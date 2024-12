CONFCOMMERCIO TRENTINO * STAGIONE SCIISTICA 2024/25: «CON FLIXBUS E FLYSKI LE PISTE SONO A PORTATA DI AUTOBUS, PER I TURISTI DI LOMBARDIA E VENETO»

18.10 - martedì 3 dicembre 2024

Al via la stagione sciistica 2024/25: con FlixBus e FlySki le piste del Trentino sono a portata di autobus per i turisti di Lombardia e Veneto.

La stagione invernale 2024/25 si apre con una grande novità per i turisti della Lombardia e del Veneto: grazie alla rinnovata collaborazione tra FlixBus e FlySki, raggiungere le principali località sciistiche del Trentino sarà ancora più semplice e sostenibile. A partire dal 7 dicembre, il servizio FlySki offrirà collegamenti diretti verso 40 destinazioni montane, garantendo il trasporto gratuito dell’attrezzatura da sci e facilitando l’accesso alle eccellenze turistiche del nostro territorio.

L’accordo punta a valorizzare il turismo montano trentino attraverso un sistema di mobilità condivisa e intermodale. Grazie alla piattaforma multilingue di FlixBus, i turisti internazionali potranno pianificare il loro viaggio verso le mete sciistiche più rinomate con un semplice clic, contribuendo così alla promozione del nostro territorio a livello globale.

«La collaborazione di FlySki e FlixBus rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra operatori locali e globali. Siamo convinti che questo progetto contribuirà a rendere il nostro territorio più accessibile, promuovendo al contempo una mobilità sostenibile e responsabile» ha dichiarato il Presidente di Trentino holidays, Enzo Bassetti. «Il Trentino è pronto ad accogliere i turisti con la sua tradizionale ospitalità, puntando sulla qualità dei servizi e su un’offerta turistica sempre più internazionale».

Ogni sabato dal 7 dicembre, e ogni domenica dal 22 dicembre fino a marzo, oltre che in giornate speciali come giovedì 26 dicembre e giovedì 2 gennaio, saranno disponibili corse dirette verso località iconiche come Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida, Cavalese, Canazei, Moena e molte altre. Le partenze saranno garantite da hub strategici in Lombardia (Milano Centrale, Milano Linate, Bergamo-Orio al Serio) e in Veneto (Venezia Marco Polo, Verona e Treviso), integrandosi perfettamente con i flussi turistici internazionali in arrivo nei principali scali aeroportuali.

La collaborazione con FlySki Shuttle è parte integrante della strategia del sistema turistico Trentino per rendere il Trentino una destinazione di riferimento per il turismo invernale. Coniugando tradizione e innovazione, FlySki dimostra come il nostro territorio possa competere sui mercati internazionali senza perdere di vista sostenibilità ed eccellenza.

A proposito di Flix

FlixBus è il servizio su gomma del gruppo Flix, che punta a trasformare il settore del trasporto collettivo offrendo soluzioni di viaggio a lunga percorrenza sostenibili e per tutte le tasche in autobus e in treno in più di 40 Paesi in quattro continenti.

Dal lancio del servizio FlixBus, avvenuto nel 2013, Flix ha rapidamente conquistato una posizione di leadership nel mercato dei viaggi in autobus a lunga percorrenza con i marchi FlixBus, FlixTrain, Kamil Koç e Greyhound in Europa, Nord America e Turchia grazie a un modello di business asset-light e a un’innovativa infrastruttura tecnologica, espandendosi anche in Sud America e in India.

Spinta da un approccio pionieristico alla mobilità sostenibile, Flix si impegna a raggiungere l’obiettivo di net zero entro il 2040 in Europa e il 2050 a livello globale. Per valutare i propri progressi all’interno di un quadro scientificamente riconosciuto, Flix ha stabilito obiettivi di riduzione delle emissioni a breve termine con l’iniziativa Science Based Targets.

Mentre il team Flix si occupa con un approccio data-driven della pianificazione della rete, delle strategie di prezzo, delle attività di operations, del marketing, delle vendite, della gestione della qualità e del business development, le aziende partner sono responsabili del servizio operativo quotidiano. L’innovativa combinazione di competenze tecnologiche avanzate con quelle tradizionali, legate al settore del trasporto passeggeri su gomma e rotaia, ha trasformato una start-up europea in una società travel tech leader in espansione a livello globale. Per maggiori informazioni visitare il sito www.flixbus.it

A proposito di FlySki

FlySki Shuttle è un servizio di transfer pensato per portarti direttamente nella tua località di vacanza in montagna, garantendo comodità ed efficienza. Questo servizio è dedicato a chi sceglie una forma di mobilità condivisa e sostenibile per raggiungere le montagne del Trentino, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo una filosofia di viaggio responsabile. La gestione operativa di FlySki Shuttle è curata da Trentino Holidays, tour operator specializzato nell’organizzazione di vacanze in montagna.

Trentino Holidays offre una vasta esperienza nel settore, essendo un’azienda appartenente a UNAT – Unione Albergatori del Trentino, che a sua volta fa parte del sistema Confcommercio Trentino. Questo modello di collaborazione garantisce ai viaggiatori un servizio di alta qualità, unito a una rete di accoglienza professionale e a un impegno costante nel promuovere il territorio e le sue eccellenze naturali. FlySki Shuttle non è solo un mezzo di trasporto, ma una scelta consapevole per vivere un’esperienza di viaggio comoda, rispettosa dell’ambiente e pensata per valorizzare le destinazioni montane del Trentino. Il progetto è sostenuto grazie al sostegno delle APT di Fassa, APT di Fiemme, APT di San Martino di Castrozza, APT Val di Sole e APT di Campiglio e alla collaborazione di Trentino Marketing