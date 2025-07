CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA POMERIGGIO: «MANOVRA DI ASSESTAMENTO, AL VIA LA DISCUSSIONE GENERALE»

14.53 - lunedì 21 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Manovra di assestamento, via alla discussione generale. E’ iniziata in Consiglio la discussione generale sulla manovra di assestamento 2025. Il primo intervento, sul rendiconto 61/XVII è stato quello di Francesco Valduga.

Valduga: da Fugatti più narrazione che realtà

Il capogruppo di Campobase, in apertura del suo discorso, ha sottolineato le divisioni all’interno della maggioranza emersi anche in questi ultimi giorni. Per quanto riguarda l’assestamento Valduga ha ricordato che a disposizione ci sono molte risorse e ha aggiunto che le maggiori entrate che vengono “narrate” dalla Giunta sono più virtuali che reali. Un modello mutuato dalla Presidente del Consiglio che si è presentata come grande mediatrice col Presidente americano quando, nella realtà, ora ci si trova di fronte a “dazi amari”. Del resto, ha aggiunto, è più facile “narrare” che spiegare agli elettori anche quali sono le difficoltà. Nella manovra, comunque, ci sono cose condivisibili: l’adeguamento dei contratti, l’addizionale Irpef, un ripensamento sulle comunità di valle, che si volevano abrogare, il ruolo assegnato alla ricerca e all’università centrali per il futuro del Trentino.

Critiche sono state mosse da Valduga sul tema della sicurezza per la quale va fatto un ragionamento sulla Polizia locale partendo dai comuni. Sul bando popolamento il capogruppo di Campobase ha detto che è presto per dire che ha avuto successo e anche qui si arriva con l’annuncio prima della verifica. Anche sul terzo figlio per Valduga va fatta una riflessione più ampia che comprenda tutta la questione della natalità. Inoltre, ha definito grave il riferimento di Fugatti al fatto che il 63% dei terzi figli sono di coppie italiane. Un’ affermazione, ha aggiunto, fatta per difendersi dalla destra e che rimanda ad un leghismo del passato.

L’idea è quella di una comunità “fortino”, salvo poi in certe valli chiedere l’apertura agli immigrati perché manca manodopera. Critica anche all’idea, espressa dal Presidente Fugatti, che c’è un prima e un dopo 2018 basato su un presunto “miracolo” delle opere pubbliche. Su questo c’è il risvolto dell’ “ingessamento” del bilancio per cantieri che non sono ancora partiti. E questa politica dell’annuncio e dei sogni del cassetto è concessa alla Pat ma è stata resa impossibile per i comuni. Non si può credere, ha detto ancora, che dsi debbano mettere 100 milioni per la Rovereto – Riva solo perché così si dimostra l’interesse.

Altri 100 milioni sono stati messi sulla variante di Tenna senza che, a quanto pare, ci siano state interlocuzioni con i comuni o avviati espropri. Sui comuni Valduga ha auspicato che le finanziarie vengano realizzate partendo dal confronto dei comuni che ricoprono un ruolo fondamentale su argomenti come la casa o l’educazione. Anche sul turismo la maggioranza avanza la logica della divisione costruendo una “narrazione” che vede il turismo contrapposto all’industria. Sulla scuola Fugatti, per Valduga, ha buttato lì un’ipotesi di un cambio di calendario delle elementare con una riga nella relazione, quando invece si dovrebbe approfittare della competenza primaria per progettare una scuola diversa che guardi ai modelli mitteleuropei.

Sulla sanità la proposta degli Stati generali è stata irrisa e rigettata quando invece è necessaria una progettazione su un tema che riguarda tutti. Anche l’ospedale dovrebbe essere un progetto di comunità e invece tutto è messo nelle mani del commissario come se si trattasse solo di un fatto tecnico. La sentenza del Tar, ha aggiunto, andrebbe presa come un’occasione per avviare una progettazione condivisa. Sulla questione A22 ha affermato che si deve avere il coraggio di affrontare la paventata responsabilità nei confronti della liquidazione dei privati per arrivare alla soluzione “In house”. L’esponente di Campobase in conclusione ha ricordato che il pacchetto di proposte presentato nei giorni scorsi non chiedono alla Giunta alcun passo indietro e alcune sono a costo zero o implicano spese ridotte. Ma aiutano ad affrontare in modo condiviso i problemi della casa o fiscali. Proposte concrete che possono essere condivise da una Giunta che si definisce del fare.

Maestri: un rendiconto ricco ma che non rappresenta un cambio di passo

Lucia Maestri (Pd) ha detto che mai come questa volta si è toccata la difficoltà dei rapporti tra Consiglio e Giunta. Ruolo del Consiglio mai come ora messo in discussione. La Giunta ha accumulato ritardi nella presentazione della manovra evocando responsabilità alla Corte dei Conti. Solo il 1° luglio sono state presentate le slide e poi ci sono voluti giorni per avere l’articolato. Il Consiglio, insomma, è considerato quasi un orpello alla dipendenza dall’esecutivo. L’appello di Maestri al Presidente del Consiglio è quello di tutelarne il ruolo. Per questo Maestri ha chiesto un rafforzamento delle strutture di Palazzo Trentini. La compressione dei tempi riguarda tutti, basti pensare che tutti gli auditi in commissione hanno tutti lamentato questo fatto.

In merito al rendiconto Maestri ha ricordato che presenta una cifra più che raddoppiata rispetto allo scorso anno. E questo perché si mettono lì tanti soldi ma poi non si riescono a spendere e di conseguenza quando si chiedono di incrementare i servizi si risponde che non ci sono fondi. La cifra di 1,3 miliardi di economie sono anche la conseguenza di una carenza di programmazione e di controllo di gestione, come è stato sottolineato dalla Corte dei Conti. Anche il Fondo cassa è in continua crescita, con un più 161% dal 2018. Inoltre, le scelte della Giunta ingessano il bilancio a scapito delle spese per i servizi.

Le entrate fiscali sono aumentate soprattutto per i versamenti Irpef dei lavoratori e dei pensionati. Sulle società partecipate Maestri ha ricordato che la Corte dei Conti ha sottolineato che la Giunta deve controllare gli indirizzi delle società perché, come è successo per l’A22, oggi sono le società a dettare la linea al governo provinciale. Su Itea si sono rinviate le scelte sulla forma societaria e per gli enti strumentali ha ricordato la partecipazione in Clio Servizi, in perdita dal 2018, da parte del Museo storico. In generale l’avanzo mette in evidenza una totale mancanza di programmazione, che ci mette di fronte alla mancanza di risorse per servizi indispensabili; a controlli laschi sulle società. In sintesi un rendiconto che ha tanti soldi ma che non rappresenta un “cambio di passo” e mostra un’alterigia che non ha nulla a che fare con una vera cultura di governo.

Calzà: i soldi dormono in banca ma mancano per i servizi

Michela Calzà (Pd) ha affermato che Fugatti celebra la crescita del Pil dal 2018, ma i dati raccontano una storia un po’ diversa. La Banca d’Italia dice che non si è recuperato il gap con l’Alto Adige, mentre dal 2008 al 2018 si era riusciti a tenere in equilibro il tessuto economico e nel 2014 la Pat è uscita dalla crisi prima dell’Italia, investendo sull’export, il turismo e le Pmi. Ma il distacco con l’Alto Adige è rimasto inalterato con una differenza che oggi è di 10 mila euro sul Pil pro capite. Insomma, la differenza tra Trentino e Alto Adige continua in tutti i settori. Buona la spesa in ricerca e sviluppo, ma si deve continuare a sostenere le micro imprese e ci sono ancora lacune sulla formazione tecnica.

I 470 milioni di opere pubbliche non riguardano solo la Pat, ha continuato Calzà, ma tutti gli enti pubblici, molti sono i cantieri ereditati e molti non sono ancora stati avviati. Quindi, si tratta più di propaganda che di realtà. E sul rendiconto ha affermato che l’avanzo non deriva dalle maggiori entrate ma dall’incapacità di spesa. I soldi dormono in banca ma poi mancano anche per interventi urgenti come quelli sulla rete idrica lungo la quale si perde un metro cubo d’acqua ogni tre. Inoltre, ha aggiunto Calzà, senza tecnici comunali i progetti non passano dalle carta alla realtà e la realtà descrive una situazione dei comuni grave. Se vogliamo opere pubbliche che diano gambe al Pil si deve lavorare sui comuni. Mentre si celebrano i 600 milioni di opere si tagliano 6 milioni ai fondi socio assistenziali alle comunità di valle. Una scelta che comporterà tagli sui servizi per i disabili. Quindi, la narrazione della Giunta cone paladina delle valli nella realtà assesta colpi alle persone più fragili. I conti, insomma, si riequilibrano sempre sulle spalle dei più fragili. Sul piano sociale ci si trova di fronte alla povertà assoluta della popolazione straniera, in particolare i minori e tanti giovani sono ancora costretti a cercare lavoro all’estero.

Demagri: che fine ha fatto l’ospedale di Cavalese?

Per Paola Demagri (Casa Autonomia) la relazione di Fugatti è stata una relazione da contabile, da ragioniere più che da governatore. Quando ciò che interessa è invece capire dove si sta andando. Si tratta di una assestamento ricco, ma non sembra essere pensato per i più poveri e gli ultimi rimangono sempre gli ultimi. Contributi e sostegni arrivano sempre agli stessi, una consapevolezza molto diffusa nelle popolazione. Basti pensare alle indennità dei consiglieri che vengono viste come un affronto dai cittadini che percepiscono stipendi troppo bassi. Nella relazioni ci sono frasi fatte che suscitano la reazioni delle persone come l’idea di allungare il calendario scolastico delle elementari. Ma troppo spesso ci si accontenta delle parole senza verificare se queste diventano realtà. Nella relazione di Fugatti non c’è cenno sul cambiamento climatico; nulla c’è sulla scelta di moltissimi giovani che lasciano il Trentino perché gli stipendi sono bassi e ci sono problemi della casa. Non si parla della parità di genere e il gap degli stipendi tra lavoratori e lavoratrici è ancora troppo alto.

Sul Pil Demagri ha ricordato che, a differenza di Spinelli, Fugatti crede nel ruolo fondamentale delle grandi opere per la crescita dell’economia. Ma quali solo queste grandi opere? La variante di Pinzolo è ferma; sulla variante di Cles nessuna novità, il mega svincolo di Campo Trentino è ancora bloccato, in grave ritardo la Loppio – Busa; sospeso l’iter del nuovo ospedale e il tunnel di Tenna non esiste. Inoltre, Demagri ha chiesto che fine ha fatto il progetto dell’ospedale di Cavalese di cui si è parlato per mesi e oggi è sparito.

Sulla sanità l’esponente di Casa autonomia ha detto che i problemi nascono dalle lacune organizzative che partono dai vertici dell’Apss; dalla carenza di personale, dal drenaggio continuo di risorse. Il personale, ha aggiunto, non chiede solo aumenti salariali perché è più insoddisfatto per tutto il resto. Sul piano delle risorse ha ricordato che i Punti nascita stanno chiudendo naturalmente e dopo 7 anni le scelte dovrebbero cambiare perché questo servizio non è più funzionale. E rivedere le proprie posizioni è un gesto di responsabilità.

Demagri ha chiuso sul ruolo della minoranza che, ha detto, ha una funzione di pungolo che Fugatti dovrebbe capire visto il suo vivace passato nei banchi dell’opposizione.

Degasperi: l’avanzo deriva dalle incapacità di spesa

Filippo Degasperi (Onda) ha riconosciuto a Fugatti una grande capacità di convincimento ma la realtà è completamente diversa. L’esponente di Onda ha riportato una lunga serie di dichiarazioni del Presidente sulla crescita del Pil e su quella che ha definito la retorica della rincorsa dell’Alto Adige che dimostrano che il “cambio di passo” non esiste, così come il raggiungimento dei cugini altoatesini. Così, come il sostegno al reddito dalle famiglie non c’è stato perché c’è stato un calo dell’1%. Il quadro economico del Trentino vede la desertificazione della manifattura e si continua a puntare su settori maturi e che, come il turismo, producono redditi bassi.

Sull’avanzo Degasperi ha ricordato che lo scorso anno aveva previsto che i fondi per il nuovo ospedale si sarebbero portati sul 2025; mentre l’ospedale di Cavalese, che secondo Fugatti sarebbe dovuto partire nel 2022, si sono presi i soldi che c’erano e sono stati posti in un futuro indefinito. L’avanzo per Degasperi deriva dalle incapacità di spesa, come dimostra la cassa, e dalla incapacità di programmazione e dalla mancata erogazione dei servizi. L’importo degli investimenti è cresciuto ma, come ha ammesso lo scorso anno il Presidente, anche a causa della crescita dei prezzi. Un esempio delle difficoltà di spesa, i 400 mila euro per migliorare gli stipendi degli insegnanti Fp stanziati a dicembre non sono ancora entrati nelle buste paga. Si fa un gran parlare di opere, ma c’è anche la manutenzione di quelli esistenti, basti pensare alla circonvallazione di Trento o alla strada per Montevaccino.

Critiche da parti del consigliera anche a quella che è stata definita dalla Giunta la riforma epocale della Formazione professionale che si limita a fotografare quello che già si fa e che si prevede a regime nel 2032 quando il mercato del lavoro sarà già cambiato.

Dubbi Degasperi ha espresso sulla produttività delle aziende trentine. Una produttività per Fugatti alta, ma che contrasta però con le paghe basse. E sul tema degli stipendi ha affermato che la Pat dovrebbe essere la prima ad agire, basti pensare al trattamento misero dei vigilantes del S. Chiara.