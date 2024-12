CONFINDUSTRIA TRENTO * ASSEMBLEA GIOVANI IMPRENDITORI: «AL VIA IL PROGETTO “R-EVOLUTION“, PER SUPPORTARE IL PASSAGGIO GENERAZIONALE»

16.44 - venerdì 6 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

I Giovani Imprenditori di Confindustria Trento in Assemblea lanciano R-Evolution. Si è svolta ieri sera presso la Cantina Rotari l’Assemblea dei Giovani Imprenditori di Confindustria Trento. La serata si è aperta con i saluti istituzionali di Francesco Orefice, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, di Lorenzo Delladio, Presidente di Confindustria Trento, e Roberto Busato, Direttore Generale di Confindustria Trento. A questi si è aggiunto l’intervento di Sergio Bava, Direttore Commerciale Imprese per Veneto Ovest e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo.

Durante sua la relazione, Francesco Orefice ha poi lanciato il progetto “R-Evolution – Radici del futuro imprenditoriale”, mirato a supportare il passaggio generazionale nelle imprese trentine. Il programma, che coinvolge tutte le aziende associate, punta a modernizzare la gestione aziendale, integrando nuove competenze e approcci innovativi: la prima tappa del progetto si terrà il 20 febbraio 2025. “Il passaggio generazionale – ha spiegato Orefice – è una sfida delicata e determinante, ma anche un’enorme opportunità. È fondamentale garantire che le imprese familiari possano trasmettere il loro patrimonio imprenditoriale alle nuove generazioni con competenza, passione e innovazione. E in questo processo, il nostro Gruppo vuole essere un punto di riferimento per coloro che desiderano affrontare questa sfida con il giusto supporto”. Orefice ha inoltre presentato una serie di iniziative ulteriori, pensate per promuovere nei prossimi mesi il dialogo tra giovani e imprenditori senior.

Particolare interesse ha suscitato l’intervento di Giovanni Foresti, Responsabile Regional Research di Intesa Sanpaolo, che ha approfondito il tema del family business e del passaggio generazionale. “Il passaggio generazionale può avere un forte impatto su famiglia e finanziatori – spiega Cristina Balbo, direttrice regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo –. Per questo, accompagniamo le imprese nell’adozione delle giuste strategie per preservare la continuità aziendale, offrendo, oltre al credito, supporto specialistico, processi di formazione, consulenza in tema di finanza d’impresa e collaborazione con il programma ELITE. Dal nostro osservatorio è emersa una maggiore visione anche grazie a una combinazione di strategie vincenti come l’attenzione alla digitalizzazione e agli investimenti in ottica green. Strategie in linea con il supporto che offriamo anche attraverso programmi come “Il tuo futuro è la nostra impresa”.

Nel corso della tavola rotonda conclusiva, Orefice e Delladio si sono confrontati a proposito delle proprie esperienze aziendali, con particolare riguardo per il tema della continuità aziendale. L’evento, organizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, ha rappresentato un’occasione per promuovere il dialogo e valorizzare il ruolo dei giovani imprenditori come motore di sviluppo economico e sociale nel Trentino.