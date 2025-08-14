Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

CONSIGLIO PAT * CAL – NOMINA CEREGHINI: SOINI, «INVESTITURA A NUOVO PRESIDENTE, MI CONGRATULO CON IL SINDACO DI PINZOLO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
16.06 - giovedì 14 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Trasmettiamo in allegato una nota del Presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini sulla nomina di Michele Cereghini a Presidente del Cal.

“Mi congratulo con piacere con il sindaco di Pinzolo Michele Cereghini per l’investitura a nuovo Presidente del Consiglio delle Autonomie locali. Un organismo costituito al fine di assicurare la partecipazione degli enti locali alle decisioni istituzionali, all’amministrazione e all’attività legislativa della Provincia autonoma di Trento.

Un organismo che il Consiglio provinciale valorizza anche con l’istituzione di una giornata annuale dedicata, per verificare l’andamento del sistema delle autonomie locali e permettere ai Comuni di portare nel parlamento dell’Autonomia le istanze di chi presidia e amministra il territorio. Al sindaco Cereghini e all’intera nuova Giunta del Cal va il mio augurio di buon lavoro: che possano proseguire nel solco già tracciato del dialogo e del confronto, nell’ascolto e nel coordinamento delle voci delle comunità locali. Una forte responsabilità, che sono certo la nuova governance riuscirà ad assumersi con grande serietà ed equilibrio”.

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.