CONFCOMMERCIO TRENTINO * PIFFER E GIRARDI INCONTRANO L’ASSESSORE FAILONI: «FOCUS SU SOSTEGNO AL COMMERCIO AL DETTAGLIO»

13.10 - venerdì 25 luglio 2025

Piffer incontra Failoni: sostegno al commercio al dettaglio. Il presidente e la vicepresidente dell’Associazione commercianti al dettaglio Massimo Piffer e Camilla Girardi hanno incontrato l’assessore provinciale Roberto Failoni a margine della seduta del Consiglio provinciale

Colloquio informale ma significativo quello di oggi tra i vertici dell’Associazione commercianti al dettaglio del Trentino, il presidente Massimo Piffer e la vicepresidente Camilla Girardi, e l’assessore provinciale Roberto Failoni, durante il Consiglio provinciale, chiamato ad approvare l’assestamento di bilancio. «Condivisione sulla necessità di sostenere e promuovere le realtà commerciali della provincia attraverso interventi mirati e finalizzati allo sviluppo della rete commerciale territoriale».

«Con l’assessore Failoni – chiosa Massimo Piffer – c’è intesa sulla necessità di valorizzare e sostenere le imprese del commercio al dettaglio del Trentino poiché rappresentano un asset fondamentale per l’economia, per il turismo e per la coesione e la vivibilità delle nostre comunità. Abbiamo già avuto modo di apprezzare gli interventi, come il Bando Qualità, che la PAT ha messo in campo per il settore, indice di una sensibilità sul tema; siamo qui oggi per testimoniare la nostra attenzione e la nostra forte volontà di collaborazione e rappresentanza in un momento particolarmente significativo come l’assestamento di bilancio. Un provvedimento che contiene anche misure legate al commercio al dettaglio e alle piccole medie imprese che auspichiamo possano trovare concreta realizzazione».

«Quella del commercio al dettaglio locale – prosegue Piffer – è una partita che riguarda trasversalmente tutta la provincia e tutti i settori economici perché parliamo del futuro del nostro territorio. In un’agenda così fitta come quella del Consiglio provinciale, apprezziamo la disponibilità dell’assessore Failoni e la interpretiamo come una effettiva volontà di agire per la categoria. Come associazione ci siamo espressi attraverso valutazioni specifiche sul documento oggetto di discussione oggi in Consiglio e abbiamo offerto il nostro contributo».