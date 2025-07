CONSIGLIO PAT * ASSESTAMENTO BILANCIO: «IL PRESIDENTE SOINI HA APERTO I LAVORI CON UN MINUTO DI SILENZIO, PER LA TRAGEDIA DI STAVA A 40 ANNI DAL DISASTRO»

10.31 - venerdì 18 luglio 2025

Sono iniziati poco fa i lavori consiliari dedicati alla manovra di assestamento del bilancio preventivo Pat. In apertura il presidente Claudio Soini ha fatto osservare all’aula un minuto di silenzio in ricordo dell’immane tragedia avvenuta a Stava 40 anni or sono e che verrà commemorata domani a Tesero, alla presenza del presidente Sergio Mattarella. Sarà presente a rappresentare il Consiglio provinciale di Trento la vicepresidente Mariachiara Franzoia, mentre il presidente Soini sarà poco dopo alle celebrazioni roveretane per i 100 anni della Campana dei Caduti, anche in questo caso valorizzate dalla presenza del Capo dello Stato.