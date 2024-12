CONSIGLIO PAT * CONFERENZA PRESIDENTI ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONI: «MONTECITORIO – SALA REGINA, IL PRESIDENTE SOINI AL 30MO ANNIVERSARIO»

15.07 - martedì 3 dicembre 2024

“La nostra Costituzione individua tra i principi fondamentali l’autonomia locale e il decentramento amministrativo. Le Regioni rivestono oggi un ruolo centrale nell’assetto istituzionale del nostro Paese”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, aprendo questa mattina – nella Sala della Regina a Montecitorio – le celebrazioni per il 30° anniversario della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni. Era presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“La Conferenza costituisce un inestimabile presidio – ha sottolineato Fontana – a garanzia del delicato equilibrio tra i diversi livelli istituzionali delineati dal nostro ordinamento. Sono lieto che oggi la Camera dei deputati renda omaggio al prezioso contributo che, da ormai 30 anni, tale organismo offre per il costante rafforzamento della nostra democrazia e dei suoi valori fondanti”.

L’evento è stato aperto dall’Inno di Mameli eseguito dal coro della classe 4H della scuola primaria Pistelli dell’Istituto Comprensivo Claudio Abbado di Roma. Tra i contributi anche un videomessaggio di Vasco Alves Cordeiro, Presidente del Comitato europeo delle Regioni, che ha ricordato come l’organismo da lui presieduto sia stato “creato 30 anni fa dal Trattato di Maastricht per garantire che le voci delle comunità locali siano ascoltate nell’UE e che gli orientamenti europei possano essere adeguatamente tradotti sul territorio”.

Il vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Michele Emiliano, ha posto l’accento sul “ruolo strategico che le Regioni svolgono nel nostro sistema democratico. Con la riforma del Titolo V della Costituzione si è compiuto un passo fondamentale per il consolidamento dell’autonomia regionale, aprendo nuove possibilità per le Regioni di esercitare le funzioni loro assegnate dalla Carta”.

Per Antonello Aurigemma, coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, “il Paese deve governare la propria natura policentrica, trovando, in un continuo divenire, punti di aggregazione e consenso. La Conferenza serve a valorizzare le differenze di ciascun territorio, inserendole in un comune percorso di crescita che tenga conto dei bisogni delle persone e della tutela dei diritti fondamentali”.

All’evento di oggi ha preso parte anche il presidente del Consiglio provinciale, Claudio Soini, che siede nella Conferenza dei presidenti – giunta al 30° anno di attività – e ne apprezza la valenza di utile raccordo operativo tra le assemblee legislative regionali e delle Province Autonome. Il presidente Soini ha colto l’occasione per far avere al presidente Mattarella un catalogo di fresca stampa della recente mostra fotografica dedicata ad Alcide De Gasperi nella sede consiliare di Trento.