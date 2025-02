CONSIGLIO NOTARILE TRENTO E ROVERETO * NOMINE: «RICONFERMATI MARCO POMA PRESIDENTE E RAFFAELE GRECO TESORIERE, ENTRA OLGA MAROTTA»

13.46 - sabato 22 febbraio 2025

Sabato 22 febbraio si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Notarile di Trento e Rovereto. Il Notaio Orazio Marco Poma è stato riconfermato per la terza volta alla guida dei notai trentini. E’ stato riconfermato come tesoriere anche il notaio Raffaele Greco. Entra in Consiglio per la prima volta il notaio Olga Marotta.

