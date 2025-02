CONFESERCENTI – TRENTINO * TENTATIVO DI FURTO E MINACCE: BARATELLA, «SOLIDARIETÀ AL TITOLARE DELLA “BOUTIQUE CLAN“ DI VIA ORIOLA, SERVONO SICUREZZA E COLLABORAZIONE»

11.09 - domenica 23 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Solidarietà e vicinanza al titolare della Boutique Clan di Via Oriola: il Presidente dei Commercianti aderenti a Confesercenti del Trentino, Ivan Baratella, interviene sulle recenti aggressioni.

A seguito dell’episodio avvenuto presso la boutique Clan di via Oriola, esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza al titolare, Paolo Falcieri, e a tutto il personale coinvolto.

Il tentativo di furto, accompagnato da minacce, è un evento che merita attenzione e condanna. Nessuno dovrebbe sentirsi insicuro nel proprio luogo di lavoro. Il presidente Ivan Baratella sottolinea l’importanza di garantire un ambiente sereno e protetto per tutti.

Riteniamo essenziale che le misure di sicurezza e prevenzione siano costantemente rafforzate per tutelare le attività commerciali e i cittadini. La collaborazione tra commercianti, autorità locali e forze dell’ordine è fondamentale per mantenere il decoro e la vivibilità della nostra città.

La sicurezza è un elemento chiave per la vitalità delle attività commerciali. Creare un contesto favorevole allo sviluppo economico e alla qualità della vita significa investire in soluzioni efficaci e condivise. Negli ultimi dieci anni, in Italia, il settore del commercio ha subito un’evoluzione significativa, con una riduzione delle attività di vicinato che richiede una riflessione sulle strategie di sostegno al settore.

Invitiamo le istituzioni a proseguire nell’impegno di garantire un ambiente sempre più sicuro e accogliente, incentivando azioni concrete per la tutela dei commercianti e della cittadinanza.

Rinnoviamo il nostro supporto a Paolo Falcieri e al suo staff, con l’auspicio che possano tornare al più presto alla loro quotidianità con serenità.

*

Ivan Baratella

Presidente Commercianti del Trentino aderente a Confesercenti del Trentino