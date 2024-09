CONSIGLIO PAT * ALCIDE DE GASPERI: PRESIDENTE SOINI, «MOSTRA A PALAZZO TRENTINI, UN TRIBUTO AL GRANDE STATISTA NATO A PIEVE TESINO»

11.59 - giovedì 5 settembre 2024

Siamo davvero felici di poter regalare ai trentini un tributo particolare ad Alcide De Gasperi, la massima figura mai espressa dal nostro territorio a livello istituzionale. Dal 5 settembre al 4 ottobre Palazzo Trentini, sede del Consiglio provinciale e come tale casa di tutta la cittadinanza, ospiterà una mostra di immagini fotografiche in gran parte inedite del grande statista nato a Pieve Tesino, che mostreranno il lato umano, familiare, intimo del grande protagonista della storia italiana nella prima metà del Novecento. Una figura rispettata, amata e internazionalmente ritenuta un modello di buona politica, di saggezza e di straordinaria lungimiranza.

Un politico che ha preservato e difeso per tutti noi l’Autonomia trentina, nel contesto dell’Impero Asburgico prima e nello Stato italiano poi. È con questo stesso spirito che ci avviciniamo a celebrare la Giornata dell’Autonomia il 5 settembre nel giorno della famosa firma dell’Accordo di De Gasperi con il ministro degli Esteri austriaco Karl Gruber, primo tra gli atti fondativi dell’Autonomia speciale. Nel settantesimo dalla morte di Alcide De Gasperi, lo scorso 19 agosto abbiamo firmato un altro accordo, non certo pari per importanza, tra Consiglio provinciale, Fondazione Museo storico del Trentino e Fondazione Alcide De Gasperi.

Un accordo che garantisce professionalità e accuratezza del lavoro espositivo, ma lo traguarda anche sui prossimi anni e su future mostre e iniziative, con l’obiettivo di valorizzare l’importante materiale fotografico già appartenuto a Maria Romana De Gasperi ed ora disponibile grazie al particolare interessamento di Paolo Magagnotti. Lo statista, che contribuì grandemente alla nascita della democrazia in Italia dopo l’oscurantismo del Ventennio, è un riferimento imprescindibile in particolare per chiunque siede nell’emiciclo del parlamento dell’autonomia provinciale. De Gasperi ci ha insegnato – l’ha detto benissimo don Ivan Maffei nella sua lectio degasperiana dello scorso 18 agosto a Pieve Tesino – che “l’alveo parlamentare è la sede fondamentale dove può scorrere l’acqua della libertà e della democrazia”.

La sua alta considerazione per il ruolo delle assemblee legislative, dove la volontà popolare prende forma nel pluralismo delle idee politiche, è per noi consiglieri provinciali un punto di riferimento totalmente attuale, anche in tempi di difficoltà per la democrazia rappresentativa, in tempi di disaffezione per la politica e di bassissime affluenze alle urne elettorali. Senza rimpianti verso un passato politico-istituzionale che fu, De Gasperi ci motiva ad abbandonare lo scoraggiamento e a lavorare con coscienza e speranza per riavvicinare le istituzioni ai cittadini e ai corpi territoriali, per stimolare la partecipazione, per svolgere il proprio ruolo di eletti facendo uscire le istituzioni sul territorio andando incontro ai reali bisogni e alle aspettative concrete di chi le hanno elette.

La mostra, arricchita di voce narrante e tradotta in inglese e tedesco, sarà allestita in modo da renderne possibile un montaggio e smontaggio agile sul nostro territorio, per chi ne facesse richiesta. Primo appuntamento al portone di via Manci 27 nel periodo dal 5 settembre al 4 ottobre prossimi, in particolare per il momento inaugurale di giovedì 5 settembre alle ore 15.30.

Claudio Soini

Presidente del Consiglio provinciale di Trento