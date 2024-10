CONFINDUSTRIA TRENTO – DOLOMITI ENERGIA * LUCE E GAS: «RINNOVATI PER IL 2025 I CONTRATTI DI FORNITURA, PER LE AZIENDE ASSOCIATE»

14.05 - giovedì 17 ottobre 2024

Dolomiti Energia e Confindustria Trento ancora assieme per la competitività delle aziende trentine. Sono stati rinnovati per il 2025 i contratti di fornitura di energia elettrica e gas per le aziende associate a Confindustria Trento. Si tratta di forniture per un totale di circa 40 milioni di kWh di energia elettrica e 4 milioni di metri cubi di gas. L’andamento dei mercati energetici ha permesso un miglioramento delle condizioni di fornitura per entrambe le commodities.

Anche il Consorzio Assoenergia, guidato da Mirco Pellegrini, a seguito di un incontro con la Presidente di Dolomiti Energia Silvia Arlanch e l’amministratore delegato Stefano Granella ha siglato un vantaggioso accordo per la fornitura di energia elettrica 100% da fonte rinnovabile. Il sempre maggior numero di aziende che scelgono una fornitura green ha portato il quantitativo di energia a quasi 68 milioni di kWh. Grande soddisfazione quindi per le aziende e i vertici di Confindustria e Dolomiti Energia: nuovo slancio alla collaborazione tra il più importante fornitore del territorio e le realtà che rappresentano un terzo del prodotto interno lordo trentino.

“Grazie all’interlocuzione operata in queste settimane con Dolomiti Energia – spiega il direttore generale di Confindustria Trento Roberto Busato -, abbiamo implementato le opportunità per le nostre imprese, in termini di efficienza e soprattutto di sostenibilità. Quest’ultimo aspetto sta particolarmente a cuore alla nostra Associazione, al Consorzio e alle imprese associate e aderenti, che potranno impiegare nei mesi a venire energia green, concorrendo agli obiettivi promossi anche nell’ambito del progetto Duemilatrentino. La riduzione dell’impronta carbonica dei processi è infatti una fra le dieci azioni proposte alle imprese per lo sviluppo sostenibile del nostro Trentino”.

“Siamo felici – ha aggiunto la presidente Arlanch – di questo accordo strategico: un nuovo fondamentale passo verso la sostenibilità e la crescita del territorio. Le imprese associate si garantiscono così un approvvigionamento energetico stabile e sostenibile, che potrà promuovere anche sinergie positive. Le aziende aderenti potranno beneficiare di un’energia più accessibile e pulita, presidiando i costi operativi e aumentando la competitività. Insieme, stiamo creando un ambiente favorevole per l’innovazione e lo sviluppo, contribuendo a un futuro più verde e resiliente.”