CONFINDUSTRIA TRENTO * PROGETTO “TU SEI”: « DOMANI I NOMI DEI VINCITORI DEL CONCORSO ORGANIZZATO CON LA PAT, OSPITE IL COACH ALESSANDRO COLOMBO »

16.19 - mercoledì 31 maggio 2023

Si conosceranno nelle prossime ore i vincitori della XV edizione del progetto “Tu sei”, organizzato da Confindustria Trento e dalla Provincia autonoma di Trento.

L’appuntamento con l’evento conclusivo e la cerimonia di premiazione delle esperienze più significative dei progetti di partnership tra scuole e aziende condotti nel corso dell’anno scolastico è per domani, giovedì 1 giugno, dalle 8.45 alle 12.30, presso l’Auditorium della Facoltà di lettere dell’Università degli Studi di Trento, in Via Tommaso Gar 4.

Interverranno: Fausto Manzana, presidente di Confindustria Trento, Roberto Busato, direttore generale di Confindustria Trento, Stefania Segata, vicepresidente di Confindustria Trento, Mirko Bisesti, assessore provinciale all’istruzione, università e cultura, Roberto Ceccato, dirigente provinciale generale, Viviana Sbardella, sovrintendente scolastica, Cristina Ioriatti, dirigente Servizio Formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema Pat e Ermanno Villotti, vicepresidente Cassa di Trento, che sostiene l’evento.

Ospite della XV edizione sarà Alessandro Colombo, counselor e coach esperienziale.