CONFESERCENTI – TRENTINO * A ROMA I TEMI DELL’AUTONOMIA: PAISSAN, « CHIEDIAMO A TUTTI NOSTRI POLITICI SCRUPOLOSA ATTENZIONE, NELL’INTERESSE DELLA COMUNITÀ »

A ROMA I TEMI DELL’AUTONOMIA. PAISSAN: “CHIEDIAMO A TUTTI NOSTRI POLITICI SCRUPOLOSA ATTENZIONE

NELL’INTERESSE DI TUTTA LA NOSTRA COMUNITA’”.

Abbiamo sempre dichiarato e continuiamo a pensare, che il valore della nostra Autonomia sia in assoluto uno dei patrimoni più importanti per la nostra terra. Oggi, osserviamo con particolare attenzione e preoccupazione le vicende che in questi giorni riguardano, nella partita centrale a Roma, i temi dell’autonomia. La nostra specialità è responsabilità e non privilegio, lo ribadiamo con forza e anche orgoglio, grazie alla capacità che il nostro territorio e le amministrazioni che si sono susseguite negli anni hanno saputo dimostrare nel buono e corretto uso di questa specialità. Il Trentino, insieme all’Alto Adige, è divenuto un esempio virtuoso per tutto il nostro paese.

In merito alle vicende romane che ci riguardano e che non devono essere considerate distanti “perché a Roma”, ci aspettiamo che tutti – nessuno escluso – i rappresentanti Trentini delle istituzioni locali e nostri rappresentanti al parlamento nazionale – si facciano carico pubblicamente nelle sedi opportune con attenzione e rigore della difesa di questo nostro patrimonio e ci attendiamo che su questo tema, che non dovrebbe avere “colori e posizioni di parte”, non vi siano esitazioni e posizioni ambigue o nebulose.

Chiediamo in particolare al Presidente della Provincia, Maurizio Fugatti ed ai nostri parlamentari trentini di seguire l’evoluzione di questa partita politica con scrupolosa attenzione, nell’interesse di tutta la nostra comunità. L’auspicio è che i rappresentanti politici del nostro territorio che, come stiamo osservando sono alle prese con le dinamiche di formazione delle rispettive coalizioni per l’appuntamento elettorale provinciale di quest’anno, prestino a questo tema prioritaria attenzione e non si facciano distrarre da interessi personali assolutamente secondari.

Mauro Paissan

Presidente Confesercenti del Trentino