CONSIGLIO PAT – FORUM TRENTINO PACE E DIRITTI * “ROMPERE IL SILENZIO SU GAZA”: «MOBILITAZIONE, SODDISFAZIONE PER IL RISVEGLIO DELLA COSCIENZA POPOLARE»

“Il Forum trentino per la pace e i diritti umani esprime la propria soddisfazione per il risveglio della coscienza popolare e di una indignazione non più sopprimibile”. Questo il messaggio che arriva dal ForumPace all’indomani della mobilitazione (a cui lo stesso organismo ha aderito) lanciata per “rompere il silenzio su Gaza”. Si riporta di seguito (e in allegato) il messaggio del Forum trentino per la pace e i diritti umani.

Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio!

La proposta lanciata dal gruppo di intellettuali denominato «Ultimo giorno di Gaza» il 23 luglio scorso è riuscita a mobilitare migliaia e migliaia di persone in soli quattro giorni. Da nord a sud del Paese alle 22:00 di ieri si è «fatto rumore» per dichiarare che non si può più tacere di fronte a ciò che sta avvenendo a Gaza.

Anche in Trentino ci si è saputi muovere e in molti luoghi le persone si sono riunite in piazza. Così​ è avvenuto a Trento, Rovereto, Riva, Pergine, Borgo, Altopiano della Vigolana, Castello Tesino, Vigolo Vattaro, Levico, Centa San Nicolò ecc. E certamente questa lista è incompleta!

Diversi comuni hanno fatto suonare la sirena generale a titolo di adesione.

Il Forum trentino per la pace e i diritti umani, che aveva aderito alla mobilitazione, esprime la propria soddisfazione per il risveglio della coscienza popolare e di una indignazione non più sopprimibile.

Auspica che la mobilitazione continui per sollecitare gli organismi nazionali ed internazionali a fare maggiore pressione per porre fine alla carneficina, senza limitarsi alle dichiarazioni di principio.

Il Forum trentino per la pace e i diritti umani rimane a fianco di coloro che si impegnano per ristabilire condizioni di rispetto della persona — a Gaza come in ogni altro teatro di guerra — e per costruire la pace.​