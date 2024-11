CONSIGLIO PAT * INCONTRO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ – ASSOCIAZIONI: «FOCUS SU CONTRASTO VIOLENZE DI GENERE, EDUCAZIONE USO SOCIAL MEDIA»

13.43 - venerdì 8 novembre 2024

Incontro tra la Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo con le associazioni, i movimenti e le istituzioni che si occupano di Pari Opportunità (martedì 5 novembre 2024, sala sala Aurora del Consiglio provinciale di Trento.

La Commissione Pari Opportunità (CPO) tra donna e uomo della Provincia di Trento in data martedì 5 novembre 2024 in orario 17.30-19.30 ha incontrato, presso la sala Aurora della sede del Consiglio provinciale, Via Manci, n. 27 – Trento, le associazioni, i movimenti e le istituzioni che si occupano a vario titolo di Pari Opportunità.

L’incontro è stato convocato in ottemperanza alla legge L.p. 18 giugno 2012, n. 13 “Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini” e in particolare all’art. 13 comma 4 della stessa.

Al di là del mero obbligo di legge, l’invito aveva l’obiettivo di incontrare le associazioni per costruire un momento collettivo di confronto sullo stato delle pari opportunità nella nostra provincia, delineando insieme possibili strategie per il futuro attraverso una collaborazione attiva tra soggetti territoriali e CPO.

All’invito hanno risposto circa una ventina di soggetti pubblici e privati. Presente anche la Vicepresidente del Consiglio Francesca Gerosa, Assessora con delega alle Pari Opportunità. sono state individuate aree comuni di intervento fra la CPO e le associazioni/movimenti quali:

il contrasto alle violenze di genere anche sotto il profilo della prevenzione attraverso un’azione di tipo culturale e formativo: è emersa la necessità di interventi strutturati nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso corsi finalizzati all’educazione di genere in ottica di pari opportunità per tutte e tutti;

il contrasto a tutte le discriminazioni, in particolare agendo su quelle intersezionali e multiple, cioè a quelle per cui una persona è discriminata in base a due o più fattori discriminatori quali genere, orientamento sessuale, etnia, religione ecc. per realizzare una maggiore eguaglianza sostanziale delle persone;

la valorizzazione ed il riconoscimento della figura femminile in ogni ambito;

il sostegno al lavoro delle donne, sia autonomo che dipendente, in modo da abbattere il persistente divario salariale rispetto agli uomini e le disparità ancora presenti, come il fenomeno della scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro e della loro dequalificazione;

la medicina di genere, alla luce del fatto che le differenze biologiche, insieme alle differenze sociali che ancora persistono tra uomini e donne, influenzano l’insorgenza e il decorso delle malattie e la risposta a terapie che quasi sempre sono “standardizzate” prendendo a riferimento la popolazione maschile;

il potenziamento della rete dei Consultori presenti in Trentino per un sostegno mirato in tutte le fasi della vita delle donne, con attenzione a favorire una genitorialità consapevole;

educazione all’uso dei social media per prevenire fenomeni crescenti quali l’odio on line e il cyber bullismo (di cui sono vittime in misura maggiore le donne); va inoltre data forte attenzione agli sviluppi che prenderà l’utilizzo crescente dell’intelligenza artificiale, che sembra propendere verso modelli e linguaggi declinati al maschile e condizionata da stereotipi di ogni tipo che possono generare asimmetrie e discriminazioni in differenti ambiti sociali, quali per esempio quello del lavoro non garantiscono la parità in campi molto delicati, quali per esempio quello del lavoro o di altri settori sensibili come quello della salute e della formazione;

una maggiore informazione/formazione sul diritto in senso antidiscriminatorio, sulla crescita sostenibile e sull’educazione finanziaria in chiave di genere;

molte richieste sono pervenute per approfondire la questione della lingua di genere.

La Commissione Pari Opportunità tra donna e uomo della Provincia di Trento