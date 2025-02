CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA MATTINA: «SÌ UNANIME ALLE MOZIONI SU PERSONALE SANITARIO E SVINCOLI TRA LE SS 421 E 45 BIS»

12.48 - giovedì 13 febbraio 2025

Sì unanime alle mozioni su personale sanitario e svincoli tra le Ss 421 e 45 bis. Sospesa ieri pomeriggio (qui la notizia), la trattazione della proposta di mozione di Claudio Cia (Misto) sul personale sanitario che lascia la sanità pubblica trentina, è stata ripresa in apertura dei lavori d’Aula di questa mattina. La proposta è stata emendata in accordo con l’assessore Mario Tonina e approvata all’unanimità. Emendata (questa volta in accordo con Michela Calzà del Pd) e approvata all’unanimità anche la proposta di mozione di Daniele Biada (FdI) per la realizzazione degli svincoli tra le strade statali 421 e 45 bis.

161. Claudio Cia (Misto)

Medici e infermieri che lasciano la sanità pubblica trentina: emendata e approvata all’unanimità

La mozione, emendata, del consigliere del gruppo Misto riporta i dati forniti dall’Azienda sanitaria provinciale in risposta a formali richieste di accesso agli atti e impegna la Giunta provinciale a considerare il clima lavorativo/organizzativo del personale, con particolare riferimento al personale sanitario dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari come area rilevante di intervento, demandando all’Azienda medesima con specifico obiettivo al direttore generale, e per l’anno 2025, l’analisi del fenomeno con conseguente implementazione degli interventi e azioni correttive e lo sviluppo di politiche aziendali per attrarre nuovi professionisti e trattenere quelli già in servizio.

I lavori questa mattina sono ripresi con un intervento di Lucia Coppola (AVS) che ha espresso sostegno alla mozione: segna quanto sta accadendo nella sanità trentina, denunce, appelli. Non si tratta qui di attribuire colpe al personale sanitario, ha precisato, che dopo il Covid ha messo in atto strategie di sopravvivenza personali e per far sopravvivere la sanità trentina in situazioni anche non adeguate. L’attenzione, ha detto la consigliera, è posta sulle difficoltà del personale sanitario sulla turnazione, definita massacrante, e sulla complicazione delle vite private.

Si è creata una scarsa appetibilità per le posizioni sanitarie bandite nelle strutture, i concorsi perciò vanno deserti eppure tra i sanitari ci sono grandi competenze, preparazione e studio, propensione e atteggiamento di grande attenzione agli altri che sarebbe invece da premiare ed agevolare, ha affermato Coppola. La consigliera ha citato la scelta di alcuni di rivolgersi fuori provincia per le cure e il dato del 6% relativo ai trentini che, non potendo accedere alla sanità privata, con l’attesa di tempi lunghissimi per diagnosi e cura, non si fanno più curare. Ha detto di sapere che molti aspetti stanno essendo presi in mano con serietà dall’assessore Tonina, ha infine espresso l’auspicio che si vada migliorando perché la salute è un diritto primario a prescindere dal reddito.

Paola Demagri (Casa Autonomia) ha ricordato l’interrogazione presentata nel 2024: dai dati forniti già allora era evidente il flusso di personale in uscita e in entrata. Ha ricordato di aver sollecitato l’assessore, a fronte delle dimissioni di un dipendente, ci si facesse carico di un colloquio con il dipendente per capire almeno le ragioni. Interessante è usare i dati delle richieste di trasferimento, ha ricordato, un dato da non sottovalutare. Le richieste emergono da giornate difficili, dinieghi a richieste ad esempio di part-time, ha raccontato, sollecitando l’assessore a tenerne conto. Ha proposto un paragone in questo senso con le richieste di trasferimento del personale del carcere. L’emendamento proposto al consigliere Cia è indicativo per Demagri: già si danno indicazioni delle problematiche e degli effetti che si possono produrre sulle sensibilità dei dipendenti. Ha sottolineato quella che ha definito una grave carenza del direttore generale che invita con circolari a non parlare con l’esterno e a non dire che le cose non vanno. A Tonina ha chiesto di continuare a evitare che si zittiscano i dipendenti.

Francesco Valduga (Campobase) ha anticipato voto a favore del proprio gruppo e si è concentrato sul rapporto tra le persone. Ha precisato, ricordando le proprie affermazioni di ieri, di essersi riferito ai vertici, ma non solo a quelli dell’Azienda sanitaria, ma a quelli delle tante articolazioni. Le persone, ha affermato poi, non devono arrabattarsi a dare l’impressione che vada tutto bene quando ci sono cose invece che vanno risolte: queste devono sapere che possono parlare con la politica sapendo di essere ascoltati senza fare poi figli e figliastri.

Il tema citato da Demagri, ha aggiunto, è cruciale dal punto di vista del clima organizzativo, del benessere sul luogo di lavoro: il primo investimento da fare in Azienda sanitaria è sulle persone. Una politica regista, che parla con gli operatori e poi decide: questa la direzione che ha indicato il consigliere, quella di una politica che deve garantire che il ruolo politico non viene esercitato con l’idea della soppressione. Anche gli operatori sanitari, per Valduga, per contro, devono saper poi avere un po’ di coraggio e saper dire ciò che va e ciò che non va perché spesso è il silenzio uno dei problemi. L’idea del professionista che non può parlare è un malinteso senso di appartenenza all’Azienda, ha concluso. Certo, non si può andare in giro con dichiarazioni schizofreniche, ma è bene ci possa essere possibilità di dialogo, ha precisato.

Stefania Segnana (Lega) ha fatto riferimento al tema delle dimissioni che è stato più volte affrontato ora e anche durante la scorsa legislatura, ha ricordato: nessun tentativo di tenere nascosto il dato, il tema era all’attenzione di tutti, anche con conferenze stampa e interviste. Ci si basava su dati che l’Azienda sanitaria forniva, ha raccontato, con una serie di approfondimenti e valutazioni. Nel periodo del Covid, ha proseguito, si sono sbloccate le assunzioni a livello nazionale rimuovendo il blocco che c’era dal 2005 con un tetto di spesa, ciò ha creato una richiesta e una serie di concorsi a livello nazionale che ovviamente hanno portato tanti dipendenti a scegliere di tornare nei propri paesi di origine.

Ciò per Segnana ha comportato delle dimissioni fisiologiche, che comunque ci sono state e nessuno può negare. Ha citato poi la questione dei numeri delle scuole per le professioni sanitarie e soprattutto infermieristiche: nel 2018 c’erano 120 posti alla scuola, ha ricordato, a fronte di 200 richieste di iscrizione; dal 2023 si è arrivati a 200 posti e si è aperta la nuova sede al Nest. Quindi ha citato il confronto con i sindacati e l’accordo che ha sbloccato 400 part-time. Sulla mobilità ha riportato i dati del 2022 con una mobilità attiva di 7,1 milioni per dire che non tutti vanno tutti fuori a curarsi, ma si è riusciti a far crescere la mobilità attiva per una questione di attrattività. Sull’ascolto ha ricordato di aver sempre promosso il dialogo della parte politica con il personale.

Eleonora Angeli (Lista Fugatti) ha parlato del silenzio: a volte si ha paura di esporsi perché si teme che la propria opinione possa essere mal interpretata. Tanto è stato fatto, ha dichiarato Angeli, la proposta di Cia di andare a indagare deve essere vista come un metodo, un’opportunità per cercare di capire dove e come si possa migliorare. Quando in una famiglia le cose non funzionano ci si rivolge prima ai parenti, ma poi si va da un esterno per richiedere aiuto: ciò si può fare per l’Azienda, ha detto. La politica deve ascoltare, vero, ha concesso, ma si tratta di una visione piuttosto romantica: servono strumenti per capire come effettivamente muoversi. Sulla mozione ha detto di essere favorevole all’inserimento del direttore assistenziale, ma ha auspicato che con la riforma si possa introdurre la figura del direttore per integrazione socio-sanitaria. Non ci si può permettere per la consigliera di ridurre una figura sostituendola con un’altra, meglio integrarla. In Azienda non lavorano solo professionisti sanitari, ha ricordato infine, c’è tutto un apparato amministrativo e di servizi fondamentali per il funzionamento dell’Azienda che devono essere attenzionati tanto quanto i reparti.

Walter Kaswalder (Patt) ha parlato di un clima giusto per affrontare tematiche delicate e importanti, ha ringraziato in questo senso il consigliere Cia e l’assessore Tonina. Il clima sul lavoro, ha affermato, è importante perché incide sulla voglia di andare al lavoro e sulla qualità dello stesso. Fare una piccola indagine, ha affermato, può essere uno strumento per puntare al miglioramento. Ha fatto un esempio di una macchina che continuava a rompersi in un reparto: la questione è stata posta all’assessore e risolta, ma non dovrebbe essere l’assessore e la politica che se ne occupa.

Filippo Degasperi (Onda) ha anticipato sostegno e parlato di un pregio della proposta di mozione: chiarisce finalmente che in Trentino c’è un problema che per anni è stato considerato fisiologico, ben venga finalmente la volontà di capire la causa del problema. Il consigliere ha sottolineato poi che si arriva nel 2025 con un’iniziativa meritoria, ma prima tutti sapevano tutto e nessuno ha fatto niente. Si può puntare sull’ottimismo della ragione, ha detto, ma si è fatto finta di niente, è un problema. Poi i sanitari non vengono a parlare o hanno timore, ha proseguito, perché oltre alle minacce di ritorsione si rendono conto dell’inutilità di parlare con la politica.

La politica è ancella di quello che dicono i dirigenti nominati dalla stessa politica, ha riassunto; affidarsi per risolvere il problema a quelli che lo hanno creato non è un’ottima soluzione. Sulla scorsa legislatura ha affermato che la politica sollecitata dai dipendenti ha fatto le domande all’assessora nel gennaio 2019 e l’assessora ha risposto perché obbligata con un’interrogazione in aula nel luglio 2021.

L’assessore Mario Tonina ha ringraziato i consiglieri che hanno portato il proprio contributo sulla mozione. Ha confermato che il tema deve essere trasversale, maggioranza e minoranza possono portare con cognizione di causa anche le proprie esperienze personali creando un valore. Ha ricordato di essere stato chiaro con i dirigenti sul fatto di essere lui che fa la politica, prendendo le decisioni e assumendosi le responsabilità.

I tecnici sono importanti, ha aggiunto, sono le figure che devono essere di aiuto e supporto e in questo momento ha detto di essere nelle condizioni di poter contare molto su un dirigente generale perché assieme a lui si possa affrontare e provare a risolvere temi che non sono solo del Trentino. Come provincia autonoma si deve cercare di reagire e riuscire a mettere, con le figure importanti che nell’Azienda sanitaria lavorano a vario titolo, nelle condizioni ciascuno di poter esprimere meglio il proprio lavoro, ha aggiunto.

L’assessore ha citato l’emendamento come indicativo della volontà di ascolto della politica: solo con l’ascolto si potrà incidere e intervenire di fronte ai malcontenti che ci sono e rispetto ai quali si deve assolutamente provare a rimediare, mettendo nelle condizioni di esprimersi al meglio chi svolge un lavoro importante, garantire una considerazione, una valorizzazione. Ha ringraziato per lo stimolo per le tematiche e le problematiche che nei prossimi mesi che ha detto nei prossimi mesi stimolerà e porterà all’attenzione in vista di un cambio di passo che ci deve essere. Lavorando con lo spirito costruttivo che è emerso in questi giorni siamo sulla strada buona, ha concluso.

93. Daniele Biada (FdI) – ripresa

Realizzazione degli svincoli tra la SS 421 e la SS 45 Bis: emendata e approvata all’unanimità

I consiglieri di Fratelli d’Italia tramite la loro mozione impegnano l’esecutivo ad inserire negli strumenti di programmazione settoriale provinciale, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, l’intervento di realizzazione degli svincoli tra la Ss 421 e la Ss 45 bis Variante Riva (Circonvallazione Ovest). L’emendamento prevede inoltre di individuare la soluzione che garantisca di tutti i sensi di marcia.

Riprendendo la trattazione della proposta di mozione sospesa ieri, Daniele Biada ha ricordato che non è pervenuto un emendamento di Giunta, ma uno della consigliera Michela Calzà, un emendamento dal valore tecnico che non cambia nulla per quanto riguarda la sostanza della mozione: Biada ha detto quindi di non aver nulla in contrario all’approvazione della proposta come emendata.

Michela Calzà (Pd) ha parlato di una vicenda che ha impegnato a lungo la politica di Riva in vista dell’individuazione di una soluzione, un punto di raccordo sugli svincoli e anche su un sistema di rotatorie che permetta il fluire del traffico agevole nei quattro sensi di marcia. Ha detto di apprezzare il punto di caduta a cui si è arrivati.