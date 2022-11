CONSIGLIERI PAT * DEMAGRI – ZANELLA – ZENI – COPPOLA – ROSSI * ASSEMBLEA ” IL WELFARE TERRITORIALE È DI TUTTI”: « ADERIAMO ALL’APPELLO, ASSICURARE IL BENESSERE È SFIDA COMPLESSA »

13.28 - sabato 19 novembre 2022

ECCO PERCHÉ ADERIAMO ALL’APPELLO E ALL’ASSEMBLEA PUBBLICA “IL WELFARE TERRITORIALE È DI TUTTI”

Assicurare il benessere all’interno di una comunità è una sfida estremamente complessa. Si tratta di trovare e mantenere un fragile equilibrio tra una miriade di fattori diversi e in costante cambiamento. È però una sfida che il Trentino ha sempre affrontato bene nel corso degli anni, come testimoniano i lusinghieri piazzamenti ottenuti dalla nostra Provincia nelle classifiche nazionali. Questo grazie all’impegno dei cittadini, dei professionisti della salute e del terzo settore e della pubblica amministrazione, oltre che grazie al potente strumento dell’Autonomia che abbiamo la fortuna di poter sfruttare.

Tuttavia negli ultimi anni questo equilibrio è diventato più delicato che mai.

La pandemia, l’invecchiamento della popolazione, la contrazione della natalità, l’aumento delle disuguaglianze, delle povertà e del lavoro precario e povero e le conseguenze ormai visibili dei cambiamenti climatici ci dimostrano ogni giorno quanto il nostro welfare sia fragile, a fronte di sempre più forti pressioni sul sistema sanitario e di protezione sociale che mettono a rischio una delle fondamenta del Trentino, il capitale territoriale inteso come equilibrio e rapporto dinamico tra ambiti urbani e delle valli.

Le sfide per garantire il benessere della popolazione diventano sempre più grandi e complesse e non sono sufficienti politiche di piccolo cabotaggio, slogan o misure spot dal fiato corto per vincerle. Al contrario, servono analisi approfondite, confronti con i cittadini, professionisti e parti sociali per capire quali siano le loro necessità e programmare assieme interventi efficaci di lungo periodo.

Purtroppo questo non è l’atteggiamento adottato dall’attuale Giunta e i risultati sono evidenti. La sanità trentina è sempre più in crisi nel far fronte ai bisogni di salute della popolazione: mancano risposte adeguate negli ospedali, sul territorio e nelle RSA; rallentano inoltre i tempi di risposta alle richieste di visite specialistiche e interventi chirurgici; infine mancano professionisti, che vengono attratti dal privato o da altre Regioni, dove le condizioni e le opportunità lavorative sono migliori. A tutto questo si somma la crisi socioeconomica che ha colpito duramente negli ultimi anni, facendo dilagare la povertà, aumentando le difficoltà di accesso alla casa e mettendo a rischio proprio le fasce più deboli della popolazione che il governo provinciale dovrebbe cercare di aiutare.

Serve una svolta innanzitutto di metodo. Per questo Casa AutonoMia.eu, Futura, PD e Verdi serisvoni all’assemblea pubblica il 3 dicembre alle 15.00 per chiedere un cambio di passo. Chiediamo una programmazione complessiva, secondo principi di appropriatezza e qualità delle cure, che dia certezza dei livelli essenziali di assistenza, a partire dai servizi territoriali di prossimità e dall’integrazione socio sanitaria. Chiediamo investimenti nelle possibilità di sviluppo professionale in ambito socio sanitario, in modo da arginare la deriva verso la privatizzazione dei servizi, la fuga di personale e le prestazioni “a gettone”. Chiediamo di ripensare il ruolo delle RSA e infine di dare risposte concrete ed efficaci ai crescenti bisogni sociali -va partire dal diritto alla casa – della popolazione più fragile.

Il welfare territoriale, la sanità e l’assistenza sono di e per tutti. Per questo crediamo sia giunto il tempo di dare vita ad un’iniziativa pubblica per rilanciare e costruire insieme alla cittadinanza trentina che vorrà sostenerla, una proposta condivisa per un sistema sociale e sanitario davvero all’altezza dei bisogni del Trentino e dei suoi abitanti.

Demagri Paola Zanella Paolo Zeni Luca Coppola Lucia Rossi Ugo

