CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA – POMERIGGIO: «FOCUS SU SANITÀ, SICUREZZA STRADALE ED AMBIENTE»

19.12 - mercoledì 10 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Domani si riparte dal testo Demagri sul pronto soccorso dell’ospedale di Cles. Nel pomeriggio di oggi, il Consiglio provinciale ha affrontato importanti tematiche legate alla sanità, alla sicurezza stradale e all’ambiente, approvando all’unanimità diverse mozioni presentate dai consiglieri.

SANITÀ

Approvata all’unanimità la mozione presentata dalla consigliera Mariachiara Franzoia (PD), che impegna la Giunta provinciale a potenziare i servizi e ad aumentare il numero dei Consultori familiari, con l’obiettivo di garantirne almeno uno ogni 20.000 abitanti. La mozione propone inoltre l’integrazione dei Consultori con le Case di Comunità, il rafforzamento dei servizi rivolti in particolare al disagio giovanile, la possibilità di riportare la regia al livello territoriale e di promuovere lo scambio di buone pratiche con altre Regioni.

Sempre in ambito sanitario, è stata approvata all’unanimità la mozione del consigliere Claudio Cia (Gruppo Misto), che chiede di superare la prassi della richiesta reiterata delle certificazioni mediche nei casi di disabilità permanente, semplificando anche l’iter burocratico per l’ottenimento dei contrassegni per disabili. Il consigliere ha inoltre chiesto che venga fornito un riscontro sull’attuazione della mozione entro sei mesi.

Anche la mozione della consigliera Vanessa Masè (La Civica) ha ottenuto l’unanimità. Il documento impegna la Giunta a valutare l’introduzione di un sistema digitale, come una tessera a scalare, per la gestione dell’acquisto degli alimenti destinati ai cittadini affetti da celiachia.

SICUREZZA STRADALE

Approvata all’unanimità anche la mozione del consigliere Roberto Paccher (Lega), che impegna la Giunta al completamento del guardrail lungo la statale della Valsugana, nel tratto in prossimità di Barco di Levico.

AMBIENTE

È stata invece sospesa, per consentire ulteriori approfondimenti, la discussione sulla mozione della consigliera Antonella Brunet (Lista Fugatti), relativa alla discarica di Ponte di Ronco a Canal San Bovo. Il documento, con parere favorevole della Giunta, chiede la prosecuzione delle misure straordinarie di controllo sul bypass ferroviario di Trento e sul materiale trasportato nella discarica. Tuttavia, la mozione ha suscitato alcune perplessità in Aula. I consiglieri Degasperi, Coppola, Manica e Demagri hanno sollecitato la consigliera Brunet a richiedere ulteriori chiarimenti all’assessore competente, oggi assente. Considerati i dubbi emersi anche in merito allo Scalo Filzi, Brunet ha proposto la sospensione della discussione, che riprenderà nella mattinata di domani.​ Si riparte dal testo Demagri sul pronto soccorso dell’ospedale di Cles.​

La discussione in aula

​APPROVATA ALL’UNANIMITÀ – Mozione 197 Mariachiara Franzoia (Pd)

Potenziare i consultori e regia ai territori

​​​La mozione della consigliera del Pd presenta una riformulazione in accordo con l’assessore competente, impegna la Giunta ad adottare atti di programmazione e di indirizzo finalizzati alla valorizzazione e alla diffusione della funzione consultoriale sul territorio provinciale, valutando l’implementazione della stessa nell’ambito della rete delle Case della Comunità e dando altresì mandato all’Azienda sanitaria di adottare sul piano organizzativo e gestionale le misure necessarie a potenziare il numero delle figure professionali, a garantire una rapida presa in carico degli utenti in particolare per il disagio giovanile, ad ampliare gli orari e a renderli omogenei sul territorio, a potenziare le prestazioni offerte con attenzione alle patologie che possono essere trattate nei Consultori; a rinnovare e ampliare gli spazi di accoglienza, a far conoscere alla popolazione l’esistenza di numerosi servizi di consulenza e di promozione della salute anche utilizzando piattaforme social, ad organizzare incontri periodici tra il Consultorio e i soggetti territoriali. Infine, a valutare di riportare la regia di questi servizi al territorio e a favorire lo scambio di buone pratiche con altre Regioni.

​Il parere favorevole della Giunta

L’assessore competente Mario Tonina ha confermato il parere favorevole al documento nella forma emendata concordata con la proponente. La mozione è complessivamente condivisibile, ha detto, perché parte dal concetto del Consultorio come strumento di prevenzione e cura. Si può fare di più, anche in una Provincia come la nostra dove il tema della prevenzione è già ampiamente attenzionato, ha detto. Ha poi illustrato le attività del Consultorio garantite nell’ambito della rete delle 11 strutture pubbliche diffuse sul territorio e le numerose professionalità coinvolte, confermando la validità del modello organizzativo messo in campo nella scorsa legislatura che risponde al decreto ministeriale 77, che conferma la coerenza della programmazione provinciale da contestualizzare in base alla densità demografica, ai bisogni della popolazione e alle caratteristiche del territorio.

​La discussione

Paola Demagri ha espresso apprezzamento per l’iniziativa della collega ricordando il proprio impegno nel campo. Ammirevole anche la fiducia accordata dall’assessore alla proposta. Un’unica stoccata, proprio riferita all’esperienza a lei nota del Consultorio di Cles, l’impossibilità di stabilire una continuità professionale di riferimento nel reparto di ostetricia e ginecologia. Per Francesco Valduga il documento è condivisibile. Tuttavia, ha rilevato i numerosi condizionali contenuti nella proposta che impegnano più che a “fare” a “valutare”. D’altra parte la mediazione fa parte della politica, ha aggiunto e confidiamo a piccoli passi di riuscire ad realizzare quanto ci sta a cuore. Ha approfittato dell’argomento per inserire una riflessione sui punti nascita rispetto ai quali il tema fondamentale è quello della sicurezza rispetto al quale abbiamo una responsabilità cruciale. Riportare la regia di questi servizi ai territori è un altro aspetto a suo parere cruciale e in tale senso occorre avviare un dialogo stabile e proficuo. Abbiamo bisogno di una connessione diversa tra sociale e sanitario e non deve esserci solo l’impegno generico di una mozione: la Giunta ha gli strumenti, li metta in campo.

​Stefania Segnana ha puntualizzato che il percorso nascita è stato inserito in un protocollo già nel 2006. Ha ricordato le difficoltà degli anni passati, che hanno rafforzato l’assistenza territoriale. “Guardando all’impegno previsto nella mozione, non si tratta solo di organizzare ma anche di trovare il personale”, ha detto. Lucia Coppola ha evidenziato l’impatto positivo dei 12 consultori familiari trentini, che accolgono in media 1.123 persone, in prevalenza donne e giovani tra i 26 e i 35 anni. “Numeri da incrementare”, ha sottolineato. In replica, la proponente Mariachiara Franzoia ha ringraziato colleghi e assessore per i contributi. “Tanta strada è stata fatta, ma nel rapido mutare dei bisogni dobbiamo rifocalizzare gli strumenti che ci diamo”, ha detto. In dichiarazione di voto, la consigliera Parolari ha denunciato una situazione tutt’altro che rosea: riduzione dell’offerta, strumentazione obsoleta, referti non registrati in cartella sanitaria, e assenza di personale a Pergine. Antonella Brunet ha invece evidenziato l’efficienza del consultorio del Primiero.

VOTAZIONE Approvata all’unanimità: 28 sì

APPROVATA ALL’UNANIMITÀ – Mozione 264 Roberto Paccher (Lega)

Programmare l’installazione dei guardrail sulla statale 47

La mozione del consigliere leghista, sottoscritta anche da Stefania Segnana, impegna la Giunta a valutare i tratti più pericolosi della statale della Valsugana ancora sprovvisti di guardrail, in particolare nel tratto di Barco di Levico, e a pianificare il completamento delle opere di protezione. “Solo quest’anno ci sono stati tre incidenti gravi – ha ricordato Paccher –. Si intervenga per la messa in sicurezza della strada”.

Il parere della Giunta

L’assessore Spinelli ha espresso parere favorevole.

La discussione

In risposta al consigliere Zanella, Paccher ha precisato che per la strada a doppia corsia ci vorranno anni: “Intanto si installi il guardrail per garantire la sicurezza degli automobilisti”. Valduga ha richiamato alla concretezza, sottolineando i lunghi tempi delle opere.

VOTAZIONE Approvata all’unanimità: 28 sì

APPROVATA ALL’UNANIMITÀ – Mozione 232 Claudio Cia (Gruppo Misto)

Semplificare l’iter burocratico per i contrassegni per i disabili e superare la prassi della richiesta reiterata delle certificazioni mediche nei casi di disabilità permanente

La mozione, emendata, impegna la Giunta ad attivarsi con il Consorzio dei Comuni per istituire un tavolo di lavoro con tutti i soggetti competenti, con l’obiettivo di uniformare le procedure per il rilascio dei contrassegni da parte delle amministrazioni comunali. Si chiede, in particolare, di superare la prassi della richiesta reiterata di certificazioni mediche nei casi in cui la disabilità sia stata riconosciuta come permanente. “Dobbiamo ridurre la burocrazia – ha detto Cia –. Dove c’è un certificato che attesta l’invalidità permanente, che senso ha continuare a chiederne il rinnovo?”. Cia ha chiesto un riscontro entro sei mesi dall’approvazione della mozione.

Il parere della Giunta

L’assessore Tonina ha espresso parere favorevole, condividendo la necessità di semplificare l’iter. Ha illustrato le procedure attuali e ha ricordato che la riforma della disabilità, in vigore dal 2027, semplificherà il rilascio dei certificati.

La discussione

Paolo Zanella ha distinto tra rilascio e rinnovo dei contrassegni, ricordando le analoghe difficoltà nei permessi ZTL. Vanessa Masè e Daniele Biada hanno segnalato numerose segnalazioni ricevute. Franzoia ha spiegato il ritiro di un proprio emendamento, non di competenza dell’Aula. “Dobbiamo alleggerire il fardello di chi vive la disabilità – ha dichiarato –. Siamo tutti d’accordo, ora diamone attuazione”. L’emendamento riguardava minori disabili e la possibilità di associare il contrassegno a due targhe per agevolare il trasporto familiare.

VOTAZIONE Approvata all’unanimità: 28 sì

APPROVATA ALL’UNANIMITÀ – Mozione 244 Vanessa Masè (La Civica)

Acquisto alimenti per i celiaci, introdurre una tessera elettronica

La mozione impegna la Giunta a valutare l’introduzione di un sistema digitale, come una tessera a scalare,​ per l’acquisto di alimenti per celiaci, superando l’obbligo di conservazione della documentazione cartacea a favore della tracciabilità elettronica. Masè ha anche ricordato le numerose segnalazioni ricevute, auspicando un aumento del budget a disposizione dei fruitori per l’acquisto dei prodotti e la necessaria e maggiore informazione per le mense scolastiche. Su stimolo della consigliera Demagri sono emerse anche le difficoltà di gestire la procedura per i detenuti celiaci.​

Il parere della Giunta

L’assessore Tonina ha espresso parere favorevole a tutti i punti, ricordando che i prodotti gluten-free sono acquistabili anche fuori provincia.

La discussione

Daniele Biada ha ricordato che in Trentino ci sono 3.000 persone certificate come celiache. “Se non gestita, è una condizione che può evolvere in patologie croniche”, ha detto. Biada ha sostenuto la tessera elettronica per superare le difficoltà legate agli scontrini. Antonella Brunet ha evidenziato la scarsa informazione nelle scuole.

Chiara Maule ha sottolineato l’importanza della digitalizzazione. Paola Demagri ha approfondito la questione dei detenuti celiaci. Paolo Zanella ha parlato del tema dell’alimentazione fuori casa.

VOTAZIONE Approvata all’unanimità: 28 sì​

SOSPESA – Mozione 253 Antonella Brunet (Lista Fugatti)

Discarica di Ponte di Ronco, mantenere alto il livello dei controlli

La mozione impegna la Giunta a proseguire con le misure straordinarie di controllo sul bypass ferroviario di Trento e sul materiale portato nella discarica di Ponte Ronco a Canal San Bovo; a intervenire per ridurre l’impatto del traffico pesante; e ad avviare un confronto in vista della scadenza della concessione nel 2028.

Il parere della Giunta

Spinelli ha espresso parere favorevole.

La discussione

​Filippo Degasperi ha definito la mozione “una foglia di fico”. “C’è un’aggressione all’ambiente e alla salute del Primiero. Le autorizzazioni ai privati qualcuno le ha date, e c’è una discarica sul greto di un fiume. I materiali che vengono portati sono contaminati, non si tratta di roccia e terre da scavo”. Degasperi ha poi aggiunto: “Siamo in presenza di autorizzazioni folli. Non stiamo bonificando lo Scalo Filzi: si stanno spostando i materiali inquinati a Canal San Bovo. Fermiamo questa emergenza ambientale e questa aggressione al territorio”. Anche la consigliera Lucia Coppola ha evidenziato il problema ambientale del Vanoi, secondo lei troppo sottovalutato: “Dopo la diga, ora la discarica – ha detto Coppola –. Ogni giorno numerosi camion scaricano materiale proveniente dall’ex Scalo Filzi, dove la magistratura ha sequestrato metà cantiere, e lo portano alla discarica di Canal San Bovo.

È vergognoso. Quali garanzie ci sono per le popolazioni che vivono lì? Va bloccato l’utilizzo della discarica”. Alessio Manica si è soffermato sul tema del materiale di scarto, sottolineando che deve essere ricollocato, come già discusso per la Valdastico: “Siamo di fronte a opere che hanno impatti molto importanti sul territorio. Le grandi opere non vanno valutate solo in base alle ricadute nelle zone di scavo. Siamo tutti d’accordo sui primi due punti della mozione; ma per quanto riguarda le concessioni, da qui a tre anni, non sono competenza di quest’Aula. E, data la delicatezza del tema, non possiamo discuterne in assenza dell’assessore competente. Servono elementi di rassicurazione e parole chiare da parte della Giunta”. Anche Paola Demagri ha espresso perplessità: “Leggendo la mozione mi sono chiesta quale fosse l’obiettivo della consigliera Brunet – ha detto Demagri –. Chiede un approfondimento?”. Antonella Brunet è quindi intervenuta sull’ordine dei lavori, chiedendo la sospensione: “Considerati i chiarimenti chiesti sullo Scalo Filzi”.​