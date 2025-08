CONSIGLIO PAT * INCONTRI ISTITUZIONALI: SOINI, «I RAGAZZI DEL “PIANO GIOVANI VALLI DEL LENO” IN VISITA ALLA SALA DEPERO ED A PALAZZO TRENTINI

13.57 - martedì 5 agosto 2025

I ragazzi del Piano Giovani delle Valle del Leno alla scoperta dei luoghi dell’Autonomia.

Una mattinata alla scoperta dei luoghi e dei contenuti dell’Autonomia quella che oggi un gruppo di ragazzi che partecipano alle iniziative del Piano giovani delle Valli del Leno hanno vissuto prima in Sala Depero e poi a Palazzo Trentini dove hanno incontrato il Presidente del Consiglio , Claudio Soini. Un incontro nel corso del quale il Presidente ha raccontato ai giovani i tratti salienti della storia dell’Autonomia e i motivi per i quali il Trentino ha lottato o ottenuto l’autogoverno.

Nel confronto con i ragazzi Soini ha ricordato l’importanza che hanno avuto e hanno le istituzioni della nostra Provincia. “Il Trentino – ha affermato – è rinato con l’Autonomia. Il Trentino uscito dalle due guerre mondiali devastato, una terra povera e di emigrazione che ha saputo riscattarsi fino a diventare quello che è oggi: un luogo dove si vive bene e sempre in testa alle classifiche sul livello di benessere della popolazione”.

Il Presidente del Consiglio si è poi soffermato sull’importanza delle minoranze linguistiche che caratterizzano la nostra terra. Infine, ha rivolto un appello ai giovani perché si impegnino a conoscere l’importanza della nostra autonomia per le loro vite e il loro futuro e, sul questo piano, ha ricordato il lavoro del Consiglio attraverso Conosciamo Autonomia.

E proprio con lo staff di questo progetto rivolto agli studenti, i ragazzi, accompagnati dal sindaco di Terragnolo, Massimo Zenatti e dall’assessore Barbara Prosser, hanno visitato sala Depero. Qui Rodolfo Ropelato e Nicola Tomasi, hanno spiegato come si svolge il lavoro consiliare e i ruoli del legislativo e dell’esecutivo. Claudio Mattuella, invece, ha svelato i contenuti artistici della sala Depero.

I ragazzi che partecipano all’iniziativa del Piano giovani a settembre andranno in Valle d’Aosta a scoprire come funziona l’autonomia della regione alpina e avranno così modo di confrontarla con la nostra. Claudio Soini ha sottolineato l’importanza dell’apertura del Consiglio ai Piani giovani. Nel frattempo Conosciamo Autonomia sta lavorando per il lancio della stagione 2025/ 2026, in quella appena trascorsa sono stati ben 10 mila gli studenti dalle elementari alle superiori che hanno partecipato alle varie attività.

Infine, a proposito di iniziative per l’Autonomia organizzate dal Consiglio provinciale, il 5 settembre, anniversario della firma del Patto Degasperi – Gruber, verrà inaugurata a Palazzo Trentini la mostra fotografica su Alcide Degasperi e il suo rapporto con il Trentino. La seconda “tappa”, dopo quella dello scorso anno con “Degasperi, album di casa”, del viaggio fotografico degasperiano promosso dal Consiglio e a cura della Fondazione Museo storico e dalla Fondazione Degasperi.