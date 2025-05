CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA – MOZIONE: «ISTITUIRE UNA COMMISSIONE D’INDAGINE SU “HYDRO DOLOMITI ENERGIA” E SUL FUTURO DELLE CONCESSIONI»

09.14 - mercoledì 7 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Mozione: Istituzione di una Commissione di indagine per acquisire informazioni relative alla nascita della società Hydro Dolomiti Energia srl e all’operazione di cessione delle quote nonché per l’analisi degli scenari possibili per lo sviluppo della governance del settore e le modalità di rinnovo delle concessioni approvata dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento nella seduta del 15 gennaio 2025.

La presenza di soggetti privati nell’ambito di società a controllo pubblico deputate a gestire concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in Trentino, è risalente e qualificata, anche dal punto di vista quantitativo. In proposito si può ricordare come nel 2008 fu costituita la società Hydro Dolomiti Energia srl da Enel, tramite il conferimento del ramo d’azienda di generazione di fonte energetica elettrica. Una società che gestisce un parco di impianti idroelettrici, di prevalenza nella provincia autonoma di Trento, pari ad una potenza totale di circa 1280 MW. Si parla infatti di 26 impianti di grande derivazione e due impianti di piccola derivazione.

Di tale società, il 51 per cento del capitale azionario fu ceduto da Enel sempre nel 2008 ad una società pubblico/privata nella cui compagine, a fianco della Provincia e di altri enti locali, erano presenti anche soggetti privati. In relazione al restante 49 per cento, nel novembre 2015, Enel spa informava che la controllata Enel Produzione spa e la holding Fedaia Holding sàrl,

controllata dal fondo Macquarie European Infrastructure Fund 4 (conosciuto come MEIF 4), gestito da Macquarie Infrastructure and Real Assests, firmavano il contratto relativo alla cessione dell’intera partecipazione posseduta da Enel Produzione in Hydro Dolomiti Enel srl. La compagine pubblico/privata già titolare del 51 per cento delle azioni esercitò un diritto di prelazione per il 9 per cento delle quote, oggetto di cessione e, pertanto, al fondo Macquarie fu ceduto il 40 per cento del capitale sociale della HDE.

Notizia recente è l’approvazione da parte di Dolomiti Energia Holding spa – compagine pubblico/privata – dell’esercizio del diritto di prelazione sul 40 per cento di Hydro Dolomiti Energia detenuto da Macquarie, anche a seguito dalla risoluzione n. 3/2024 approvata dal Consiglio provinciale nella seduta del 3 luglio. La Hydro Dolomiti Energia srl dal punto di vista strategico, economico e finanziario risulta essere società di primo ordine in Provincia, in grado di chiudere un bilancio nel 2023 con un fatturato di circa 387 milioni di euro, un margine di operatività lordo di 203,7 milioni di euro e una liquidità netta di 224,8 milioni (dati ufficiali dal bilancio depositato).

Si ritiene che l’intera vicenda, dall’origine della società Hydro Dolomiti Energia srl fino alla

uno specifico approfondimento, ciò con riguardo alle motivazioni dal punto di vista economico, finanziario ed istituzionale che hanno portato all’ingresso di soggetti privati – direttamente (quote) o indirettamente (composizione societaria precedente) – nel capitale di Hydro Dolomiti commissione consiliare per approfondire e ricostruire i meccanismi che hanno portato all’istituzione della società deputata alla gestione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, nonché ai mutamenti di compagine azionaria che l’hanno caratterizzata nel corso del tempo, con particolare riguardo alle motivazioni dal punto di vista economico, finanziario ed istituzionale che hanno portato all’ingresso di soggetti privati – direttamente (quote) o indirettamente (composizione societaria precedente) – nel capitale di Hydro Dolomiti Energia srl. Tale iter, infatti, risulta un passaggio indispensabile anche quale supporto decisionale per la Giunta provinciale e gli enti pubblici del Trentino interessati, nell’intraprendere le future decisioni relative al tema in oggetto.

Una sfida ambiziosa può riguardare il coinvolgimento diretto dei cittadini e degli enti locali trentini nella gestione delle grandi derivazioni e delle centrali attraverso forme di azionariato diffuso. In tal modo i cittadini residenti in Trentino e gli enti locali potrebbero avere un proprio spazio nella gestione, significativo e riconoscibile, e gli utili prodotti potrebbero produrre direttamente benefici diffusi e maggiori risorse da investire in servizi ed infrastrutture pubbliche. In tal modo i risparmi dei trentini potrebbero essere investiti sul territorio, quasi c maniera redditizia, e produrre un utile collettivo attraverso l’uso e la valorizzazione delle risorse pubbliche del territorio. Al contempo la presenza di un controllo diffuso potrebbe meglio garantire un utilizzo sostenibile e duraturo della risorsa acqua e un maggior equilibrio tra i concessionari e le comunità locali, uniche titolari del bene sfruttato. I cittadini sarebbero in tal senso protagonisti nell’uso e nella gestione delle risorse naturali, e questo è uno dei capisaldi della nostra Autonomia. Diventa pertanto utile assegnare alla commissione summenzionata anche un ruolo di studio oltre che d’analisi dello sviluppo passato.

*

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

impegna il Presidente del Consiglio provinciale a dare avvio al percorso per l’istituzione di una commissione così come prevista dagli articoli 16 e 148 del Regolamento interno del Consiglio provinciale, che:

1) abbia quale obiettivi quelli di:

a) approfondire e ricostruire i meccanismi che hanno portato all’istituzione della società deputata alla gestione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico nonché ai mutamenti di compagine azionaria che l’hanno caratterizzata nel corso del tempo, con particolare riguardo alle motivazioni dal punto di vista economico, finanziario ed istituzionale che hanno portato all’ingresso di soggetti privati – direttamente (quote) o indirettamente (composizione societaria precedente) – nel capitale di Hydro Dolomiti Energia

srl;

b) valutare la praticabilità giuridico-economica del coinvolgimento di un azionariato diffuso o modalità assimilabile di coinvolgimento economico dei cittadini nella proprietà della società Dolomiti Energia, allo scopo di incentivare la partecipazione diretta dei cittadini e degli enti locali trentini e favorire l’attivazione di risorse private diffuse nella gestione delle risorse

naturali e nello sviluppo del nostro territorio;

2) per quanto attiene ai limiti temporali dell’attività, vista anche la complessità della questione, concluda i lavori entro ventiquattro mesi dalla sua istituzione, salva proroga motivata in caso di decorso del termine.

Il Presidente

– Claudio Soini –

I Segretari questori

– Paola Demagri –

– Christian Girardi –

– Roberto Stanchina –