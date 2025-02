CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA: «APPROVATA MOZIONE PER RINNOVO CONVENZIONE CON IL FESTIVAL EDUCA E L’ORGANIZZAZIONE DIDACTA»

17.20 - giovedì 13 febbraio 2025

Approvata all’unanimità la mozione che prevede il rinnovo della convenzione con il Festival Educa e l’organizzazione in parallelo di Didacta di Francesco Valduga.

In mattinata, in Consiglio Provinciale, è stata approvata all’unanimità anche la mozione che prevede il rinnovo della convenzione con il Festival Educa e l’organizzazione in parallelo di Didacta di Francesco Valduga (Campobase). La mozione del consigliere di Campobase, emendata, impegna l’esecutivo a riaffermare la convinzione di proseguire Educa in collaborazione con Consolida, il Comune di Rovereto e l’Università di Trento, assicurando la continuità e lo sviluppo del Festival Educa, con la partecipazione degli attori trentini che ne hanno decretato il successo. I

l testo è volto inoltre a promuovere e sostenere l’organizzazione di Didacta in parallelo, affinché questa nuova manifestazione possa arricchire l’offerta formativa del territorio senza però mettere in secondo piano il valore identitario e sperimentale di Educa.

La mozione impegna la Giunta a proseguire il confronto già avviato con Consolida, il Comune di Rovereto e l’Università di Trento per individuare e favorire la complementarità tra Educa e Didacta, rendendo possibili sinergie utili allo sviluppo di progettualità comuni e creando un sistema integrato capace di valorizzare al massimo le risorse, le specificità e le eccellenze del mondo formativo trentino. Cosi Valduga: “Didacta è un’opportunità importante e di confronto e sicuramente farà bene al territorio. Nessun attacco a Didacta. Benissimo che l’evento venga fatto a Riva del Garda nel polo fieristico. Per la storia di Educa non vanno impostati ragionamenti di scelta, ma di valorizzazione per entrambi. Educa aiuta il territorio a mettersi in gioco.

La convergenza trovata con la Giunta conferma l’importanza di entrambe le manifestazioni”.

Ad intervenire per la Giunta, Gerosa: “Il confronto in Aula ci permette una reale narrazione delle cose”. Gerosa ha proseguito con alcune precisazioni: il brand Educa non è della Provincia, ma della cooperativa Consolida; la manifestazione Educa è più trasversale rispetto al tema settoriale e specifico di Didacta. L’assessora ha quindi specificato che le due manifestazioni non si escluderanno. “Educa si farà un nuovo protocollo d’intesa e Consolida diverrà parte di questo protocollo insieme a Comune di Rovereto e Università. Stiamo lavorando al testo. La Provincia non si toglierà dalla manifestazione, ma saranno riviste le modalità. L’intento è di proseguire, ma va capito come”.

Nel suo intervento la consigliera Parolari ha sollevato a Gerosa “la questione di metodo”, “con una mancanza di confronto e dialogo iniziale. La notizia – ha ricordato la consigliera – è stata appresa dalla stampa”. E ancora: “Come con il Festival della Famiglia e oggi con Educa ci troviamo con manifestazioni sospese e altre strade intraprese”. “Educa non è una fiera per le famiglie, cosi come è stata presentata dall’assessora, ma un festival a promozione della Comunità Educante”. Parolari ha quindi anticipato una mozione sulle Comunità Educanti che verrà presentata alla Dreier Landtag. Perplessità, da parte della consigliera, sono emerse anche sulla valenza educativa di Didacta.

Senza togliere valore a Educa e in merito a Didacta, il consigliere Bisesti ha voluto ribadire l’importanza di attenzionare l’educazione e la formazione. “Bene avere altri spunti e possibilità concrete che possono dare a insegnanti ed educatori nuove opportunità”. Cia ha quindi richiamato a un maggior coinvolgimento nelle decisioni “per non scoprire le cose per caso”. Angeli ha richiamato anche altri eventi presenti sul territorio, dal Festival dell’Economia al Festival dello Sport, “ed Educa e Didacta sono certamente un valore aggiunto per i temi che portano”.

A puntualizzare Gerosa: “Spiace sentire che ci sia stata imputata una mancanza di confronto. Nessuno fa le cose di nascosto e Didacta è stata portata in Commissione. Il brand di Educa non è della Provincia e la domanda ‘del perchè quest’anno non sia stata organizzata senza la Provincia’, va girata agli intestatari”. Nelle dichiarazioni di voto sono arrivati i pareri positivi di Masè “partecipando ad Educa ho riscontrato approfondimento, confronto, aperture molto interessati”e Coppola “bene questa mozione che ha fatto sintesi su una questione emersa sulla stampa”.

APPROVATA ALL’UNANIMITÀ’

33 Sì