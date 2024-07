CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA: «CHIESTO UN MINUTO DI SILENZIO PER TRAGEDIA MARMOLADA E VITTIME ALUMINIUM / LE CONDOGLIANZE A BISESTI PER SCOMPARSA PAPÀ»

12.23 - mercoledì 3 luglio 2024

È iniziata la tornata d’Aula di inizio luglio. All’avvio dei lavori il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini ha chiesto all’Aula un minuto di silenzio: ha ricordato il 3 luglio 2022, giorno della tragedia della Marmolada. Ha inoltre voluto ricordare le vittime e i feriti non solo di questo tragico evento, ma anche delle tragedie delle ultime settimane, dell’Aluminium di Bolzano e dell’Agro Pontino.

Il presidente Soini ha inoltre rivolto le condoglianze dell’Aula al consigliere Mirko Bisesti per la scomparsa del papà.

Anche il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha preso la parola per ricordare la tragedia della Marmolada. Il ricordo di un evento così imprevedibile è vivo e forte nella nostra mente, ha affermato, come la cicatrice del ghiacciaio che rimane ben visibile nonostante la neve presente, una ferita di tutti.

Ha ricordato la dedizione e il coraggio degli operatori della protezione civile che in quei momenti e nei giorni successivi senza esitazioni hanno messo a rischio le loro vite per soccorrere vite: il loro impegno è stato fondamentale. Ha parlato delle amministrazioni vicine che hanno lavorato fianco a fianco nell’emergenza e ricordato che la solidarietà rimane oggi forte al fianco di chi ha sofferto. Continueremo a lavorare assieme per rafforzare la nostra resilienza di fronte a eventi naturali, ha concluso.