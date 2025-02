CONSIGLIO PAT * DREIER LANDTAG 2025: I PRESIDENTI SOINI, SCHULER E LEDL ROSSMANN CO-FIRMANO LE PROPRIE RISPETTIVE PROPOSTE»

15.29 - venerdì 14 febbraio 2025

Scadeva oggi alle ore 12 il termine per il deposito delle proposte di mozione dei consiglieri provinciali per il Dreier Landtag del 12-13 giugno a Merano. Sette i testi presentati a palazzo Trentini, quanti ne sono assegnati al Consiglio provinciale, da discutere e votare assieme ai sette del Landtag di Innsbruck e ai sette del Consiglio provinciale di Bolzano.

I tre territori hanno ciascuno riservato una delle proprie proposte di mozione all’iniziativa dei rispettivi presidenti Claudio Soini, Sonja Ledl Rossmann e Arnold Schuler, che si sono mossi in sintonia d’intenti cofirmando i tre documenti. Il presidente sudtirolese presenta un testo che promuove la cooperazione transfrontaliera nell’era digitale, nel senso di lavorare allo sviluppo di un portafoglio digitale (wallet) per l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. La presidente tirolese propone invece di rafforzare la cooperazione nei servizi di emergenza, anche per la via di un accordo internazionale sul riconoscimento reciproco Italia-Austria delle competenze e del quadro giuridico nel settore.

Ecco i titoli delle mozioni trentine e i rispettivi presentatori.

1. Un progetto di comunicazione innovativo per educare ai valori della democrazia – Claudio Soini

Il testo del presidente del Consiglio provinciale di Trento si spende per un progetto innovativo e sperimentale a livello Euregio di comunicazione, “che promuova una narrazione condivisa sulla storia e l’attualità dell’ambito legislativo dei tre territori”. Si pensa a modalità comunicative moderne, ad esempio ai cosiddetti podcast, per promuovere la conoscenza delle istituzioni, in particolare per quanto riguarda i metodi della rappresentanza democratica. La segreteria generale dell’Euregio coordinerà la gestione operativa del progetto.

2. Il Cammino delle Api: un progetto che unisce – Lucia Coppola, Brigitte Foppa, Zeno Oberkofler, Madeleine Rohrer

Il testo attira l’attenzione sul ruolo ecologico chiave delle api e la loro protezione.

3. Impegnare il GECT al fine di realizzare uno studio di un Consorzio dell’Idroelettrico tra Trento, Bolzano e Innsbuck – Walter Kaswalder, Luca Guglielmi, Maria Bosin, Roberto Failoni, Mario Tonina, Eleonora Angeli, Antonella Brunet, Daniele Biada, Vanessa Masè, Filippo Degasperi, Francesco Valduga, Andrea de Bertolini, Lucia Coppola, Paola Demagri

La mozione punta a uno studio di fattibilità da realizzare attraverso le aziende Hydro Dolomiti Energia, Alperia e Tiwag, nell’ottica di integrare il settore a livello euroregionale.

4. Azioni volte a promuovere un intervento per garantire l’ottimizzazione del traffico sul ponte Lueg – Vanessa Masè, Eleonora Angeli, Andrea de Bertolini, Daniele Biada, Mirko Bisesti, Maria Bosin, Antonella Brunet, Michela Calzà. Claudio Cia, Carlo Daldoss, Paola Demagri, Roberto Failoni, Mariachiara Franzoia, Maurizio Fugatti, Francesca Gerosa, Christian Girardi, Mattia Gottardi, Luca Guglielmi, Walter Kaswalder , Lucia Maestri, Michele Malfer, Alessio Manica, Chiara Maule, Roberto Paccher, Francesca Parolari, Stefania Segnana, Claudio Soini, Achille Spinelli, Roberto Stanchina, Mario Tonina, Francesco Valduga, Paolo Zanella, Giulia Zanotelli

Ampia e trasversale adesione al testo sul tema dei lunghi lavori al viadotto autostradale oltre Brennero. Si chiede di preservare la percorribilità di entrambe le corsie di marcia, di sospendere il divieto di circolazione notturna per i camion, di investire nella Ro.la.

5. La salute degli adolescenti: le Scuole dell’Euregio come perno delle comunità educanti per il benessere e la crescita di ragazze e ragazzi – Francesca Parolari, Paolo Zanella, Lucia Maestri, Alessio Manica, Michela Calzà, Mariachiara Franzoia, Andrea de Bertolini, Sandro Repetto, Michele Malfer, Chiara Maule, Francesco Valduga, Roberto Stanchina, Paola Demagri, Lucia Coppola

Si propone un tavolo di lavoro che lavori al tema.

6. L’istituzione di un Tavolo euroregionale di confronto sul tema della frequentazione e dell’utilizzo delle biblioteche da parte dei giovani (dai 10 ai 18 anni) per avviare un percorso di confronto, di scambio di buone pratiche e di condivisione di prassi metodologiche – Daniele Biada, Francesca Gerosa, Eleonora Angeli, Luca Guglielmi, Carlo Daldoss, Lucia Coppola, Filippo Degasperi, Christian Girardi, Walter Kaswalder, Claudio Cia, Maria Bosin, Lucia Maestri, Roberto Stanchina, Francesca Parolari, Mirko Bisesti, Michele Malfer, Vanessa Masè, Stefania Segnana, Antonella Brunet, Paola Demagri, Alessio Manica, Mariachiara Franzoia, Michela Calzà, Chiara Maule

Anche in questo caso l’idea è di creare un tavolo di lavoro euroregionale che elabori azioni comuni e pratiche adatte a raggiungere il target giovanile.

7. Promuovere la Difesa della Democrazia in Europa e presso l’ONU – Francesco Valduga, Chiara Maule, Michele Malfer, Roberto Stanchina, Paola Demagri, Lucia Coppola, Filippo Degasperi, Paolo Zanella, Francesca Parolari, Mariachiara Franzoia, Lucia Maestri, Alessio Manica, Michela Calzà, Andrea de Bertolini

Si propone alla seduta congiunta di riaffermare il credo nei valori democratici sanciti dalla Costituzione, dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani; e di chiedere a Governo e Parlamento italiani, al Governo austriaco, alla Commissione e al Parlamento Ue di agire per rilanciare il ruolo per la pace dell’Onu e di operare per la cessazione delle guerre e delle stragi, a partire da Ucraina, Striscia di Gaza e Libano.​

