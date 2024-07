CONFINDUSTRIA TRENTO * “EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION“: «UN PERCORSO PER IMPRENDITORI, DIRIGENTI E QUADRI»

13.09 - martedì 9 luglio 2024

A Trento la prima edizione dell’Executive Master of Business Administration: un percorso d’eccellenza per imprenditori, dirigenti e quadri, nato dalla sinergia tra Università e Industria.

A partire da novembre 2024, Trento inaugura l’Executive Master of Business Administration (EMBA), un corso di alta formazione nato dalla collaborazione tra l’Università di Trento, l’Università di Udine, Confindustria Trento e Confindustria Udine.

La novità è stata oggetto di una conferenza stampa, oggi a Palazzo Stella, alla quale hanno preso parte la Vicepresidente di Confindustria Trento Stefania Segata, il Direttore di Confindustria Udine Michele Nencioni, il Vicedirettore di Confindustria Trento Alessandro Santini, il Direttore del Master Marco Sartor (per l’Università di Udine), e il Vicedirettore del Master Marco Formentini (per l’Università di Trento).

Il Master rappresenta un’opportunità unica per i professionisti desiderosi di accelerare la loro carriera senza interrompere i loro impegni lavorativi. Il programma è pensato specificamente per imprenditori, dirigenti e quadri, e offre una didattica strutturata in formula weekend, con incontri indicativamente un weekend al mese, il venerdì dalle 17 alle 21 e il sabato dalle 9 alle 18. Le lezioni si svolgeranno in presenza presso l’Università di Trento, ma sarà anche possibile partecipare online, offrendo così una flessibilità che risponde alle esigenze di chi ha impegni lavorativi.

L’EMBA ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una visione integrata e strategica della gestione d’impresa, attraverso un percorso pragmatico di alta formazione. Questo permetterà ai partecipanti avranno di sviluppare competenze manageriali solide e avanzate, che li prepareranno a diventare motori di cambiamento all’interno delle loro organizzazioni. Il programma è strutturato per favorire la competitività delle imprese e stimolare lo scambio di esperienze culturali e professionali, creando un ecosistema di relazioni ad alto potenziale. A questo proposito, il percorso formativo si avvale di un corpo docente di eccellenza, selezionato sia in Italia che all’estero per il suo alto profilo e la loro competenza. Gli insegnanti porteranno in aula le loro esperienze e conoscenze, garantendo una formazione di assoluta eccellenza che consente di ottenere 60 Crediti Formativi Universitari (CFU).

Uno dei punti di forza dell’Executive MBA è la sua accessibilità. Grazie a contributi pubblici e privati, il programma riesce a coniugare un’elevata qualità formativa con un profilo di costo equo, rendendo questa opportunità accessibile a un qualificato pubblico di professionisti. La formula part-time, inoltre, permette ai partecipanti di conciliare il percorso di studi con i loro impegni lavorativi e personali, una caratteristica fondamentale per l’utenza executive. Il Master universitario beneficia inoltre delle detrazioni fiscali previste dalla legge e offre la possibilità di ottenere prestiti d’onore per facilitare una distribuzione più equa dei costi di iscrizione. Dal mese di luglio, i contenuti dettagliati del corso saranno disponibili sul sito web dedicato. Gli interessati potranno esplorare il programma, scoprire i dettagli dei moduli didattici e leggere le testimonianze aziendali. Con il lancio dell’Executive MBA, Trento si conferma ancora una volta come un polo di eccellenza nel campo della formazione e dell’innovazione, pronto a formare i leader del futuro e a contribuire alla competitività delle imprese italiane.

Stefania Segata, Vicepresidente di Confindustria Trento

«Uno degli obiettivi “storici” di Confindustria Trento è incrementare la cultura manageriale all’interno delle imprese e questo percorso risponde puntualmente all’intento. Per imprenditori e manager sono necessarie le competenze strategiche e operative in ambito economico e finanziario, produttivo/logistico, di marketing e di internazionalizzazione fino alle competenze organizzative e di comunicazione. Fondamentali sono altrettanto l’ampio set di soft skills, oggi strategiche per una gestione di successo. L’EMBA che presentiamo è un percorso che toccherà tutti questi ambiti in maniera interconnessa, dando gli strumenti per gestire la propria azienda o il proprio team valorizzando le persone e le loro specializzazioni».

Michele Nencioni, direttore generale di Confindustria Udine

«Questa partnership ci riempie d’orgoglio. È un esempio di comunione d’intenti e di collaborazione operativa tra pubblico e privato, che, dopo il successo già sperimentato in Friuli e a Milano, dove è già stato replicato, valorizza ulteriormente il lavoro di squadra tra Associazione degli industriali e Università su un tema cruciale, quello dell’alta formazione di imprenditori e manager, per la competitività delle nostre imprese e dei territori».

Marco Sartor, delegato del rettore dell’Università di Udine e direttore del programma

«È con grande soddisfazione che annunciamo l’apertura dell’Executive MBA anche a Trento. Questo rappresenta una ulteriore conferma della qualità del nostro master dopo il successo ottenuto a Udine, dove il master è attivo da sei anni, e a Milano, dove è stato inaugurato quattro anni fa. L’apertura a Trento risponde alla crescente domanda di formazione manageriale avanzata e offre un’opportunità unica per i professionisti locali di accedere a un programma di alta qualità. Siamo impegnati, insieme a tutti i partner, nell’adattare il programma alle esigenze del mercato locale e nel contribuire allo sviluppo economico del territorio attraverso la formazione di leader aziendali competenti e innovativi».

«L’avvio anche a Trento di un Master executive di questo tipo è un’opportunità importante di formazione sulle competenze manageriali che sicuramente incontra una crescente richiesta sul territorio trentino. Il programma si inserisce su una struttura didattica ormai consolidata e molto apprezzata, frutto dell’esperienza dell’Università di Udine. Ma si arricchisce anche delle competenze interdisciplinari maturate dall’Università di Trento attraverso i due dipartimenti promotori: Economia e Management e Ingegneria e Scienza dell’Informazione. Un elemento distintivo del Master sarà caratterizzato dai temi della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale applicati al contesto aziendale, imprescindibili per chi desidera aggiornare le proprie capacità manageriali per affrontare le nuove sfide organizzative, competitive e tecnologiche. La collaborazione nata con Udine sulle esperienze congiunte di ricerca si espande ora sulla didattica avanzata per aprirsi in futuro anche al contributo di altri dipartimenti dell’Ateneo».

Nella foto, da sx: Michele Nencioni, Paolo Giorgini, Marco Sartor, Flavio Bazzana, Marco Formentini, Stefania Segata