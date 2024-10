CONFINDUSTRIA TRENTO * “DIGITAL INNOVATION“: «AL CENTRO DEL SEMINARIO, NATURAL LANGUAGE PROCESSING E L’IA GENERATIVA”»

10.03 - venerdì 25 ottobre 2024

Intelligenza Artificiale Generativa e Natural Language Processing al centro del seminario di Confindustria Trento. Si è tenuto in settimana il quarto seminario dal titolo “Natural Language Processing e l’IA Generativa”, organizzato da Confindustria Trento in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione (DISI) dell’Università di Trento e Fondazione Bruno Kessler.

L’appuntamento faceva parte delle iniziative del Digital Innovation Hub del Trentino, creato da Confindustria Trento e Fondazione Hub Innovazione Trentino, ed è stato un’importante occasione per approfondire le potenzialità delle tecnologie relative Intelligenza Artificiale Generativa e Natural Language Processing nel mondo aziendale.

Negli ultimi due anni, l’IA Generativa è stata al centro dell’attenzione a livello globale, con un numero crescente di aziende che ne stanno valutando l’impiego per migliorare efficienza e innovazione. Durante l’evento, i relatori hanno illustrato come queste tecnologie stiano già trovando applicazione in settori come la progettazione generativa, la personalizzazione di massa e l’ottimizzazione dei processi produttivi.

Alfredo Maglione, Vicepresidente di Confindustria Trento con delega alla Transizione Digitale e Innovazione Tecnologica, ha aperto i lavori con un intervento di saluto, seguito dalle presentazioni di Giuseppe Riccardi, Università di Trento e Sara Tonelli, Fondazione Bruno Kessler, che hanno fornito un quadro generale sugli sviluppi più recenti dell’IA Generativa e del NLP.

L’evento ha visto inoltre la partecipazione di alcune aziende che hanno presentato casi studio concreti: Simone Trevisan, BlueTensor Srl ha condiviso esempi di innovazioni nell’elaborazione del linguaggio naturale, Enrico Zanetti, HPA Srl ha mostrato l’utilizzo dell’IA Generativa per il knowledge management, mentre Diego Feltrin, Consorzio Trentino AI e Davide Cuccato, Sbe-Varvit hanno discusso l’impiego del NLP e dell’IA Generativa nella gestione della conoscenza aziendale.