CONFESERCENTI – TRENTINO * BANCOMAT: «POS IN TILT IN DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO, UN GRAVE DANNO ECONOMICO PER GLI OPERATORI»

08.08 - domenica 9 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Pos in tilt, grave danno economico per gli operatori. Preschern: “Un problema per il lavoro a cui si aggiunge la beffa di non aver ricevuto nessun supporto”. Pos in tilt, un grave danno economico per gli operatori a cui si aggiunge la beffa della mancata assistenza da parte dei circuiti che erogano bancomat e carte di credito. Da venerdì e ancora sabato mattina in diverse zone del Trentino, tra cui Trento, Riva e Rovereto, si sono registrate numerosissime segnalazioni di problemi nel funzionamento dei sistemi di pagamento.

“Fin dalle prime ore di ieri sono arrivare le prime segnalazioni di difficoltà nei pagamenti con le carte tramite i terminali Pos – denuncia Paolo Preschern, presidente di Confesercenti Rovereto e Vallagarina -. Un grande danno economico per gli operatori economici e i pubblici esercizi con un numero verde di assistenza andato in tilt per le chiamate di servizio. I pos degli esercizi commerciali risultano ancora non del tutto funzionanti, così tanti clienti si ritrovano da ieri impossibilitati ad utilizzare il loro bancomat o la loro carta di credito per i pagamenti. Un problema per il lavoro degli operatori delle attività commerciali, già alle prese con i noti problemi economici, a cui si aggiunge la beffa di non aver ricevuto nessun supporto da parte degli erogatori delle carte a cui vengono pagate le commissioni”.