CONFCOMMERCIO – TRENTINO * “SHARE IT”: « A TRENTO L’EVENTO NAZIONALE DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI, 100 RAPPRESENTANTI IL 22 E 23 GIUGNO»

08.13 - martedì 13 giugno 2023

Sarà Trento la sede del meeting nazionale del Gruppo Giovani Imprenditori aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia: il 22 e 23 giugno si riuniranno a Trento oltre 100 rappresentanti dei territori e delle Federazioni aderenti al sistema confederale nazionale. Zanolli: «Un momento importante per fare networking e per promuovere economia, cultura e turismo di Trento e del Trentino».

Si è tenuta ieri la conferenza stampa di presentazione di Share IT, il meeting nazionale del gruppo Giovani Imprenditori del Terziario di Confcommercio. A presentare l’evento che si terrà a Trento dal 22 al 23 giugno prossimi, il presidente GIT Trentino Paolo Zanolli, il vicepresidente ed il direttore di Confcommercio Trentino Massimo Piffer e Massimo Travaglia e, in collegamento, il presidente Gruppo Giovani Imprenditori nazionale Matteo Musacci.

Dopo i saluti di Piffer e Travaglia, Musacci ha illustrato l’edizione 2023 di Share IT: «Ogni anno l’evento cambia sede, e ciascuna federazione territoriale presenta una proposta. Quest’anno abbiamo valutato quella di Trento la migliore. Saranno due giorni di lavori intensi ma anche di relazioni, anche perché sono passati appena 20 giorni da questa nuova consiliatura; sarà quindi anche l’occasione per tracciare il percorso che seguiremo nei prossimi anni. Grazie a Paolo Zanolli e a tutta la squadra di Trento: la federazione nazionale è a completo supporto dell’evento».

«Abbiamo scelto – ha detto Zanolli – di costruire un programma che consenta agli oltre cento partecipanti da tutta Italia di poter cogliere le eccellenze del nostro territorio e della nostra città. Inizieremo giovedì 22 all’Itas Forum con il saluto istituzionale – Share IT ha ottenuto il patrocinio della Provincia Autonoma di Trento – ma altri luoghi dell’evento saranno le Cantine Ferrari, il Castello del Buonconsiglio ed il centro storico dove i partecipanti avranno l’occasione di immergersi in un’attività di team building alla scoperta delle attività di prestigio e più caratterizzanti della nostra città».

Evento ShareIt 2023 Confcommercio

IX edizione – Trento, 22 e 23 giugno 2023

Il Gruppo Giovani di Confcommercio organizza ogni anno in Italia circa 200 iniziative sui territori di formazione e informazione che riguardano temi attuali e questioni rilevanti per il futuro del Paese.

Una delle più importanti iniziative nazionali è ShareIt, il bootcamp dell’apprendimento continuo organizzato annualmente da Confcommercio Giovani in location sempre diverse, in favore di oltre 100 Presidenti Confcommercio Giovani provenienti da tutta Italia.

Il meeting riunisce le competenze del Sistema Confcommercio, di professionisti del mondo dell’Economia e della imprenditoria italiana, intorno ad alcuni temi ritenuti strategici per i Giovani con la finalità di favorire il dialogo e il confronto dei partecipanti, la loro crescita personale e professionale. Nel 2022 i lavori si sono focalizzati sui temi del metaverso, degli NFT e della blockchain applicati al Terziario di Mercato e si sono concretizzati in una due giorni di formazione su temi specifici, condivisione di buone pratiche, attività di team building e sviluppo di relazioni di indirizzo dell’attività politico-sindacale del Gruppo. Attraverso l’impiego della tecnica dell’hackathon i partecipanti sono coinvolti in prima persona i Presidenti per fare il punto dell’anno appena concluso e disegnare le linee guida per l’anno che verrà.

In occasione della prossima edizione di ShareIt si svolgerà il 22 e 23 giugno 2023 a Trento, il Gruppo intende indagare le condizioni nelle quali i giovani si trovano a fare impresa in Italia e avviare un confronto sui modelli economici che stanno funzionando meglio. Anche in questa edizione i lavori prevederanno un intenso lavoro in sottogruppi al fine di ascoltare il pensiero e le proposte di ognuno e favorire la conoscenza dei Presidenti partecipanti, in larga parte new entry del Sistema Giovani.

Programma dei Lavori di ShareIt 2023 Confcommercio

Giovedì 22 giugno 2023

Ore 10:30

Accreditamento es apertura seduta dei lavori presso ITAS Forum

Ore 11:00

Saluti Istituzionali

Ore 11:30

Relazione introduttiva di Matteo Musacci

Presidente nazionale Giovani Imprenditori Confcommercio

Ore 11:45

Consiglio Direttivo nazionale Gruppo Giovani Confcommercio

Ore 13:00

Light Lunch

Ore 14:00

Attività di Gruppo

Ore 19:30

Visita Cantine Spumante Ferrari Trento

Ore 20:30

Cena di gala presso “Ferrari Incontri”

Venerdì 23 giugno 2023

Ore 10:00

Avvio lavori del Convegno Castello Buonconsiglio (Sala Marangonerie)

Ore 10:30

Team Building nel centro storico di Trento con degustazione prodotti tipici presso ( con n°6 aziende associate Confcommercio)

Ore 12:30

Conclusione dei lavori e saluti istituzionali

Ore 13:00

Light Lunch nei giardini del Castello del Buonconsiglio

Ore 14:30

Visita guidata al Castello del Buonconsiglio (facoltativa)

Sponsor dell’evento Share IT 2023 Confcommercio

Confcommercio Trentino

Cassa Centrale Banca

ITAS Mutua Spa

Mediocredito Trentino Alto Adige Spa

Servizimprese CAF Srl

Cantine Spumante Ferrari Trento -Ferrari F.lli Lunelli Spa

APT di Trento e Monte Bondone

Provincia Autonoma di Trento (patrocinio)