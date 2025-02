CONSIGLIO PAT * INCONTRO SOINI-DIRIGENTI AQUILA BASKET: «6 MILIONI DI FATTURATO ANNUO, 280 RAGAZZI MOBILITATI DAL VIVAIO, 55 SOCIETÀ ITALIANE ED ESTERE AFFILIATE ALL’ACADEMY»

17.00 - lunedì 24 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione

Un entusiasta applauso da tifoso, è questo che il presidente Claudio Soini ha tributato oggi all’Aquila basket, ricevendo a palazzo Trentini la graditissima visita del presidente Luigi Longhi e del direttore generale Andrea Nardelli.

La sonante vittoria in Coppa Italia e la testa della classifica nella regular season del campionato nazionale, sono stati ovviamente gli spunti per dire assieme quanto il club cestistico cittadino stia dando lustro al nostro territorio e costruendo una storia di sport e di socialità straordinaria. 6 milioni di fatturato annuo, 280 ragazzi mobilitati dal vivaio, 55 società italiane ed estere affiliate all’Academy: Aquila Basket è un’impresa solida e gestita con accortezza e c’è questo dietro i successi sul parquet e l’ottavo sold out consecutivo al palazzetto. Longhi ha voluto esprimere anche la soddisfazione per il patrimonio di una tifoseria sana, pulita, lontana da eccessi e degenerazioni.

I dirigenti e Soini hanno trovato un terreno di dialogo comune e spunti per approfondire possibili, interessanti collaborazioni tra la società sportiva e un’istituzione che vuole dialogare con i cittadini e con i giovani.