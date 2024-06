CONSIGLIO PAT – GARANTE DIRITTI DETENUTI * CASA CIRCONDARIALE SPINI GARDOLO: «NEL 2023 UN SUICIDIO, 84 GLI ATTI DI AUTOLESIONISMO / 368 I CARCERATI PRESENTI ALL’11/6/2024»

La cornice in cui questa drammatica emergenza si innesta restituisce una condizione di sovraffollamento delle carceri italiane che ha visto, al 31 maggio, registrare la cifra di 61.547 detenuti presenti a fronte di 51.241 posti disponibili, che però non risultano allo stato tutti agibili, con una crescita che è stata stimata di circa 400 detenuti in più ogni mese.

Secondo quanto riportato dalla Garante, sul versante delle risorse, da un lato mancherebbero all’appello ancora circa 18.000 agenti di polizia penitenziaria e, nonostante gli ultimi due recenti concorsi, ancora molti educatori, così come risulterebbero fortemente sotto-organico anche gli Uffici contabili delle diverse strutture di pena; dall’altro, appare quasi incredibile il dato di soli 34 centesimi dei circa 154 Euro di costo giornaliero di una persona detenuta dedicati a quello che dovrebbe, secondo quanto previsto in Costituzione, essere lo scopo primario della pena, cioè la rieducazione.

Alla penuria di attività trattamentali si assomma anche la riforma della media sicurezza che, progressivamente attuata a far data dall’autunno 2022 (a Spini la circolare è stata applicata progressivamente prima nelle sezioni femminili, poi in quelle protette ed infine in quelle comuni nel periodo da maggio a ottobre 2023), ha comportato, sia per i nuovi giunti che per i detenuti che abbiano dimostrato nei mesi precedenti di detenzione un livello di responsabilizzazione tale da non meritare la custodia aperta, una allocazione in sezioni denominate ordinarie (a custodia chiusa), in cui si rimane chiusi in cella ad eccezione delle ore d’aria e dell’accesso alle attività trattamentali che appunto sono però troppe volte deficitarie, segnando un passo indietro significativo rispetto al post Torreggiani che aveva visto l’apertura delle celle e la libera deambulazione sul corridoio di sezione quale regola generale applicata nella c.d. media sicurezza. Stando così le cose, combinando il dato sul sovraffollamento in crescita con quello delle chiusure legate alla nuova media sicurezza, la probabilità di una nuova condanna a Strasburgo appare sempre più concreta.

A ciò si aggiunge la piaga del disagio psichico in carcere e, più nello specifico, la difficile situazione delle persone affette da grave infermità psichica sopravvenuta che si trovano tuttora a scontare la propria pena per lo più all’interno delle nostre carceri, cui fa da contraltare, in non pochi casi, la situazione di chi si trova ad attendere in carcere, detenuto sine titulo, l’ingresso in Rems a causa del fenomeno delle c.d. liste d’attesa, stigmatizzate dalla Consulta nella nota sentenza n. 22/2022, che nell’ultimo biennio ha caratterizzato anche la Rems di Pergine.

Per quanto riguarda la Casa circondariale di Spini, i suicidi registrati negli ultimi 10 anni sono ben 5, cui corrisponde un preoccupante ed allarmante aumento del numero degli atti di autolesionismo a far