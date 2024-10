CONSIGLIO PAT * CORRIDOIO EST: «CONTINUA L’OSTRUZIONISMO, NELLA PRIMA PARTE DEL POMERIGGIO RESPINTI 4 ODG»

16.36 - mercoledì 23 ottobre 2024

Corridoio est, continua l’ostruzionismo. Nella prima parte del pomeriggio votati 4 odg. Ne rimangono ancora 1839. Continua l’ostruzionismo sul disegno di legge 37/XVII​, dell’assessore Gottardi sulla variante al Pup per l’introduzione del corridoio est. Nel corso delle prima parte del pomeriggio sono stati votati e respinti 4 ordini dl giorno che si aggiungono agli 8 di questa mattina. Ne rimangono quindi 1839. Nel corso della prima parte pomeridiana del Consiglio Lucia Coppola (Avs) è intervenuta più volte per presentare i suoi odg. Lucia Maestri (Pd), durante il dibattito, ha criticato i consiglieri di maggioranza che, nonostante abbiano chiesto un consiglio straordinario, sono spesso assenti dall’aula.

Walter Kaswalder è stato di nuovo bersaglio delle opposizioni. Kaswalder – ha sostenuto Maestri – ha dimostrato cos’è davvero il Patt: un partito in grado di sostenere tutto e il contrario di tutto. L’esponente autonomista ha ribattuto affermando che i partiti di centro si trovano sempre in difficoltà in un sistema elettorale che impone di stare di qui o di là. In aula Kaswalder ha anche colto l’occasione per affermare che sarebbe ora che Simone Marchiori decidesse se fare il segretario del Patt o l’assessore tecnico, anche per garantirsi una maggiore libertà di azione. Inoltre, ha continuato, se nel partito non c’è un discorso condiviso sul percorso politico, su nomi nuovi per la presidenza e la segreteria io posso anche rimanere a casa mia.

Se si vuole costruire un centro civico ci sono, altrimenti faccio il consigliere semplice. Per cui – ha concluso Kaswalder – se il Patt ha voglia di costruire un progetto io ci sono, sennò sto a casa. Sempre nel corso della prima parte del pomeriggio sono intervenuti Paola Demagri (Casa Autonomia); Mariachiara Franzoia (Pd) ha ricordato che l’autostrada sarà pagata dallo Stato e non dal concessionario e provocherà danni alla salute; Michele Malfer, Chiara Maule, Roberto Stanchina e Francesco Valduga (Campobase) che hanno seguito il filo dell’impatto che l’autostrada avrebbe non solo sull’ambiente (dai biotopi, alla fauna e alla flora, la dispersione di inquinanti e lo spreco di suolo), ma anche sul tessuto culturale e antropologico delle Valli del Leno.

Alessio Manica (Pd) ha “rispolverato” un documento degli anni ‘80 nel quale si affermava che la Valdastico (allora concepita come una lunga serie di viadotti) sarebbe stata solo un passaggio tra sud e nord che non avrebbe portato vantaggi ai territori attraversati e sarebbe stata quindi inutile per il Trentino. Mentre Francesca Parolari del Pd ha aggiunto che si sta discutendo senza il convitato di pietra: l’A4 che dovrebbe realizzare la nuova autostrada.

La seduta continua fino alle 19,30.