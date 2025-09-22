CONSIGLIO PAT * INCONTRI ISTITUZIONALI: SOINI, «AL COLONNELLO EDERLE VA IL RINGRAZIAMENTO DELLA COMUNITÀ TRENTINA, PER IL LAVORO SVOLTO»

11.09 - lunedì 22 settembre 2025

Il tenente Ederle, in servizio in Trentino dal 2022, si appresta a lasciare l’incarico per altra destinazione. Il presidente del Consiglio provinciale, Claudio Soini, ha incontrato il colonnello Matteo Ederle, comandante provinciale dei Carabinieri di Trento, che si appresta a lasciare l’incarico. Nel corso del colloquio, il Presidente ha espresso a nome dell’Assemblea legislativa il ringraziamento per l’impegno e la professionalità con cui Ederle ha guidato l’Arma sul territorio trentino in questi anni, rafforzando il presidio di legalità e la vicinanza ai cittadini.

Da febbraio 2022 comandante provinciale di Trento, classe 1974, veronese di origine, il colonnello Ederle ha alle spalle una lunga e prestigiosa carriera: due lauree, un master e il titolo di Consigliere giuridico. Proveniente dall’Accademia Militare, ha preso parte a missioni operative nei Balcani (Bosnia e Kosovo) e in Medio Oriente (Iraq). Sul territorio nazionale ha comandato compagnie dell’Arma Territoriale in Romagna e in Alto Adige ed ora sarà chiamato a svolgere il proprio incarico a Roma, presso il Comando delle scuole dell’Arma dei Carabinieri.

Il comandante Ederle ha sottolineato come in questi anni abbia potuto apprezzare l’accoglienza della popolazione trentina e la sinergia con le Istituzioni, evidenziando come vi sia sempre stata una collaborazione attiva e proficua a tutti livelli. “Al colonnello Ederle – ha dichiarato il presidente Soini – va il ringraziamento della comunità trentina per il lavoro svolto in un ruolo tanto delicato e la testimonianza di stima per la competenza e il senso dello Stato dimostrati. A lui l’augurio più sincero per i futuri incarichi”.