CONSIGLIO PAT * BIELLA – ADUNATA ALPINI: PRESIDENTE SOINI, «UN PENSIERO SPECIALE ALLA SEZIONE ANA TRENTO, PER L’IMPEGNO PROFUSO NEL NOSTRO TERRITORIO»

12.57 - sabato 10 maggio 2025

È in corso a Biella la 96^ Adunata Nazionale Alpini, che anche quest’anno coinvolge e mobilita tutte le penne nere trentine. Al momento saliente, la sfilata di domattina, sarà presente anche il presidente del Consiglio provinciale, Claudio Soini.

“Rivolgo ai nostri alpini, a nome del Consiglio provinciale di Trento, un sincero e convinto ringraziamento, con un pensiero speciale alla Sezione Ana di Trento per il costante impegno profuso sul nostro territorio.

Papa Francesco – dichiara Soini – ci ha ricordato che “quella che stiamo vivendo non è semplicemente un’epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento di epoca”. Stiamo attraversando trasformazioni profonde e accelerate in ogni ambito della nostra vita: dalla società all’economia, dalla politica alla tecnologia, fino agli equilibri internazionali che pensavamo consolidati. Ecco, in questo stravolgimento generale spicca – e rassicura – la salda continuità dell’Adunata nazionale degli Alpini, un appuntamento fisso al quale sono personalmente affezionato.

In un mondo dove tutto cambia, la fedeltà dei nostri Alpini, che ogni anno ci accolgono in una città nuova, è tanto importante in quanto riflesso dell’impegno fedele e quotidiano che svolgono all’interno delle nostre comunità. Le loro attività di volontariato, il supporto a eventi e celebrazioni, l’aiuto concreto a istituzioni e associazioni locali sono un cuore silenzioso ma pulsante dei nostri territori.

L’Adunata è un invito a riscoprire la bellezza del servizio, della sua continuità e anche il piacere dello stare insieme. Come istituzioni, non faremo mancare la nostra presenza e la nostra gratitudine”.