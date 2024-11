CONSIGLIO PAT * CONVEGNO UNITRENTO SU SOSTENIBILITÀ: PRESIDENTE SOINI, «CREARE RETE, PARTIRE DAL BASSO»

16.49 - venerdì 8 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Convegno UniTrento sulla sostenibilità Soini: creare rete e partire dal basso. Il presidente Claudio Soini è intervenuto stamattina alla tavola rotonda conclusiva del convegno “La sostenibilità in azione. Valori, soggetti, territori” organizzato dall’Università di Trento con il patrocinio della Presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e la cura del comitato scientifico composto da Pier Luigi Novi Inverardi, Roberta Raffaelli e Anna Simonati.

Assieme al presidente Soini al momento di confronto conclusivo hanno preso parte l’assessora comunale di Trento Giulia Casonato, il presidente del Consorzio dei Comuni Paride Gianmoena e la sindaca di Rovereto Giulia Robol. Un momento per tirare le fila sui lavori che hanno visto prendere vita il progetto di costituzione di un nuovo Osservatorio-laboratorio con l’obiettivo di monitorare la sostenibilità sociale, economica e ambientale del territorio trentino.

Delle tre gambe della sostenibilità ha parlato il presidente Soini, citando l’enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco e le parole del pontefice contro la cultura dello scarto. Un invito a essere amministratori responsabili, per il presidente: come non sentirsi partecipi di questo determinante processo? ha chiesto. Ha quindi approfondito gli ambiti della sostenibilità Esg, sociale, ambientale, economica ricordando collegandoli a temi operativi.

Tra questi la gestione e l’acquisizione dei dati, rispetto alla quale ha sottolineato la necessità di una condivisione che non sempre avviene tra gli enti: in questo senso, ha affermato Soini, bisogna collegare sempre più i livelli istituzionali, pur sempre nelle loro differenze. Ancora, sul rilievo della comunicazione pubblica che deve essere mirata a rendere la sostenibilità non solo impegno degli amministratori, ma tema dei cittadini.

Sulla comunicazione, ha spiegato il presidente portando ad esempio le campagne contro gli sprechi d’acqua domestica, deve lavorare la pubblica amministrazione. Infine la parte economica con un riferimento all’equilibrio che le imprese vivono nel mantenere il proprio bilancio in attivo coniugando quest’esigenza con il bisogno di sostenibilità ambientale e sociale. Soini ha accolto con favore l’idea dell’istituzione di un Osservatorio-laboratorio, ha sottolineato però l’importanza di una logica di rete, ricordando l’operato in Trentino di quello sul paesaggio e sul territorio, di quello sul clima e delle realtà che molto bene monitorano il tema della sostenibilità con riferimento all’Agenda 2030 e alla Spross. Ha infine citato l’esempio della cooperazione trentina, ricordando l’importanza di creare rete, partire dal basso: le politiche che lo fanno hanno più effetto.

Dopo gli interventi di Casonato, Gianmoena e Robol, la professoressa Simonati ha letto le riflessioni inviate dall’assessore provinciale Mario Tonina, che ha riportato la disponibilità dell’Assessorato e descritto il Trentino come un luogo fertile per avviare un osservatorio dalle ricadute positive per il territorio e la popolazione, ancorando il lavoro agli obiettivi dell’Agenda 2030 e raccordandolo con le peculiarità locali.