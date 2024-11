CONSIGLIO PAT * CONFERENZA PRESIDENTI CAPIGRUPPO: «STABILITO ODG DEL 28/11 SU NOMINE OPERA UNIVERSITARIA / GARANTI / BILANCIO ENTE»

12.40 - martedì 19 novembre 2024

Si è riunita stamane a margine dei lavori del Consiglio provinciale (impegnato questa mattina nella seduta con le Minoranze linguistiche), la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, guidata dal Presidente del Consiglio Claudio Soini.

L’organismo ha stabilito l’ordine del giorno dei lavori per la convocazione del 28 novembre prossimo: dopo il consueto question time, si procederà con le nomine dell’Opera universitaria e dei garanti. A seguire sarà discusso il bilancio dell’ente.

Infine, il Presidente ha informato i Capigruppo della richiesta pervenuta da parte della Cgil Funzione pubblica di incontrare i presidenti dei gruppi nella giornata odierna, tra le 11 e le 12, in occasione del presidio organizzato in piazza Dante dalle organizzazioni sindacali per il personale del pubblico impiego, comuni e comunità, scuola e sanità. Motivo della richiesta: un confronto sul disegno di legge di stabilità (manovra finanziaria).

L’organismo ha deciso a maggioranza di respingere la richiesta.

Nessuno si è detto disponibile ad interrompere la seduta d’aula e la richiesta è apparsa quanto meno irrituale e “atipica”: Vanessa Masè (Civica), presidente della Terza commissione permanente, ha ricordato che è in corso in Prima commissione l’esame della manovra finanziaria e nel corso delle audizioni saranno ascoltati anche i sindacati. È quanto meno inopportuno superare le sedi istituzionali deputate, con richieste di incontro su quello stesso tema, che potrebbero anche marcare un precedente, ha detto. Di simile avviso anche altri colleghi di maggioranza e minoranza intervenuti in diversa misura: uno spazio di ascolto aggiuntivo, hanno detto, si potrà eventualmente prevedere a valle delle consultazioni. Unica voce fuori dal coro Lucia Coppola (AvS) che ha chiesto fosse messa a verbale la sua posizione: “abbiamo sempre ascoltato tutti”, ha detto “e i consiglieri non si possono sottrarre alla richiesta di incontro di una sigla sindacale. Non devono a suo avviso esserci limiti a questo tipo di incontri, fermo restando che poi ciascuno è libero di partecipare o meno”.