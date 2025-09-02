Popular tags: featured 20
CONSIGLIO PAT * GIORNATA DELL’AUTONOMIA: «A PALAZZO TRENTINI LA SECONDA MOSTRA FOTOGRAFICA DEDICATA ALLA VITA DI ALCIDE DE GASPERI, IL 5/9 ORE 15.00»

11.04 - martedì 2 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
In coincidenza con la Giornata dell’Autonomia 2025, la Presidenza del Consiglio provinciale di Trento inaugura nella sede di palazzo Trentini a Trento la seconda mostra fotografica dedicata alla vita del grande Alcide De Gasperi, promossa in stretta collaborazione con Fondazione trentina Alcide De Gasperi e Fondazione Museo storico del Trentino.

Dopo l’edizione 2024, centrata sulle immagini della vita intima e familiare dello statista, segue ora una rassegna di scatti – in parte inediti – che illuminano il rapporto di De Gasperi con la sua terra trentina.

L’apertura di “Alcide De Gasperi – Album trentino”, si terrà venerdì prossimo 5 settembre 2025, ad ore 15.30, alla presenza del presidente Claudio Soini, dei vertici di Fondazione trentina Alcide De Gasperi e Fondazione Museo storico del Trentino, nonché dei due curatori, Marco Odorizzi ed Elena Tonezzer.

 

