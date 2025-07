CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA POMERIGGIO: «MANOVRA DI ASSESTAMENTO, PROSEGUE LA DISCUSSIONE GENERALE»

17.45 - lunedì 21 luglio 2025

Manovra di assestamento, prosegue la discussione generale. E’ proseguita nel pomeriggio in Consiglio provinciale la discussione generale sulla manovra di assestamento 2025. Alla ripresa sono intervenuti i consiglieri Paolo Zanella (PD), Luca Guglielmi (Lista Fassa), Lucia Coppola (AvS), Andrea de Bertolini (PD), Francseca Parolari (PD), Chiara Maule (Campobase). L’esame prosegue fino alle ore 19.00.

Zanella: da Fugatti una narrazione ingannevole

Il consigliere del Partito democratico Paolo Zanella ha esordito lamentando l’assenza in aula di presidente e vicepresidente ed ha sconfessato alcune di quelle che ha definito “storielle” della Giunta. Il Presidente parla di un avanzo di 1,2 miliardi, che però non è dato solo dalle economie di spesa o da una maggiore crescita, ma a suo avviso deriva sopratutto (314 milioni) da saldi di compartecipazione ai tributi erariali. Per Zanella, le previsioni (inferiori rispetto alle entrate) vengono tenute basse per un eccesso di prudenza che in realtà permette di poter disporre in assestamento di una corposo avanzo “pianificato”.

Senza contare che una buona parte del bilancio deriva dai soldi drenati ai lavoratori grazie all’aumento della pressione fiscale. A titolo di esempio, Zanella ha citato solo il 30% delle risorse spese sul tema salute, il 15% su trasporti e mobilità, il 30% su assetto dei territori ed edilizia abitativa. Fugatti dice che siamo cresciuti dello 0,8% e il Pil pro capite è il più alto del Nord est, ma allora perché i salari sono tra i più bassi, senza contare la fuga dei cervelli, proprio in virtù delle retribuzioni tra le più basse del Nord Europa. Stessa narrazione fuorviante per Zanella anche sul tema dell’abbandono scolastico, sulla natalità, sulla mobilità sanitaria: si prendono i dati “a pezzi” per ingannare la lettura. “Un’immagine edulcorata del Trentino che non corrisponde assolutamente alla realtà”, ha concluso.

Guglielmi: grande attenzione alle valli in una programmazione in continuità

In questo assestamento c’è una continuità molto marcata con le scelte programmatiche, ha rilevato Luca Guglielmi (Lista Fassa), mentre la stessa continuità si registra nelle critiche dalle opposizioni. La maggioranza ha sempre portato avanti con forza e con solidità il proprio orientamento politico, ha aggiunto: fin da subito abbiamo riservato grande attenzione alle valli e ai territori più decentrati secondo un mantra che ha sempre caratterizzato la Giunta Fugatti. G

uglielmi ha stigmatizzato da parte delle minoranze la narrazione di sistematica demolizione della sanità trentina, un sistema che al contrario risulta ai vertici di tutte le classifiche: una narrazione falsa e controproducente, distruttiva per la nostra credibilità e quella dei professionisti sanitari, ha detto. Altri temi sui quali si sono registrate sterili accuse da parte delle opposizioni, puntualmente criticate da Guglielmi, quello dell’A22, quello della scuola materna, quello dell’economia e quello del turismo. Ci stiamo impegnando tutti come consiglieri di maggioranza per rendere il Trentino migliore, non a chiacchiere, ma con i fatti. E abbiamo progettualità, abbiamo la forza per tradurre le nostre idee e intravediamo un futuro di crescita. La discriminante è la volontà di lavorare e di integrarsi: i non trentini saranno sempre i benvenuti per concorrere alla crescita di questa comunità, ha concluso.

Coppola: una manovra che affronta superficialmente i preoccupanti cambiamenti in atto

Lucia Coppola (AvS) è intervenuta in prima battuta sul tema della sanità. C’è molta preoccupazione su un comparto fondamentale, ha detto, che registra dati impietosi con la rinuncia a test diagnostici da parte dei trentini (un dato inferiore alla media nazionale, ma superiore a Bolzano), per le lunghe liste di attesa e per problemi di natura economica. Non si intravede nella sanità una seria progettualità, così come non si individua nel turismo, che registra un divario enorme con l’Alto Adige ove si operano scelte politiche più lungimiranti. Dubbi anche sul piano della mobilità ove si procede senza un’idea complessiva di sostenibilità legata al traffico, all’inquinamento e agli incidenti, con il Sin che si è deciso di realizzare in destra Adige ignorando o parlando con superficialità delle pesanti criticità.

La stessa superficialità che si riserva alla crisi climatica, mentre il numero delle persone esposte al caldo estremo è in costante crescita, stiamo assistendo a un preoccupante surriscaldamento dell’atmosfera, allo scioglimento dei ghiacciai sempre più rapido e le risorse d’acqua sono in continua flessione: tutte risorse che si esauriranno in poche decine di anni, non di centinaia di migliaia di anni e che renderebbero urgentissimo il ricorso alle energie rinnovabili. Vanno presi in considerazione i temi legati alla conciliazione, alla sicurezza e alla qualità sul lavoro, con particolare attenzione all’occupazione giovanile. Si comincia a intravvedere un’attenzione al tema della casa, ma troppo poco: servono intermediazioni tra proprietari e inquilini e maggiore incisività sul tema sfratti e sulla morosità incolpevole.

Occorre investire su soluzioni pubbliche per il risparmio di suolo, in un mercato immobiliare inaccessibile e fuori controllo per il ceto medio impoverito con stipendi spesso pari alle mensilità degli affitti. L’incenerimento è una modalità rassegnata e perdente: occorre rinunciare all’inceneritore che non è altro che una “discarica in atmosfera”. Sul tema della natalità, affrontato superficialmente da questo assestamento, Coppola ha detto che si dovrebbe partire incentivando prima di tutto il primo figlio, un dato precipitato miseramente negli ultimi 15 anni e passato dal 52,1 del 2007 al 39, 5 del 2023. Una cartina al tornasole delle difficoltà delle giovani coppie che davanti all’incertezza rinunciano ad immaginare un futuro. Non servono i buoni sul terzo figlio dunque, ha concluso, terminando l’intervento per esaurimento dei tempi.

De Bertolini: terzo figlio, una misura irrazionale e irragionevole

Una misura non tanto spregiudicata, ma irrazionale e irragionevole, per Andrea de Bertolini (PD), quella immaginata nell’assestamento per contrastare la denatalità. Non esiste nella Costituzione un sostegno dovuto alla natalità a prescindere dalla famiglia. Non si devono fare figli e punto. Ci sono un mucchio di famiglie che non hanno le risorse per mettere al mondo i figli e la misura pensata dalla Giunta per contrastare il tema è eccentrica rispetto all’obiettivo che ci si pone.

Sulla sanità faccio fatica ad accontentarmi delle classifiche che ci mettono al vertice: sono più propenso a simpatizzare con chi mi racconta quotidianamente le inefficienze di un comparto che è cruciale, un diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione. Terzo tema affrontato, quello dell’A22: attribuire a Draghi la messa a punto di una norma oggi a rischio (la prelazione), appare quanto meno strumentale. Il problema non è spiegare chi e come si è fatta una norma, ma sapere che spazi ci sono per una strategia alternativa laddove essa serva. Un rilievo sulla grande disponibilità di risorse di questo assestamento, rispetto alla quale è lecito chiedersi in che misura derivi dalla pressione fiscale iniqua di questo paese, che grava in particolare sui dipendenti e sul ceto medio attanagliati da una morsa fiscale incoerente rispetto alla qualità dei servizi erogati.

Parolari: i numerosi rilievi della Corte dei Conti su cui si dovrebbe riflettere

Francesca Parolari (PD) si è attenuta in questo intervento ad alcuni brevi aspetti del rendiconto. Ha stigmatizzato l’irrispettoso e inaccettabile commento del consigliere Guglielmi nell’attaccare le minoranze e la loro capacità critica e ha ribadito il profondo rispetto ad operatori e professionisti a tutti i livelli. Venendo alla manovra Parolari ha richiamato la Corte dei conti, che in sede di giudizio di parificazione ha dato alcune indicazioni. Innanzitutto ha rilevato la mancanza di una contabilità analitica, ovvero l’assenza di strumenti per misurare i risultati raggiunti e l’impossibilità di programmare le scelte sulla base di quanto è stato. Manca, cioè, un metodo scientifico. La Corte dice anche che ci sono dei settori con un evidente mancato utilizzo delle risorse a scapito di servizi per la comunità.

Infine, la raccomandazione della Corte è quella di elaborare le previsioni di spesa in base all’utilizzo delle risorse. Altra questione è l’osservazione sul fondo per gli investimenti dei comuni confinanti che fa emergere una rigidità nella realizzazione dei progetti. Preoccupante ad avviso di Parolari, è il valore dei debiti fuori bilancio che, se è vero che ci possono stare, non giustificano la cifra accantonata. Ancora, sembra un paradosso dire che la mobilità sanitaria in entrata compenserebbe le maggiori tariffe riconosciute ai privati. Parolari ha concluso rimandando a domani un’ulteriore riflessione di merito.

Maule: per contrastare la denatalità occorre ragionare fin dal primo figlio

Chiara Maule (Campobase) ha inserito la manovra nel contesto geopolitico molto preoccupante e particolarmente complicato e difficile, gestito però da un governo di centro destra. Sarebbe bene ricordare al presidente Fugatti di farsi parte attiva presso il Governo per trovare una strategia che metta in carreggiata anche le situazioni legate al nostro territorio. Accanto al Leitmotiv del “va tutto bene”, e allo sbandierato aumento del Pil, andrebbe fatta dalla Giunta un’analisi seria del perché a fronte di questa apparente crescita risulta che il ceto medio sia in costante difficoltà con un sensibile calo del potere di acquisto. E’ cruciale capire cosa contribuisca davvero a far crescere il Pil, ha detto, analizzando come si sono mossi i redditi da lavoro e i redditi da capitale.

Il bonus al terzo figlio solleva a suo parere non poche perplessità, non perché non ci sia la necessità di dare aiuti alle famiglie, ma perché è più utile intervenire sulla natalità agendo con altri strumenti. 200.000 nascite perse in 15 anni sono dovute alla diminuzione di uomini e donne in età fertile: da qui dobbiamo partire senza colore politico. Altro aspetto su cui riflettere è che le coppie conviventi spesso non sono stabili, ovvero vivono per svariati motivi lontane e questo non permette la serenità di pensare di generare dei figli. Ancora, le donne che lavorano sono sempre di più e c’è il crescente costo dei figli. Tutti ragionamenti da fare non solo sul terzo, ma fin dal primo figlio. Una quota parte delle case Itea andrebbero messe a disposizione per i giovani, ha suggerito Maule, perché abbiano la possibilità di uscire di casa e aiutarli a rendersi autonomi per tempo, immaginando di costruirsi una famiglia. La difficile conciliazione tra lavoro e famiglia è un altro aspetto scoraggiante e le misure in questo senso sono le prime da mettere in campo: non serve aprire le scuole elementari luglio, ma servono piuttosto interventi più radicali quando i bambini sono piccoli intervenendo su maggiore flessibilità del lavoro.

Guglielmi: l’intervento per “fatto personale”

Luca Guglielmi, che aveva criticato le minoranze per le accuse rivolte all’assestamento nei numerosi settori, in primis quello sanitario, è intervenuto per “fatto personale” ovvero per rispondere ai rilievi delle minoranze. Ha detto di non aver mai accusato di aver demolito il sistema trentino per quanto attiene al personale sanitario. Ha ripercorso alcuni passaggi del testo letto nel proprio intervento: “stiamo assistendo alla narrazione della demolizione della sanità trentina e al discredito di un sistema e alla denigrazione dei professionisti, alla distruzione potenziale di una credibilità di sistema. Questo gioco al massacro è controproducente per tutto il Trentino con conseguenze per i professionisti e per l’intero sistema.