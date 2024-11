CONSIGLIO PAT – FORUM TRENTINO PER LA PACE E I DIRITTI UMANI * «CESSATE IL FUOCO NEI CONFLITTI DI GAZA – MEDIO ORIENTE – UCRAINA, FLASHMOB A ROVERETO IL 9/11 (11.00-12.30)»

15.59 - giovedì 7 novembre 2024

Flashmob Provinciale per la Pace e il Cessate il Fuoco. Sabato 9 novembre dalle ore 11:00 alle 12:30 in Piazza Malfatti, Rovereto. Il Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, assieme a gruppi e associazioni del territorio, organizza un flashmob provinciale per la Pace e il Cessate il fuoco sabato 9 novembre in Piazza Malfatti a Rovereto.

L’iniziativa, nata per chiedere un cessate il fuoco immediato nei conflitti di Gaza, Medio Oriente e Ucraina, intende sensibilizzare la comunità e ribadire il NO ad ogni guerra e il NO ad ogni forma di riarmo. Ribadendo la volontà e l’impegno a lavorare insieme per la pace e chiedendo a gran voce il rispetto delle istituzioni internazionali e la risoluzione diplomatica di ogni contenzioso fra stati.

Dalle ore 11:00, Piazza Malfatti ospiterà un sit-in che vedrà coinvolte le organizzazioni promotrici, con interventi e testimonianze dal territorio. Il culmine sarà il flashmob che si attiverà al suono della sirena cittadina, simbolo dell’urgenza di abbattere i muri fra le persone, fra i popoli e fra le nazioni. Una sirena che è un monito contro la guerra e invito a rilanciare l’impegno per un mondo libero dal conflitto.

Questa mobilitazione rientra nel percorso di eventi per la Pace avviato a fine ottobre, che ha visto la partecipazione di 150 persone dal Trentino tra le oltre 80.000 scese in piazza in tutta Italia. La data scelta, il 9 novembre, coincide simbolicamente con il 35° anniversario della caduta del Muro di Berlino, ricordando al mondo la possibilità di superare le divisioni attraverso il dialogo.

Tutti e tutte sono invitati/e: cittadini/e, giovani, lavoratori/trici. Abbiamo bisogno di unirci, abbiamo bisogno urgente di pace senza simboli o bandiere di partito, ma solo con bandiere per la Pace e per la nonviolenza.

L’evento è promosso dal Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, insieme al Centro Pace, ecologia e diritti di Rovereto, CGIL, CISL e UIL del Trentino, ACLI, Pace Per Gerusalemme, Movimento Nonviolento, 46° Parallelo, ANPI del Trentino, ANPI Rovereto-Vallagarina e con l’adesione di ACLI

Rovereto e altre associazioni locali. Il Comune di Rovereto patrocina l’iniziativa.

È possibile aderire scrivendo a roveretopace@gmail.com. ### Hashtag ufficiali

#fermiamoleguerre #cessateilfuoco #TrentinoperlaPace #bastariarmo

Facciamo nostro l’appello alla mobilitazione nazionale: “Fermiamo le guerre. Basta con

l’impunità, la complicità, l’inazione”. Il tempo della Pace è ora!