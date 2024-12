CONFINDUSTRIA TRENTO * INTELLIGENZA ARTIFICIALE: «INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 100 I PARTECIPANTI PER L’ULTIMO INCONTRO DEL 2024»

17.54 - mercoledì 4 dicembre 2024

Oltre 100 partecipanti per l’ultimo incontro del 2024 sull’Intelligenza Artificiale. Si è concluso con successo l’appuntamento organizzato da Confindustria Trento in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione (DISI) dell’Università di Trento e la Fondazione Bruno Kessler, nell’ambito dell’”Osservatorio sull’intelligenza artificiale”. L’evento, parte delle attività del Digital Innovation Hub del Trentino, ha rappresentato un momento cruciale per approfondire le opportunità e le sfide legate alla gestione di progetti aziendali basati sull’IA.

L’incontro – tenutosi in modalità ibrida presso la sede di Confindustria Trento e online – intitolato “La gestione dei progetti con l’IA” ha fornito alcuni esempi e indicazioni pratiche su come poter affrontare un progetto di implementazione AI all’interno della propria azienda, dalla collaborazione università-impresa, alle fonti di finanziamento fino al supporto che può fornire l’Associazione a coloro che vogliano intraprendere la transizione verso la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale.

Ad aprire i lavori, il vicedirettore di Confindustria Trento, Alessandro Santini che ha portato i saluti del vicepresidente di Confindustria Trento con delega alla transizione digitale e innovazione tecnologica, Alfredo Maglione. A seguire gli interventi di Bruno Lepri, Fondazione Bruno Kessler, Marco Formentini, Università di Trento, Elisa Morganti, Fondazione Hub Innovazione Trentino, Annamaria Croci e Alberto Longobardi, Adige Spa-BLM Group, Stefano Di Persio, HPA-High Performance Analytics e Alessandro Zorer, Delta Informatica Spa.

Con questa iniziativa, l’Associazione conferma il proprio ruolo di promotore dell’innovazione tecnologica sul territorio, ribadendo l’importanza della collaborazione tra imprese, mondo accademico e istituzioni per accelerare la transizione digitale.