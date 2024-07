CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI * PLANTIGRADI: GIANMOENA, «RIMOZIONE ORSA KJ1, CORRETTE LE AZIONI POSTE IN ESSERE DALLA PAT»

17.41 - martedì 30 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali: un’azione che restituisce sicurezza al territorio. Inevitabile la rimozione dell’orsa. “La rimozione dell’orsa KJ1, avvenuta stamani nei boschi sopra Padaro ad Arco, era inevitabile. Corrette le azioni poste in essere dalla Provincia attraverso il Corpo forestale”.

Queste le parole del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, Paride Gianmoena, che prosegue:

“La rimozione, da parte della Forestale, dell’orsa KJ1, restituisce sicurezza ai trentini e ai turisti presenti in questi giorni nel nostro Territorio.

Un’azione che dona credibilità alle Istituzioni, in particolare alla Provincia di Trento, che, da subito, aveva assicurato, in risposta al pericolo rilevato per la pubblica incolumità, la pronta messa in campo di ogni possibile azione.

E’ bene ricordare, inoltre, che in merito alla presenza dei plantigradi, rimangono importanti le azioni di prevenzione e in particolare l’informazione, il presidio del Territorio, la previsione di cassonetti anti-orso presso le Comunità e la messa a disposizione delle forze dell’ordine e dei custodi forestali dei Comuni di spray dissuasivi”.

*

Foto archivio