pat si tenga anche conto dei territori che hanno investito forte sui servizi conciliativi invece che su un asilo nido.

Lucia Maestri: dovrebbe passare il principio che il nido è un servizio formativo e che quindi la Provincia si accolla tutti i costi che i singoli Comuni non possono sostenere. E’ un salto di qualità culturale da fare, un livello di servizio da assicurare a tutti.

Mirko Bisesti: riconosco che avrebbe senso discutere – anche con il C.a.l. – una eventuale revisione di competenze in questa materia, con l’obbiettivo di garantire nel tempo l’equivalenza del servizio garantito su tutto il territorio provinciale.

Carlo Daldoss: oggi la vera disparità è che in certe zone l’asilo nido non è assicurato alle famiglie interessate, concordo sul fatto che esso deve diventare un servizio generalista e non una opzione. Quanto al fondo perequativo , è difficile intervenire su meccanismi consolidati, a meno di pensare non a redistribuire i soldi, ma a disporre stanziamenti aggiuntivi.

LAVORATORI IN ESUBERO O IN CASSA: IL CONSIGLIO VOTA UNA RISOLUZIONE PER ALZARE IL LIVELLO D’ATTENZIONE

Il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità una risoluzione proposta dalle minoranze e che parte dalle notizie di problemi occupazionali ad Aquafil e Cartiere Fedrigoni. Il testo chiede alla Giunta provinciale di intensificare il confronto tra tutte le parti sociali sul tema industriale e il monitoraggio sulle crisi aziendali, assicurando iniziative di formazione continua e di riqualificazione del personale in esubero, con un accompagnamento curato da Agenzia del Lavoro e attento anche alla formazione su tutto il nuovo fronte delle innovazioni prodotte dall’avvento dell’intelligenza artificiale.

Sugli esuberi (da 20 a 25) annunciati in Aquafil (Arco) e sulla cassa integrazione richiesta fino al 31 dicembre dalla Cartiera Fedrigoni, a fare il punto in modo del tutto tempestivo è stato l’assessore Achille Spinelli, a poche ore dalla richiesta d’informativa all’aula firmata da sette consiglieri di minoranza.

L’assessore Achille Spinelli ha spiegato di avere sentito in giornata la proprietà Bonazzi. Il gruppo sta lavorando a un programma di riorganizzazione e contenimento dei costi di produzione, in risposta a un mercato difficile e che i dazi americani hanno influenzato sensibilmente. Si sta cercando di ridurre i cosiddetti costi indiretti di struttura e di fatto gli esuberi in Aquafil non riguardano il settore produttivo bensì supporto produzione, amministrazione, manutenzione, impiegati, staff, controllo qualità. Sul fronte produttivo la prospettiva è quella di investire ulteriormente in ricerca e sviluppo. L’introduzione della IA sta incidendo sul lavoro delle fabbriche e il fenomeno è sotto stretta osservazione e studio.

Per quanto riguarda gli esuberi, Agenzia del Lavoro accompagnerà i lavoratori.

La ci.g.o. richiesta invece da Cartiera Fedrigoni a livello nazionale fermerà gli addetti dal 21 al 29 settembre, per motivi contingenti di mercato e non di crisi del business. Ancora sull’intelligenza artificiale: sta avendo – ha detto Spinelli – un impatto paragonabile a quello avvenuto con l’avvento dei computer. Per questo Agenzia del Lavoro sta studiando percorsi di accompagnamento per le aziende e per la crescita del relativo personale.

Francesco Valduga ha confermato che l’attenzione è doverosa per questi segnali che vengono dal tessuto produttivo nel Basso Trentino. Michela Calzà ha osservato che i commerci internazionali del Trentino sono calati per effetto anche dei dazi disposti dal presidente Trump, per la fluttuazione di mercato delle materie prime, un segnale d’allarme reale per tutto il sistema industriale trentino. L’organizzazione interna alle aziende sta poi risentendo in effetti delle grandi innovazioni tecnologiche