CONSIGLIO PAT * INCONTRI ISTITUZIONALI: PRESIDENTE SOINI, “ BEZZECCA, RIEVOCAZIONE RISORGIMENTALE / ARCO, FESTA CON GLI ALPINI”

La rievocazione a risorgimentale di Bezzecca, poi la festa alpina di Arco. Il presidente del Consiglio

provinciale di Trento, Claudio Soini, ha fatto è stato stamane nell’Alto Garda e Ledro, per portare l’apprezzamento dell’intera assemblea legislativa trentina a due momenti importanti e incisivi nella vita sociale e comunitaria. In valle di Ledro annualmente si rievoca l’Obbedisco di Giuseppe Garibaldi all’ordine del generale La Marmora (luglio 1866), momento decisivo della Terza Guerra d’indipendenza, che vide opposto il Regno d’Italia all’Impero austroungarico, di cui faceva parte integrante il Trentino.

Il presidente è salito al Colle S.Stefano sopra il paese, dove è stata anche inaugurata la mostra “Gli uomini delle caverne”. “Porto il saluto del Consiglio provinciale – spiega Soini – e raccordo questo evento odierno al messaggio di pace e di memoria civile così autorevolmente espresso ieri dal presidente Sergio Mattarella, prima a Tesero e poi alla Campana dei Caduti.

Coesione sociale è anche, è soprattutto conoscere la storia e farne una leva per costruire

la pace nel presente e nel futuro”.

Sceso ad Arco, il presidente del Consiglio provinciale si è unito al Gruppo Alpini arcense, guidato da Giorgio Vivori, nella sfilata che da viale delle Magnolie è giunta fino al cóel di Prabi, dove le penne nere hanno sede, non prima della santa messa in Collegiata e dell’omaggio in centro città alla storica figura di Prospero Marchetti e ai caduti delle guerre “andati avanti”. Il presidente Soini ha

voluto esserci, accanto alla sindaca Arianna Fiorio.

A significare il rispetto per tutti i complessi versanti della storia del Trentino terra di confine, il presidente Soini – appena una settimana prima dell’evento ledrense, domenica 13 luglio – aveva portato presenza e saluto istituzionale anche in Primiero al 25° della Festa di rifondazione della Schützenkompanie Giuseppina Negrelli Primör, sfilando al fianco del landeskommandant Enzo Cestari, dell’assessore provinciale Simone Marchiori, della consigliera provinciale del Primiero

Antonella Brunet e del vescovo di Trento Lauro Tisi, che ha officiato il rito religioso.