CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA MATTINO: «ASSESTAMENTO, RESPINTA UNA SERIE DI ODG DELLA MINORANZA»

11.53 - venerdì 25 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Assestamento, respinta una serie di odg della minoranza. I consiglieri di opposizione lasciano l’aula per protesta. Ma la trattativa è ripersa. Ancora una mattinata di lavori a singhiozzo per il Consiglio impegnato nella discussione dell’assestamento di bilancio. Dopo una sospensione di quasi due ore per la trattativa tra minoranza e maggioranza, che non ha portato a risultati, sono ripresi i lavori con la discussione degli odg di minoranza. Una discussione che si è svolta senza i consiglieri dell’opposizione che hanno lasciato l’aula. Il motivo lo ha spiegato, alla ripresa, il capogruppo di Campobase, Francesco Valduga: “Avevamo chiesto di poter vedere anche gli odg sui quali c’era la possibilità di una riformulazione, ma la maggioranza invece ha preferito procedere votando gli odg per i quali c’è il no.

Secondo noi la trattativa andava condotta più nel complesso su tutti gli odg, ma soprattutto la trattativa vera è quella sulle proposte che abbiamo fatto. Quindi – ha concluso – se lo scopo è quello di guadagnare un quarto d’ora farete ancora più in fretta perché noi ve li lasciamo bocciare e usciamo dall’aula”. Così è stato e la maggioranza ha bocciato 20 odg. Al termine delle votazioni l’assessore Tonina ha chiesto un’ora di sospensione per cercare di ricucire il dialogo. Questi gli ordini del giorno che hanno ricevuto il no dei consiglieri di maggioranza.

Paola Demagri (Casa Autonomia). Respinto

Attivare il premio giovani agricoltori

La consigliera di Casa Autonomia chiedeva alla Giunta di impegnarsi ad attivare per il prossimo autunno un ulteriore bando del Premio insediamento giovani agricoltori del Psr e ad attivarsi con la più ampia partecipazione possibile a riformulare i criteri di ammissibilità adeguandoli ai rapidi cambiamenti socio – economici. L’odg è stato respinto.

Roberto Stanchina (Campobase). Respinto

Sospendere l’Imis sui terreni da espropriare

L’odg dell’esponente di Campobase intendeva impegnare la Giunta a valutare l’introduzione per quanto riguarda l’Imis di una disciplina specifica per i terreni soggetti a espropri che consenta ai proprietari di sospendere i versamenti dell’imposta; a prevedere che le somme non versate vengano decurtate dall’indennità di esproprio; a sensibilizzare i comuni ad aggiornare, attraverso le revisioni dei Prg, le previsioni d’uso dei terreni evitando di mantenere a carico dei cittadini solo potenzialmente edificabili.

12) Paola Demagri (Casa Autonomia) Respinto

Assicurazioni per i volontari per i minori non accompagnati

L’odg della consigliera di Casa autonomia voleva impegnare la valutare l’introduzione di una polizza assicurativa per i volontari per i minori non accompagnati, a verificare la possibilità di rimborso della polizza; a promuovere per sensibilizzare sul sistema di volontariato.

11) Lucia Coppola (Avs)

Favorire le iniziative per contrastare le isole di calore. Respinto

L’odg di Avs impegnava la Giunta a favorire la piantumazione di alberi nelle città per contrastare le isole di calore.

12) Paola Demagri (Casa Autonomia) Respinto

Assicurazioni per i volontari per i minori non accompagnati

L’odg della consigliera di Casa autonomia voleva impegnare la Giunta a valutare l’introduzione di una polizza assicurativa per i volontari per i minori non accompagnati e a verificare la possibilità di rimborso.

16) Michele Malfer (Campobase) Respinto

Assumere i docenti a tempo determinato da settembre

L’odg del consigliere di Campobase voleva impegnare la Giunta a promuovere e calendarizzare con cadenza regolare le procedure concorsuali per tutte le classi di insegnamento e per tutte le tipologie di personale docente, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici e di religione, per garantire pari opportunità di accesso alla stabilizzazione e un progressivo superamento del precariato; ad adottare tutte le misure per l’assunzione dei docenti con incarico a tempo determinato dal 1° settembre.

21) Chiara Maule (Campobase) Respinto

Centri giovanili, finanziamenti per i manager territoriali

L’odg voleva impegnare la Giunta a definire i criteri di finanziamento dei manager territoriali per i centri giovanili applicando una quota fissa annua per ciascuna figura di manager; una quota variabile per residente, secondo i dati ISPAT; un’ulteriore quota legata all’impegno finanziario dei comuni per i piani strategici giovani; a valutare l’attivazione della misura in via sperimentale, partendo dai centri giovani attualmente attivi e progressivamente estendendola alle strutture oggi inattive.

26) Francesca Parolari (Pd)Aiutare la ripresa del Consiglio del sistema scolastico. Respinto

L’odg di Francesca Parolari voleva impegnare la Giunta per mettere il Consiglio del Sistema scolastico provinciale nelle condizioni di riprendere regolarmente la propria attività, mettendo in particolare a disposizione del medesimo il supporto amministrativo necessario per svolgere le funzioni previste dalla norma, dai provvedimenti amministrativi e dal regolamento interno. I perché del no lo ha spiegato l’assessora Gerosa.

51) Lucia Maestri (Pd) Respinto

Stabilire il salario minimo per i bisogni primari

L’odg di Maestri voleva impegnare la Giunta a istituire presso Agenzia del Lavoro, una commissione tecnica composta da esperti designati da sindacati, imprenditori, dal Cal, Università di Trento e dalla Pat che fissi e aggiorni, di anno in anno, il valore di un salario orario e mensile essenziale per i bisogni primari; ad avviare tramite Agenzia del Lavoro e la commissione tecnica un monitoraggio delle condizioni retributive e di lavoro dei lavoratori occupati nei servizi pubblici affidati a soggetti privati come le pulizie, la guardiania, le mense, l’ assistenza, i servizi educativi; ad individuare come vincolanti, nei capitolati, i contratti nazionali di lavoro che garantiscono livelli retributivi orari e mensili superiori al salario essenziale; infine, a individuare meccanismi penalizzanti per le imprese che non applicano i contratti di primo livello stipulati in provincia di Trento o di secondo livello, sia accordi territoriali che aziendali, sottoscritti dai sindacati più rappresentativi.

72) Michela Calzà (Pd)

Valutare i fabbisogni dei centri e dei piani giovani. Respinto

L’odg di Michela Calzà voleva impegnare la Giunta a fare una ricognizione delle necessità dei comuni e comunità sui costi di gestione dei Centri giovani, dei Piani Giovani e dell’Educativa di Strada; a valutare nel protocollo di finanza locale 2026 un incremento corrispondente al fabbisogno derivante dalla ricognizione per il finanziamento dei servizi ai comuni o comunità di valle.

78) Paolo Zanella (Pd)

Un piano straordinario per l’edilizia pubblica. Respinto

L’odg di Zanella voleva impegnare la Giunta a avviare un percorso, in accordo con ITEA e i Comuni a più alta tensione abitativa e pressione turistica, per la predisposizione di un piano straordinario decennale di nuove edificazioni di edilizia residenziale pubblica e di efficientamento energetico di quelle esistenti, che possa dare risposta sul medio periodo all’aumento del fabbisogno abitativo della fascia di popolazione più in difficoltà, anche studiando soluzioni di “industrializzazione” dei processi realizzati per contenere i costi e i tempi di realizzazione; a dare mandato ad ITEA di accelerare ulteriormente nel recupero degli alloggi di risulta.