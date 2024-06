CONSIGLIO PAT – CORECOM * «STRETTA DI MANO TRA IL PRESIDENTE SOINI ED I NUOVI COMPONENTI, BERTOLINI – BASSI – PEDROLLI»

13.23 - venerdì 21 giugno 2024

Stretta di mano stamane a palazzo Trentini, fra il presidente Claudio Soini e i nuovi componenti del Corecom, il Comitato provinciale per le comunicazioni, che nella sede consiliare è incardinato e strutturato. Il nuovo presidente Roberto Bertolini – già presidente di Tsm – è giunto in Presidenza assieme ai colleghi Giorgia Bassi e Davide Pedrolli: una terna molto giovane e motivata, con competenze imprenditoriali e dirigenziali, interessata a sviluppare appieno le competenze dell’organismo, sia delegate da Agcom nazionale sia proprie. Soini ha rappresentato l’interesse dell’assemblea legislativa a un Corecom funzionale, sia come sguardo sul sistema dell’informazione in Trentino, sia per il servizio gratuito di conciliazione che presta ai cittadini, in particolare nel campo dei contenziosi riguardanti la bolletta del telefono. Si è parlato di dotazione di personale e di programmi di lavoro per i prossimi mesi.