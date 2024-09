CONFCOMMERCIO TRENTINO * “OFFROAD“: «NUOVI SCENARI PER LE IMPRESE, PRIMO APPUNTAMENTO CON FRANCO BERNABÈ (25/9)»

18.38 - lunedì 23 settembre 2024

Offroad, al via gli incontri di Confcommercio Trentino. Il primo appuntamento il 25 settembre con Franco Bernabè che presenta in anteprima nazionale il suo nuovo libro “In trappola”.

Si apre con un’anteprima nazionale il percorso Offroad, una piattaforma di incontri dedicati alle imprese per aiutarle a pianificare il proprio futuro in un mondo sempre più complesso: mercoledì 25 settembre a Palazzo Roccabruna, a Trento, Franco Bernabè presenterà il suo nuovo libro, scritto con il giornalista Paolo Pagliaro ed edito da Solferino, “In trappola. Ascesa e caduta delle democrazie occidentali (e come possiamo evitare la Terza guerra mondiale)”. L’incontro con Bernabè sarà l’occasione per ragionare sull’evoluzione di temi come l’energia, i conflitti, l’economia ed il lavoro.

Offroad, fuoristrada, è il titolo della piattaforma di incontri che Confcommercio Trentino organizza per i propri associati. La dimensione planetaria di alcuni fenomeni economici e geopolitici condiziona anche le prospettive e lo sviluppo delle piccole e medie imprese che in pochi anni si sono trovate a dover “tagliare” il proprio orizzonte di pianificazione temporale ed a ragionare in termini sempre più rapidi: spesso si deve navigare a vista o “fuoristrada”, dove cioè non ci sono sentieri già battuti. Il dibattito internazionale ha coniato diversi termini per spiegare questo scenario, dalla “permacrisi” al “mondo piatto”, mentre le imprese devono essere ora “resilienti”, ora “antifragili”. Confcommercio Trentino vuole offrire alle proprie imprese associate l’occasione per informarsi e ragionare su temi importanti e offrire strumenti per compiere scelte adeguate alla propria attività ed al proprio progetto imprenditoriale, grazie alla voce di personalità autorevoli e competenti.

Mercoledì 25 settembre alle 18 a Palazzo Roccabruna, a Trento, si terrà il primo incontro; Franco Bernabè, già ad di Eni e Telecom Italia ed esperto di dinamiche internazionali con particolare riferimento a telecomunicazioni ed energia, presenterà in anteprima nazionale il suo libro “In trappola. Ascesa e caduta delle democrazie occidentali (e come possiamo evitare la Terza guerra mondiale)” che uscirà in tutte le librerie ad ottobre. Sarà l’occasione per un dialogo sull’attuale situazione geopolitica internazionale e sulle ripercussioni che le nuove tendenze hanno sui bilanci delle aziende e sulle loro prospettive di sviluppo.