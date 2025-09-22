CONFESERCENTI – TRENTINO * INCONTRO CON COMMISSARIO DEL GOVERNO FUSIELLO: «FOCUS SU SICUREZZA – INFILTRAZIONI MAFIOSE – SVILUPPO TERRITORIO»

11.41 - lunedì 22 settembre 2025

Primo incontro fra Confesercenti del Trentino e il Commissario di Governo, Prefetto Isabella Fusiello. Si è svolto venerdì 19 settembre, presso il Commissariato del Governo di Trento, un incontro fra il Presidente di Confesercenti del Trentino, Mauro Paissan, e Isabella Fusiello, Commissario di Governo per la Provincia di Trento. L’incontro, caratterizzato da cordialità e reciproca disponibilità, ha rappresentato un importante momento di conoscenza e confronto.

Il Commissario Fusiello ha sottolineato sin da subito la volontà di vivere il territorio “stando il più possibile in mezzo alla gente”, incontrando persone, cittadini, imprenditori, istituzioni e associazioni, per raccogliere direttamente gli stimoli e i bisogni della comunità trentina.

Nel corso del colloquio si è parlato di sicurezza, con particolare riferimento ai disagi e alle criticità emerse a Trento e Rovereto in termini di degrado, disordini e percezione di insicurezza, sottolineando l’importanza di garantire ai cittadini la possibilità di sentirsi al sicuro e alle imprese, agli imprenditori e ai lavoratori la serenità di poter operare in un contesto tutelato e protetto.

Altro tema affrontato è stato quello delle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e imprenditoriale, che richiede costante attenzione, presidio e collaborazione a tutti i livelli. “Da parte di Confesercenti del Trentino – ha dichiarato Mauro Paissan – confermiamo la massima disponibilità come associazione e come cittadini-imprenditori a garantire supporto alle istituzioni e alle forze dell’ordine per contribuire a mantenere alto il livello di sicurezza e coesione sociale sul nostro territorio”.

“Confermo la piena collaborazione del Commissariato del Governo con Confesercenti del Trentino”, ha dichiarato il Commissario del Governo, Prefetto Isabella Fusiello.

“E’ nostra intenzione valorizzare le sinergie già esistenti e costruirne di nuove, in un’ottica di reciproca cooperazione. Solo attraverso il confronto ed il dialogo con il mondo delle imprese è possibile sostenere in modo efficace lo sviluppo del territorio e rispondere alle esigenze della comunità”, ha concluso il Commissario del Governo Fusiello.