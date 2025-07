CONSIGLIO PAT * III COMMISSIONE: «POLITICHE AGRICOLE DELL’UNIONE EUROPEA, IN AULA IL 16 SETTEMBRE»

14.39 - mercoledì 23 luglio 2025

Riunitasi poco fa a palazzo Regione, la III Commissione consiliare permanente del Consiglio provinciale di Trento ha fissato al prossimo 16 settembre una seduta da dedicare interamente a un tema di forte attualità: le politiche agricole dell’Unione europea e le inquietudini del settore, in particolare delle aziende agricole di montagna, circa l’introduzione di un Fondo unico agricolo al posto degli strumenti di sostegno attuali.

“C’è giustamente molta attenzione sul tema anche da parte del settore trentino – spiega la presidente di Commissione, Vanessa Masè – e per questo vogliamo capire e approfondire, per essere vicini alle nostre aziende. Sentiremo l’assessore Giulia Zanotelli, l’europarlamentare Herbert Dorfmann e i sindacati agricoli, in modo da ricostruire con chiarezza il quadro e le prospettive. Il timore ovviamente è che le novità da Bruxelles possano tradursi in un affievolimento delle misure a sostegno dell’agricoltura, in specie quella praticata nelle terre alte e quindi con maggiori criticità”.