CONSIGLIO PAT * GIORNATA DELL’AUTONOMIA: «A PALAZZO TRENTINI LA SECONDA MOSTRA FOTOGRAFICA DEDICATA ALLA VITA DI ALCIDE DE GASPERI, IL 5/9 ORE 15.00»

In coincidenza con la Giornata dell’Autonomia 2025, la Presidenza del Consiglio provinciale di Trento inaugura nella sede di palazzo Trentini a Trento la seconda mostra fotografica dedicata alla vita del grande Alcide De Gasperi, promossa in stretta collaborazione con Fondazione trentina Alcide De Gasperi e Fondazione Museo storico del Trentino.
Dopo l’edizione 2024, centrata sulle immagini della vita intima e familiare dello statista, segue ora una rassegna di scatti – in parte inediti – che illuminano il rapporto di De Gasperi con la sua terra trentina.
L’apertura di “Alcide De Gasperi – Album trentino”, si terrà venerdì prossimo 5 settembre 2025, ad ore 15.30, alla presenza del presidente Claudio Soini, dei vertici di Fondazione trentina Alcide De Gasperi e Fondazione Museo storico del Trentino, nonché dei due curatori, Marco Odorizzi ed Elena Tonezzer.