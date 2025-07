CONFCOMMERCIO TRENTINO * TRANSIZIONE ENERGETICA: PRESIDENTE BONVICIN, «AL VIA LA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE, OPPORTUNITÀ CONCRETA PER LE IMPRESE DEL TERRITORIO»

12.39 - martedì 29 luglio 2025

Confcommercio Trentino lancia la sua Comunità Energetica Rinnovabile: un’opportunità concreta per le imprese del territorio. «Confcommercio Trentino sarà garante di trasparenza, efficienza e semplicità: vogliamo dare alle imprese associate un’opportunità vera per investire nel futuro, abbattendo i costi e partecipando attivamente alla transizione energetica» – ha dichiarato Mauro Bonvicin, presidente dell’Associazione Grossisti e PMI e vicepresidente di Confcommercio Trentino, aprendo i lavori del convegno di presentazione della nuova CER – Comunità Energetica Rinnovabile – promossa dall’associazione.

Nel corso dell’incontro, tenutosi presso la sede di via Solteri, è stato illustrato in dettaglio il progetto realizzato in collaborazione con il Gruppo SGR di Rimini, che mette a disposizione delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi una piattaforma per dare disponibilità ad aderire in modo semplice, gratuito e senza impegni alla futura Comunità Energetica.

Il modello della CER consente ai partecipanti di condividere energia prodotta da fonti rinnovabili – fotovoltaico in primis – all’interno del perimetro della stessa cabina primaria, con vantaggi economici, ambientali e sociali. Gli impianti possono essere realizzati da imprese, soggetti pubblici o privati, e l’energia condivisa viene incentivata dallo Stato tramite una tariffa premio ventennale.

Bonvicin ha sottolineato come il progetto risponda a tre esigenze chiave: semplificare l’accesso a strumenti innovativi per l’efficienza energetica, generare benefici economici per le imprese e promuovere un modello partecipato e solidale di gestione dell’energia. «Con la CER di Confcommercio – ha aggiunto – ogni impresa potrà contare su un supporto tecnico e amministrativo dedicato. Il nostro obiettivo è aggregare un numero significativo di soci, mappando il territorio cabina per cabina, per costruire comunità solide e durature».

Durante il convegno sono intervenuti anche Mauro Bettini e Alessio Cividini di Gruppo SGR, illustrando in dettaglio le opportunità offerte dal nuovo quadro normativo, i criteri di accesso agli incentivi statali, le configurazioni possibili e gli strumenti digitali di gestione e monitoraggio.

Il progetto, che punta a diventare un modello replicabile su scala provinciale, si inserisce nel quadro delle azioni promosse da Confcommercio Trentino per la sostenibilità, l’innovazione e la competitività del terziario trentino.

Il portale dedicato – già online – consente a chiunque sia interessato di manifestare la propria adesione preliminare. Sulla base dei dati raccolti, verrà realizzato uno studio di fattibilità che definirà la configurazione tecnica e organizzativa della CER. L’adesione, ha precisato il team tecnico di SGR, è aperta anche a soggetti non associati a Confcommercio, purché situati all’interno del perimetro energetico individuato.

Per accedere al portale dedicato alla Comunità Energetica Rinnovabile di Confcommercio Trentino è sufficiente visitare il sito www.unione.tn.it/cer