CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA MATTINA: «MANOVRA, AVVIA LA DISCUSSIONE SUL DDL 62 PER IL BILANCIO 2025-2027»

16.54 - martedì 22 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Manovra: ddl 62, via alla discussione generale. Dopo l’approvazione ieri in serata del ddl 61 (rendiconto generale), del rendiconto consolidato e della destinazione a riserva dell’utile di esercizio 2024, i lavori questa mattina sono ripresi (dopo una riunione della Capigruppo – ne riferiamo in una nota dedicata) dalla discussione generale sul disegno di legge 62, l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Trento 2025-2027. Di seguito una sintesi degli interventi.

Francesca Parolari: un tentativo di nascondere la polvere sotto il tappeto

La consigliera Parolari (Pd) ha detto che una relazione al bilancio non può dissolversi nella favola bella del “siamo tutti bravi”, la relazione che si è ascoltata lascia l’amaro in bocca e la narrazione delle magnifiche sorti e progressive stona. Quella raccontata è puramente retorica, ricerca dell’effetto sciorinando numeri, percentuali e milioni; nessuno nega si possa essere orgogliosi dei risultati, ma un amministratore non si può fermare qui. Parolari ha parlato di un tentativo di nascondere la polvere sotto il tappeto ricordando che sono macigni quelli che incombono sulle teste dei cittadini.

I temi: la questione demografica che irromperà in maniera flagrante, l’età che invecchia. Dove è questo tema nella relazione? ha chiesto, ricordando che non c’è nulla. Abbiamo davvero il fiato corto, affrontiamo l’oggi aspettando che passi la giornata, ci si inventano soluzioni che vanno nel verso contrario a quello in cui va il mondo come le Rsa leggere, ha detto ad esempio, con cui si anticipa la presa in carico esistenziale, l’opposto di quello che si dovrebbe fare. Con il privato profit che non sta alla finestra. Socializziamo i costi e privatizziamo i profitti, ha dichiarato la consigliera. Poi ha ricordato la questione educativa, che incombe e qui non trova spazio: occorre elaborare un grande progetto per il bene dei bambini, delle famiglie e della comunità, invece si assiste all’ennesima azione di forza che con una riga ridisegna l’azione estiva della scuola. Una riga che non tiene conto di tutto ciò che fa vivere la scuola quotidianamente, docenti, personale e relazioni sindacali.

La natalità e il bonus terzo figlio: uno strumento esito di non si sa di cosa, visto che il gruppo di lavoro incaricato non ha ancora tirato le fila del suo lavoro. Un sostegno economico per Parolari che non posa su alcuna evidenza scientifica e che sarà una misura molto costosa. Una misura che veste le vesti di un assioma, quando l’unico assioma è che le famiglie non solo non fanno il terzo figlio, ma non fanno nemmeno il primo e il secondo. Ancora, ha parlato della fuga dei giovani all’estero che ha definito inarrestabile e che a differenza del passato colpisce le regioni più ricche e interessa i giovani con il livello di istruzione più elevato. Per Parolari è l’incoerenza accompagna l’azione politica di questa maggioranza, l’incapacità di comprendere che serve un approccio integrato.

Lucia Coppola: lavorare sull’occupazione femminile e per il futuro dei giovani

La consigliera di Avs Coppola ha iniziato il suo intervento parlando di imprese, indicando la necessità di un impegno per la sicurezza sul lavoro, da iniziare a promuovere già a scuola. Troppi incidenti sul lavoro in Trentino, troppe morti, e spesso si tratta di lavoratori stranieri impegnati nei subappalti e persone anziane e impegnate nell’agricoltura. Perché non ci sono interventi più decisi sul problema dei trattori a contrasto dei ribaltamenti? ha chiesto. Accompagnare le imprese: questa la ricetta che ha proposto ricordando l’importanza della salubrità degli ambienti, dei servizi per la conciliazione, del ricorso alle energie rinnovabili mettendo al centro la persona. Servono incentivi, ma soprattutto un tessuto sociale accogliente: bisogna investire per Coppola sull’occupazione femminile, lavorare per la parità di genere anche salariale e contro la violenza sulle donne, per la migliore gestione possibile del fenomeno migratorio, per la valorizzazione dei giovani e delle loro competenze. Il lavoro dovrebbe essere per i giovani un’opportunità, non uno sfruttamento sotto mentite spoglie, ha aggiunto.

La montagna: bisogna puntare sui piccoli allevamenti, non su quelli intensivi; l’agricoltura va legata sempre più alla salute del territorio perché l’uso e l’abuso dei pesticidi è un vulnus per il Trentino. L’aumento esponenziale di malattie tumorali per Coppola dovrebbe essere campanello d’allarme. Il tema dei lavoratori stranieri rimane irrisolto, ha proseguito parlando di politiche migratorie miopi e ricordando che ai lavoratori devono essere garantiti diritti. Forme di intervento sullo stoccaggio, sulla conservazione dell’acqua, a fronte dei cambiamenti climatici potrebbero essere facilmente incentivati a livello provinciale, ma le buone pratiche sono lasciate ad agricoltori lungimiranti. L’over tourism: per Coppola un eccesso di turismo mordi e fuggi toglie ai territori e complica la situazione delle famiglie che non trovano casa, della sanità, dello smaltimento dei rifiuti. Le grandi ciclabili come la ciclovia del Garda: cose deturpanti di cui non c’era bisogno. Il commercio per Coppola da anni ha un problema strutturale anche legato allo spopolamento dei centri storici e allo spuntare di centri commerciali dove la qualità è infima (il tema da inquinamento da abiti è diventato enorme e va fatto un ragionamento sulle confezioni). Fondamentale la riqualificazione energetica e urbanistica nel rispetto dei centri storici, ha aggiunto la consigliera. Attenzione al greenwashing, ha messo in guardia, ha poi descritto la scuola come eterna Cenerentola.

Non basta limitarsi alla logistica, ha ricordato, bisogna creare le condizioni perché l’apprendimento sia sempre più un piacere, riportare alla dignità che merita l’insegnante, favorire i più fragili e valorizzare le eccellenze, insegnare a usare le tecnologie. Le aperture a luglio: ci si spinge oltre alle materne, si vuole andare anche sulla primaria, se il tema è conciliativo le scuole dovrebbero essere aperte tutto l’anno, ma bisogna interrogarsi sul valore che si vuole attribuire all’infanzia. Gli insegnanti hanno un solo mese di vacanza ad agosto: a luglio si ripercorre quanto fatto e si programma quanto si farà a settembre. Quando programmeranno le insegnanti se le scuole rimarranno aperte? ha chiesto. Incentivando attività ricreative e formative a basso costo si potrebbe per Coppola lasciar riposare i bambini, si eviterebbe il burnout degli insegnanti e gli abbandoni dei posti di lavoro. Bisogna per Coppola coinvolgere le cooperative dei giovani, formare competenze nuove e dare ai bambini sport, natura, garantire loro il diritto all’ozio come elemento formativo di personalità, ascoltare i lavoratori della scuola.

Antonella Brunet: tutto ciò che c’è in assestamento, dalle imprese a casa e sanità

La consigliera Brunet (Noi Trentino) ha detto di voler interrompere la catena di critiche. Da come sono andate le audizioni in Commissione, ha dichiarato, non sembrava fosse un assestamento di bilancio così negativo. Ha proposto una riflessione su ciò che c’è: inutile criticare il fatto che l’avanzo deriva da un miglioramento dell’economia trentina. L’assestamento è positivo, ha detto: abitare, sanità e denatalità sono tutti temi che vengono affrontati e non si può negarlo, ha aggiunto, si parla di economia e del rinnovo del contratto pubblico provinciale, l’intervento sulle cooperative sociali, l’estensione della soglia dell’esenzione Irpef, l’ulteriore riduzione dell’aliquota Irap. Brunet ha citato i sostegni ad artigianato e imprenditoria, il finanziamento dei sistemi di sicurezza dei servizi commerciali, i bandi per le nuove imprese nei 33 comuni a rischio di spopolamento, i 20 milioni per la filiera Dana. Gli acquedotti: 110 milioni sono stati portati a casa con il Pnrr e ne sono stati stanziati già altri 30 milioni e si è messa a disposizione Apac per accelerare gli appalti.

Anche gli aiuti per il rafforzamento della struttura patrimoniale per le imprese sono per la consigliera importanti per il Trentino come gli investimenti per l’infrastrutturazione del territorio. La denatalità: nessuno ha detto che si vuole aprire la primaria a luglio, si è parlato di trovare una conciliazione anche per luglio, ha continuato la consigliera. Con le materne aperte a luglio ci sono critiche, ma i genitori sono soddisfatti, ha proseguito, e la Giunta vuole finanziare gli asili nido dove mancano. Non diciamo no al bonus terzo figlio, intanto iniziamo, ha esortato auspicando venga fatto qualcosa di più anche sul secondo e sul primo. Sul tema casa ha citato l’edilizia universitaria, RiUrb e RiVal, gli aiuti per la prima casa, i risanamenti a fini locativi nei comuni svantaggiati e il bando per i comuni a rischio spopolamento. Si sono messi altri 10,5 milioni per la contrattazione del personale sanitario: un passo molto importante per Brunet che indica la volontà di tenere il personale sul territorio. La consigliera ha citato i “tagli socio-assistenziali” di cui si è sentito parlare: non ce ne sono stati, ha precisato, le cose vanno avanti e sono iniziati i lavori nella casa di comunità di Primiero.

Per le Apsp è stato inserito un nuovo piano di interventi rilevanti, oltre a quelli di minori dimensioni, ha sottolineato, sono previsti indennizzi per le aggressioni da orso per i 9 casi dal 2014 in poi. Sul turismo: sono stati criticati gli hotel di lusso, i b&b e gli affitti brevi, ma il turismo genera un Pil importante per il Trentino, come si può andare avanti senza strutture? Ancora, le olimpiadi, lo sport e la volontà di sostenere quello dilettantistico giovanile, la volontà di valorizzare i borghi più belli del Trentino, la sburocratizzazione dell’attività dei vigili del fuoco volontari. L’attenzione alle valli e alla montagna c’è già, ha concluso, augurandosi aumenti sempre di più e ha espresso soddisfazione per la manovra.

Michele Malfer: ogni euro non speso è sottratto ai bisogni della comunità

Malfer (Campobase) ha ricordato che criticare significa nell’etimologia greca “voler fare chiarezza”, giudicare, distinguere e separare: in questo senso va letto l’intervento dei consiglieri di minoranza, come senso di responsabilità e spirito costruttivo. Il bilancio, ha affermato, è la traduzione pratica di una visione politica che decide chi aiutare, chi valutare e chi lasciare indietro. In questo senso alcune priorità della Giunta non ci convincono, ha affermato. Ha citato la questione metodo: quello arrivato per arrivare alla discussione in aula si è connotato come un metodo che ha ridotto il ruolo del Consiglio provinciale a un passacarte, perché i tempi sono fondamentali. L’assestamento è molto ricco con un avanzo di amministrazione mai visto, ha dichiarato, e ci sono fondi stanziati ma non ancora spesi: risorse importanti, ma sul territorio persistono le criticità e si accumulano e spesso le risposte arrivano col contagocce.

A cosa serve accumulare un tesoretto se poi non si riesce a spendere i soldi per risolvere i problemi della gente o a farlo in tempo? ha chiesto Malfer. Ogni euro non speso è sottratto ai bisogni della comunità, ha aggiunto. Finalmente la Giunta ha deciso di porre più attenzione alla cooperazione sociale, ai salari dei dipendenti pubblici, agli anziani, ha detto il consigliere, ma tutto sembra frammentario, non c’è una visione di sintesi, di sistema. Serve invece – ha indicato – una strategia su invecchiamento, denatalità, solitudine, povertà educativa e abitativa; nella manovra si parla poco della scuola come non fosse perno del futuro, si spera non siano beghe in maggioranza a strozzare il comparto. Qualche tentativo di intervento si è fatto, ha concesso poi sul tema, ma sembra a spot.

Sul tema del sostegno: la situazione è grave, in alcuni casi i diritti degli studenti con disabilità e sofferenze a volte sono anche a rischio, bisogna velocizzare e garantire in organico il sostegno. Malfer ha voluto ricordare la situazione degli insegnanti tecnico-pratici, di quelli di religione (l’ultimo concorso risale al 2018 e la graduatoria si sta esaurendo), di quelli precari (1 su 4). Si è appresa la volontà di estendere l’apertura estiva alle scuole, ha proseguito esprimendo preoccupazione verso l’atteggiamento che la politica negli ultimi anni ha assunto nei ruoli della scuola che vuole trasformare in servizio conciliativo anziché educativo. Se si vuole aprire a luglio ci si può ragionare, ma costruendo un modello nuovo coinvolgendo il terzo settore: per favorire la conciliazione bisogna potenziare i voucher anche per la fruizione a luglio. Si facciano gli Stati generali della formazione: ragionare al di là di visioni ideologiche è fondamentale. Se si vuole adeguare la scuola si adegui tutto agli standard europei, si abbia il coraggio di rivoluzionare le strategie, ha dichiarato Malfer.

Giovani e lavoro: un tema grandissimo che se ingovernato può portare a un futuro grigio, i giovani trentini hanno contratti a termine, sono pagati poco rispetto a territori vicini, scelgono di spostarsi per trovare migliore qualità a fronte dello stesso stipendio. Serve per il consigliere una strategia per favorire il ritorno. Il bonus terzo figlio: è sicuramente ambizioso e più strutturale di quanto fatto ad oggi, ma è una soluzione semplicistica a un problema complesso, ha dichiarato Malfer che ha sottolineato la necessità di servizi, nidi, alloggi accessibili. Il problema al giorno d’oggi non è fare il terzo figlio, ma avere il coraggio di fare il primo, ha dichiarato ricordando l’odg proposto che estende l’assegno di natalità. Ha suonato male che nel 2025 si faccia ancora distinzione sulla nascita di un bambino perché un bambino è sempre un futuro che prende corpo, ha aggiunto. La vera identità non ha paura di aprirsi al mondo, ha proseguito poi. L’ospedale delle valli dell’Avisio: finalmente si è tornati a parlarne, ora è giunto il momento di sapere da questa Giunta di sapere quali sono le intenzioni, le tempistiche, il budget perché è da 20 anni che la gente aspetta un servizio di qualità. Le olimpiadi: un evento che porterà il mondo a guardare il Trentino, un’occasione unica, ma non ci si deve fermare alla vetrina, bisogna pensare a che modello di sviluppo si vuole lasciare in eredità anche nel senso del rapporto città-montagna. Ci sono risorse per costruire un futuro diverso, serve un po’ più di coraggio, volontà politica e capacità di mettere a terra soluzioni per affrontare problemi, serietà e coinvolgimento, ha concluso.

Filippo Degasperi: denatalità, servono salari decorosi, lavoro stabile, casa, cultura

Il consigliere di Onda ha ripreso il suo ragionamento sulla denatalità e sulla sfida demografica. Per recuperare ciò che è stato perso nei decenni serve un lavoro retribuito in maniera decorosa, cosa che non è in Trentino che è al di sotto della media nazionale. Serve per Degasperi un lavoro stabile, ma si sta andando nella direzione esattamente contraria (crescono anche i lavori intermittenti). Ancora, serve la casa: il perno deve essere l’edilizia pubblica, non il sostegno pubblico che contribuisce a mantenere alto il costo degli alloggi in Trentino, nonostante i proclami del 2019. E poi l’aspetto culturale: fino a quando le madri quando tornano al lavoro non trovano più la loro scrivania, fino a quando i padri vengono giudicati quando prendono il congedo tutti gli investimenti naufragheranno, ha dichiarato.

Primo figlio/terzo figlio? La questione sembra più intra-maggioranza, ma se effettivamente il problema fosse solo o prevalentemente economico non si spiegherebbero le statistiche che vedono ad esempio il fatto che c’è stato un solo anno in cui in Trentino il trend si è invertito, quello del Covid (con un balzo dal 6,9 al 7,3 del tasso di natalità). Prevalgono gli aspetti culturali, ha spiegato, e lo dimostra il fatto che il tasso di natalità dei residenti stranieri è doppio rispetto a quello degli italiani. La scuola primaria aperta nei mesi estivi: uno strumento mediatico di distrazione, per Degasperi, rispetto ad altre cose più cogenti. Nessuno ha copiato il luglio aperto, ha rimarcato; in Trentino non esiste più comunità educante e tutta la responsabilità viene ribaltata sulla scuola, sulle aperture gli enti pubblici e le aziende si occupavano della crescita dei bambini e dei ragazzi con i servizi, non delegavano o scaricavano la questione sulla scuola. La prospettiva che si offre ai bambini è deprimente, ha dichiarato. Sui calendari: se si vuole quello europeo si facciano 175 giorni di lezioni come in Francia, meno che in Italia, ma poi non ci si lamenti che i ragazzi sono a casa a febbraio.

In Finlandia i ragazzi fanno 14 ore di lezione in settimana, in Italia se ne fanno 30. Si sta dimenticando per Degasperi che si sta facendo altro rispetto al passato e che in passato le cose andavano meglio: il tema dei ragazzi l’estate c’è sempre stato, ma si gestiva in altro modo, coinvolgendo la comunità educante, con le associazioni, si investiva nelle colonie, si portavano i ragazzi in Bondone, ora si tengono a scuola. Il consigliere ha affrontato poi il tema dell’avanzo: nel 2019 c’erano 1,4 miliardi di gettito Irpef, nel 2024 1,7 miliardi, 260 milioni in più, nello stesso periodo l’inflazione in Italia è stata del 17,6%. L’aumento del Pil nominale quasi del 20% di fatto confrontato con l’inflazione viene quasi interamente azzerato, ha dichiarato tenendo conto dei valori reali e non solo di quelli nominali. Le entrate: cresce significativamente quella delle imposte sui giochi, da 33 milioni se ne aggiungono 26, l’80% in più, ma gli impegni erano altri. Il fisco: l’addizionale regionale è un evergreen, è un metti e togli.

Sull’aliquota Irap al 2,68%: non c’è una grande novità, è sempre stata così, ma nel 2017 l’aliquota generalizzata era del 2,30%, continuità anche rispetto a chi governava prima. Ma allora c’era anche la riduzione per chi manteneva l’occupazione, per chi promuoveva la staffetta generazionale. Tra gli altri articoli che meritano un commento ci sono per il consigliere quelli sul taser (va bene, ma bisogna intervenire per chiarire il ruolo della polizia locale che è un’ausiliaria di pubblica sicurezza, e comunque si poteva già fare con la legge provinciale sulla pubblica sicurezza), quello sui danni dell’orso (si pensava fosse un’assicurazione e che fosse sufficiente e poi i fondi calano, si prevede non ci saranno più aggressioni?), quello sui borghi da ripopolare (nessuno ha mai negato che sarebbe stato un successo regalare soldi, bisogna vedere chi ci andrà nei paesi e quanti se ne andranno). La stabilizzazione dei docenti: il sistema italiano delle assunzioni a scuola non ha mai funzionato e continuerà a non funzionare, ha affermato Degasperi, si fa fare l’insegnante (apprezzato) a una persona per 10 anni e poi gli si fa fare il concorso, se lo si boccia, torna in aula a settembre in attesa del successivo concorso. Infine il consigliere ha indicato l’ennesima discriminazione nei confronti degli insegnanti della formazione professionale.

Vanessa Masè: le cifre parlano di risultati

L’intervento della consigliera della Civica ha preso le mosse dalla parola “continuità” con cui Fugatti ha aperto la sua relazione, continuità nelle scelte e nella pianificazione. La perseveranza, ha detto citando il rettore Deflorian, è la strada per raggiungere i risultati. Risultati che si vedono nelle cifre dell’assestamento, ha detto, scelte possibiliti che non sarebbero state possibili senza disponibilità di bilancio e maggiori entrate. Cifre che dicono quanto sia stato fatto: come i 320 milioni di maggiori entrate accertate rispetto alle previsioni che permettono di mettere in campo scelte importanti che mettono al centro le persone. Come l’incremento stipendiale del 6% per il personale pubblico nel 2025-27 e l’impegno di agire anche sui contratti privati, l’incremento delle risorse per il comparto sanitario, la copertura del contratto nazionale e di quello nazionale delle cooperative sociali, la riduzione ulteriore dell’addizionale regionale Irpef, le misure specifiche per i pensionati, il sostegno continuo alla natalità.

La spesa per le opere pubbliche nel 2024 ha superato i 600 milioni di euro, ha ricordato Masè, generando circa 470 milioni di euro in valore aggiunto, si stanno investendo in media 500 milioni di euro all’anno e tra il 2019 e il 2024 si sono erogati 480 milioni in incentivi contribuendo 2,1 miliardi di investimenti privati e generando 1,5 miliardi di Pil potenziale. La responsabilità di generare ricchezza ricade tutta sulle nostre spalle e solo facendo ciò si può garantire l’erogazione di servizi pubblici di qualità ai cittadini. Il Defp riporta anche le criticità, ha aggiunto, come quella delle retribuzioni trentine più basse in media di quelle italiane e del Nordest, un dato che si sa di dover guardare con attenzione e perciò gli obiettivi di legislatura si focalizzano sui salari e sull’emergenza casa.

Parlando dell’integrazione del protocollo di finanza locale Masè ha trattato della sperimentazione per la polizia locale del taser: è fondamentale dare gli strumenti agli agenti per affrontare ciò che si trovano ad affrontare in questa società complicata. Sul fondo socio-assistenziale Masè ha ricordato che si sa che i bisogni sono in aumento, perciò anche la dotazione del fondo non può permettersi dei tagli. L’autorizzazione della sperimentazione della nuova normativa statale sulla disabilità: essere territorio di sperimentazione impone una responsabilità maggiore e perciò serve un lavoro corale non solo di Apss ma di tutti gli attori coinvolti dalla Provincia agli attori del terzo settore. Sanità: si tende a vedere soprattutto ciò che non va, criticità ce ne sono, è innegabile, ma non si può affermare che la sanità sia allo sbando e lo si vede guardando l’aspettativa di vita alla nascita e la speranza di vita in buona salute (62,9 anni in Trentino contro i 58,1 in Italia e 52,8 in Basilicata).

Il bonus terzo figlio: è una questione di costruire un ecosistema a misura di famiglia, non solo un bonus, e su ciò il presidente ha posto l’attenzione. Luglio al centro dell’attenzione? Il presidente è stato chiaro, ha precisato Masè, non si intende cambiare il calendario scolastico, ma serve un progetto di conciliazione lavoro-famiglia più organico che vada oltre all’esistente che vede un’offerta disomogenea e costosa, è venuto il momento di una pianificazione complessiva. Ha dedicato un pensiero all’agricoltura, in ottica di cambiamento climatico e economica: l’investimento continuo in sistemi efficienti dà risultati tangibili (l’esempio è il sistema a goccia), una gestione efficiente della domanda irrigua è possibile solo con investimenti adeguati come la Provincia di Trento continua a fare, si spera lo facciano anche i territori circostanti (il riferimento in questo senso è stato il tema lago d’Idro affrontato in Commissione). Infine i dazi: le preoccupazioni sono trasversali su molti settori economici, indubbiamente rischiano di avere un impatto drammatico sull’export dei vini. Sarà importante monitorare efficacemente gli andamenti del sistema cooperativo e dei vignaioli.

Mariachiara Franzoia: più risorse per cooperazione e solidarietà internazionale

Franzoia (Pd) è partita dalle premesse di metodo e ha ricordato come i tempi hanno compresso la possibilità di approfondimento e preparazione. Molti emendamenti sono di maggioranza, sinonimo di vitalità, di voglia di protagonismo, ma anche sintomatico di un malessere in maggioranza che evidentemente non ha trovato spazi di concertazione prima del deposito, ha affermato ed ha chiesto al presidente Fugatti circa le tempistiche di essere più rispettoso del lavoro del Consiglio e della struttura del Consiglio stesso. Al presidente Soini ha chiesto di vigilare su questo aspetto in futuro.

Ha citato quindi l’ultima frase della relazione del presidente Fugatti relativa al dialogo: è la prima volta che si sente dire in modo ufficiale al presidente ciò, si vuole prenderla sul serio, ha detto la vicepresidente. Ha chiesto quindi la possibilità di un confronto nel merito senza impuntature ideologiche sugli emendamenti e ha espresso un apprezzamento per la presente in aula del presidente Fugatti, auspicabile sarebbe che fosse presente più spesso perché la partecipazione rafforza l’integrità e l’efficacia dei lavori. Franzoia ha parlato dell’appello all’unità europea espresso da Fugatti: ha stupito, ha detto, i tempi sono allarmanti, l’unità che sembra invocare non sia solo uno slogan. L’unità in Europa è ora o mai più, un prodotto finale che è immensamente più grande della somma delle parti, l’Europa non ha unità se non attraverso la sua molteplicità. E in ciò l’Italia deve essere protagonista. Ha citato il conflitto in Medio Oriente: pura follia uccidere donne e bambini in fila per il cibo, è un’umanità che ha perso la sua bussola, occorre far valere il diritto internazionale senza indugio e come istituzioni non ci si può chiamare fuori da questo compito. Una richiesta forte delle minoranze è di mettere risorse in tema di cooperazione e solidarietà internazionale, ha detto. Sull’Autonomia: pochi mesi fa si è vissuto l’importante momento di aggiustamento dello Statuto che si spera proceda l’iter parlamentare senza troppi intoppi. Ma perché il presidente l’ha citata alla fine della relazione del presidente quasi fosse un corollario, una rassicurazione finale?

Per Franzoia dovrebbe essere il punto di partenza di ogni azione, di ogni scelta di bilancio. La disabilità: serve una legge cucita sulle esigenze del territorio che coinvolga strutturalmente le comunità di valle, limitarsi a una sperimentazione significa perdere la capacità propositiva della nostra autonomia su un tema così importante. Le risorse: l’assestamento è molto ricco, tante risorse ripartite su tanti temi, alcune misure vedono concordi. L’aumento delle risorse del comparto sanitario: bene l’adeguamento, ma c’è ancora molto da fare per arrivare ai livelli dell’Alto Adige e ciò vale anche per il mondo della scuola. Vanno offerti percorsi di carriera, formazione continua, altrimenti il rischio è che il Trentino non riesca a competere con le altre regioni e gli altri Stati nell’attrarre figure fondamentali.

Il bonus terzo figlio: la vicepresidente ha detto di nutrire dubbi su una tale misura in un contesto in cui la sfida è quella di portare le coppie a fare il secondo o addirittura il primo figlio. La logica della misura è ignorare la rotta demografica del territorio, bisogna invece concentrarsi su servizi di conciliazione, congedo e rientro al lavoro, tutto il contesto territoriale deve essere a misura di famiglia, ha dichiarato. Franzoia ha poi stigmatizzato i termini “nazionalità italiana” inseriti nella relazione: ha chiesto se si volesse dire “cittadinanza italiana” che avrebbe ricompreso gli stranieri che contribuiscono pienamente alla comunità; il termine usato desta invece preoccupazione. Infine mancano nella relazione per la vicepresidente il tema dell’invecchiamento, quello della mobilità, stupisce il fatto di non trovare lo stato d’animo dell’inquietudine che la politica dovrebbe perennemente sentire finché non dà risposta ai bisogni della popolazione.