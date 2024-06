CONSIGLIO PAT * 2 GIUGNO: PRESIDENTE SOINI, «LA REPUBBLICA E L’AUTONOMIA SONO NATE SULLA ROVINA DELLA DITTATURA FASCISTA»

15.03 - sabato 1 giugno 2024

In occasione della Festa della Repubblica, desidero ringraziare quanti operano nel mondo delle istituzioni, a partire dal sistema provinciale fino al più piccolo comune della nostra provincia, ma anche gli operatori economici, chi si coinvolge quotidianamente nelle realtà di volontariato e i cittadini tutti. Ognuno di loro contribuisce in maniera determinante alla vita della nostra Repubblica.

La Festa della Repubblica è festa di Pace e di Unità. La Repubblica italiana è nata poveramente e anche in Trentino il periodo storico era drammatico. La Repubblica e la nostra Autonomia sono nate sulle ceneri di una guerra totale, sulla rovina causata dalla dittatura fascista, nonché su un diffuso sentimento di divisione nelle famiglie, nei paesi e nelle regioni dell’Italia post-bellica.

Il 2 giugno di settantotto anni fa gli italiani scelsero la Pace, l’Unità, la riconciliazione e la volontà comune di ricostruire. Andarono a votare quasi 25 milioni di persone, pari all’89% della popolazione. In questo esercizio di libertà ed di espressione del proprio voto, si decise di scolpire nella pietra il metodo democratico come soluzione al conflitto e modus vivendi delle istituzioni italiane. Come nella pietra della nostra Costituzione fu inciso l’articolo 11: l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli.

La Pace, fondamento e faro della coscienza repubblicana, è oggi più che mai in pericolo dai venti di guerra che soffiano nel panorama internazionale. Solo nell’esercizio democratico, nella partecipazione dei cittadini, nella lotta all’astensionismo dilagante possiamo trovare gli strumenti per fronteggiare gli scenari che abbiamo davanti. Non posso esimermi dal valorizzare ancora una volta il nostro valore più caro, l’Autonomia. Custode delle nostre istituzioni e tradizioni, l’Autonomia trentina è in prima linea per sostenere la Repubblica e la sua volontà di pace.